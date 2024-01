Djokovič je v Melbourne favoritem, ziskem 25. grandslamu může překonat Courtovou

Startuje 112. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů sezony. V mužské dvouhře je v Melbourne Parku největším favoritem desetinásobný šampion a lídr žebříčku Novak Djokovič (36), který může překonat Margaret Courtovou a ziskem 25. grandslamového titulu se osamostatnit v čele historických tabulek.

Začíná se již v noci na neděli našeho času. Vítěz si v neděli 28. ledna převezme Norman Brookes Challenge Cup, pohár pojmenovaný po bývalém australském tenistovi, trojnásobném grandslamovém šampionovi a bývalé světové jedničce Normanovi Brookesovi.

Největším favoritem je s 10 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje, obhájce titulu a majitel 24 grandslamových vavřínů Djokovič. Jeho největšími hrozbami jsou podle sázkových kanceláří další tři členové TOP 4 žebříčku, a to Carlos Alcaraz, dvojnásobný finalista Daniil Medveděv a Jannik Sinner.

Djokovič na sobotní tiskové konferenci uvedl, že už jej nebolí pravé zápěstí. To ho omezovalo na United Cupu, kde před 10 dny prohrál s domácím Alexem de Minaurem. "Od posledního zápasu jsem měl dost času, abych se zotavil. Tréninky vypadaly dobře, zatím je to bez bolesti. Všechno vypadá slibně. Uvidíme, jak to půjde," prohlásil Srb.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí zraněný dvojnásobný šampion Rafael Nadal, Aslan Karacev, Dominic Stricker a Reilly Opelka. Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Marc Polmans, James Duckworth, Jason Kubler, Adam Walton a James McCabe, Francouz Arthur Cazaux, Američan Patrick Kypson a Číňan Juncheng Shang.

Obhájce titulu Djokoviče ohrožuje na prvním místě pořadí světového žebříčku hlavně Alcaraz. Španělský mladík loni v Melbourne nestartoval a po odečtení loňského výsledku v tomto dějišti bude za zkušeným Srbem zaostávat o 200 bodů. Jen teoretickou šanci na tenisový trůn má Medveděv.

Celková dotace turnaje činí 86,5 milionu australských dolarů (cca 1,3 miliardy korun). Vítěz si přijde na 3,15 milionu (cca 47,4 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP 2000 bodů.

Má za sebou další fenomenální sezonu. Šestatřicetiletý Srb ovládl tři ze čtyř grandslamů a teoreticky byl stejně jako v roce 2021 jedinou výhru od zkompletování kalendárního Grand Slamu. Na majorech neuspěl pouze ve finále Wimbledonu v pěti setech proti Carlosovi Alcarazovi. I díky dvěma trofejím z Masters, celkem jich má 40, a rekordnímu sedmému prvenství na Turnaji mistrů rekordně už poosmé zakončil sezonu coby světová jednička. V Melbourne může získat 25. grandslamový vavřín a osamostatnit se v čele historických tabulek před Margaret Courtovou.

Nejlepší letošní výsledky: První individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: První individuální turnaj

Letošní bilance: 2:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 2:1

Vstup do aktuálního tenisového roku určitě očekával o něco lepší. V týmovém United Cupu si poradil se Zhizhenem Zhangem a Jiřím Lehečkou, ale i vinou zranění prohrál ve dvou setech s Alexem de Minaurem a Srbsko vypadlo ve čtvrtfinále. Momentálního lídra pořadí a největšího favorita letošního Australian Open trápí v posledních dnech pravé zápěstí. Loni v Melbourne vyhrál se zraněním hamstringu a před třemi lety s natrženým břišním svalem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Djokovič je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne Parku startuje podevatenácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne. Dvakrát slavil hattrick, naposledy v letech 2019-21. Předloni se kvůli chybějícímu očkování na covid zúčastnit nemohl, ale loni se do tohoto dějiště vrátil a opět kraloval.

Kariérní bilance: 89:8

Nejlepší výsledek: Triumf (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-21, 2023)

Loňský výsledek: Triumf

Loni musel kvůli zranění vynechat australské léto. Přesto si stanovil osobní rekord v počtu výher (65) a titulů (6) na jednu sezonu. Dvacetiletý Španěl neprohrál jediný zápas na trávě a ve Wimbledonu slavil po pětisetové bitvě s Novakem Djokovičem svůj druhý grandslamový triumf. Trofej pro šampiona si odvezl také z Buenos Aires, Indian Wells, Barcelony, Madridu a Queen's Clubu.

Nejlepší letošní výsledky: První turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: První turnaj

Letošní bilance: 0:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:0

Po nečekaném prvenství ve Wimbledonu se mu však přestalo dařit a od té doby na další titul čeká. Dokonce ve zbytku sezony uhrál už jen jedno finále, na Masters v Cincinnati v něm po neskutečné řežbě a neproměněném mečbolu podlehl Djokovičovi. Australian Open je jeho první letošní zastávkou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: žádná

Australian Open je jediným grandslamem, na kterém mu chybí účast ve druhém týdnu. V Melbourne Parku dosud startoval dvakrát, při debutu před třemi lety dohrál ve druhém kole a předloni o kolo později. Loni se kvůli zranění úvodního majoru sezony nezúčastnil.

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: Nehrál

Po skončení loňského australského léta definitivně ukončil téměř roční krizi. V předchozí sezoně nakonec zaznamenal 66 vítězství, vrátil se do TOP 3 žebříčku a zapsal pět triumfů, což je jeho nový rekord na jednu sezonu. Dokonce poprvé slavil na antuce, když nečekaně ovládl Masters v Římě. Na grandslamech se mu zpočátku nedařilo, v Austrálii vypadl už ve třetím kole a na French Open hned v tom prvním. Mnohem lépe si vedl ve Wimbledonu (semifinále) i na US Open (finále).

Nejlepší letošní výsledky: První turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: První turnaj

Letošní bilance: 0:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:0

První půlku loňské sezony měl až na grandslamové nezdary fantastickou, v Římě slavil už pátý triumf a určitě od sebe ve druhé polovině roku očekával víc. Po prvenství v italské metropoli však neuspěl ve finále na US Open, v Pekingu ani ve Vídni a na Turnaji mistrů skončil už v semifinále. Letos se zatím nikde nepředstavil.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Žádná

Australian Open má určitě v oblibě, v Melbourne si zahrál dvě ze svých pěti grandslamových finále. Před třemi lety se musel sklonit před Novakem Djokovičem a v následujícím ročníku nestačil na Rafaela Nadala, ačkoli vedl 2:0 na sety. Letošní start bude jeho osmým v tomto dějišti a jistě bude chtít napravit loňské vyřazení ve třetím kole.

Kariérní bilance: 21:7

Nejlepší výsledek: Finále (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Uplynulou sezonu může hodnotit jako tu zatím jasně nejúspěšnější. Dvaadvacetiletý Ital v Torontu poprvé triumfoval na podnicích Masters a přemožitele nenašel ani v Montpellier, Pekingu a Vídni. Navíc si zahrál finále domácího Turnaje mistrů, pomohl své zemi k prvenství v Davisově poháru a vyšplhal se do TOP 4 světového pořadí. Na grandslamech to mohlo být lepší, dál než do osmifinále se podíval pouze ve Wimbledonu, kde ho v semifinále vyřadil Novak Djokovič.

Nejlepší letošní výsledky: První turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: První turnaj

Letošní bilance: 0:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:0

V posledních měsících předchozí sezony exceloval. Kromě triumfů v Pekingu a Vídni byl kousek od trofeje pro šampiona také na Turnaji mistrů a chuť si poté spravil v Davis Cupu, v němž zvládl všechny tři dvouhry včetně té s Djokovičem a dovedl Itálii k prvenství. Letošní tenisový rok zahajuje až v Melbourne Parku.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Žádná

Úvodní dva starty na Australian Open zakončil nejpozději ve druhém kole, ovšem poslední dvě návštěvy přetavil v účast ve druhém týdnu. Předloni prošel do čtvrtfinále a loni do osmifinále, pokaždé ho zastavil loňský finalista Stefanos Tsitsipas.

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: Čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: Osmifinále