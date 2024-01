Tennis Tracker: Auger-Aliassime opět zahájil sezonu porážkou, Cerúndolo utrpěl debakl

Auger-Aliassime nevstoupil do nové sezony dobře.

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 10. ledna?

09:28 – Jiří Lehečka na turnaji ATP 250 v australském Adelaide zdolal 7:5, 4:6, 6:3 Srba Dušana Lajoviče (33), navázal na přerušení série pěti porážek a poprvé od zářijového Davis Cupu vyhrál dva zápasy po sobě. Ve čtvrtfinále generálky na Australian Open vyzve světovou osmnáctku a nasazenou dvojku Chilana Nicolase Jarryho (h2h 1:1).

09:06 – Světová devatenáctka Cameron Norrie vstoupil do turnaje ATP 250 v Aucklandu výhrou 6:3, 6:7, 6:1 nad francouzským teenagerem Lucou Van Asschem. Ve čtvrtfinále se britský finalista z let 2019 a 2023 a letos druhý nasazený utká s Chilanem Alejandrem Tabilem (h2h 0:0).

08:11 – Sára Bejlek udržela svou neporazitelnost v kvalifikaci Australian Open i po celkově pátém vystoupení. S Indkou Ankitou Rainaovou si sedmnáctiletá Češka poradila 6:1, 7:5 a už jen jedna výhra ji dělí od zopakování loňského postupu do hlavní soutěže.

08:00 – Kateřina Siniaková si už může balit kufry a zamířit na Australian Open, neboť večer s Aliaksandrou Sasnovičovou nenastoupí na podniku WTA 500 v Adelaide ke čtvrtfinálovému zápasu ve čtyřhře. Do semifinále bez boje postoupila ukrajinsko-lotyšská dvojice Nadia Kičenoková a Jelena Ostapenková.

07:48 – 14. hráč světa Tommy Paul ve svém prvním letošním zápase nezaváhal. V Adelaide nejvýše nasazený Američan přehrál bez ztráty servisu 6:3, 6:2 domácího Alexe Bolta a postoupil do čtvrtfinále. V něm na něj čeká odveta za loňské vyřazení proti britskému mladíkovi Jacku Draperovi (h2h 0:1).

07:14 – Sebastian Korda vykročil za obhajobou finále na turnaji ATP 250 v Adelaide výhrou nad neoblíbeným soupeřem. Itala Lorenza Sonega porazil po zlikvidování pěti setbolů ve druhé sadě 6:4, 7:6, vzájemnou bilanci upravil na 2:3 a připsal si první výhru v sezoně. Ve čtvrtfinále se třetí nasazený Američan utká s domácím Christopherem O'Connellem (h2h 1:1).

06:51 – Jack Draper ve druhém kole turnaje v Adelaide vyhrál vyčerpávající bitvu se Srbem Miomirem Kecmanovičem. Dvaadvacetiletý Brit zvítězil až po 3 hodinách a 39 minutách boje 5:7, 7:6, 7:6, když ve druhém setu odvrátil dva mečboly, ve třetím smazal všechny tři brejkboly a rozhodující tie-break otočil ze stavu 2:5. Závěr navíc zdramatizoval sporný verdikt umpireové rozhodčí, na který si Kecmanovič marně stěžoval u supervizora turnaje.

06:19 – Kateřina Siniaková na turnaji WTA 500 v Adelaide na dvě výhry z kvalifikace a skalp Karolíny Plíškové nenavázala. V boji o postup do čtvrtfinále neudržela nadějný náskok proti Anastasiji Pavljučenkovové, které nakonec podlehla 6:2, 3:6, 2:6.

05:55 – Tereza Martincová si třetí rok po sobě hlavní soutěž na Australian Open nezahraje. Devětadvacetiletá Češka v Melbourne ani posedmé v kariéře nedokáže projít kvalifikací, letos skončila hned v prvním kole po těsné porážce 7:6, 4:6, 4:6 s Američankou Ann Liovou.

05:40 – Miriam Kolodziejová si připisuje první vítězství v roce 2024. Šestadvacetiletá deblová specialistka, jež si minulý týden v United Cupu zahrála smíšenou čtyřhru proti Novaku Djokovičovi, v Hobartu společně s Irinou Chromačevovou zdolaly 3:6, 6:3, 10:5 německo-nizozemské duo Tatiana Mariaová a Arantxa Rusová.

05:20 – Nicolas Jarry znovu po čtvrt roce porazil Itala Mattea Arnaldiho, byť byl minimálně jediný míček od porážky. Po loňském Pekingu uspěl také v australském Adelaide, kde druhý nasazený Chilan zvítězil až po takřka třech a půl hodinách boje 6:7, 7:6, 6:4. Ve čtvrtfinále se utká s Jiřím Lehečkou, nebo Dušanem Lajovičem.

05:10 – Světová šestnáctka Ben Shelton si na druhý pokus připsal první výhru v sezoně. V Aucklandu nejvýše nasazený Američan odstartoval vítězstvím 6:3, 6:4 nad Maďarem Fabiánem Maroszánem a postoupil do čtvrtfinále, v němž se utká se Španělem Robertem Carballésem (h2h 0:0).

04:50 – Jakub Menšík vyhrál i svůj čtvrtý zápas v kvalifikacích grandslamů. Premiérový boj o start na Australian Open zahájil osmnáctiletý Čech cennou výhrou 6:4, 7:6 nad nasazeným Američanem Brandonem Nakashimovou. Ve druhém kole ho čeká Ital Federico Gaio (h2h 0:0).

04:35 – Světová trojka Jessica Pegulaová ani ve třetím letošním utkání neuspěla bez ztráty setu. Do podniku WTA 500 v Adelaide vstoupila devětadvacetiletá Američanka výhrou 4:6, 6:2, 6:3 nad krajankou Bernardou Peraovou. Ve čtvrtfinále čeká na vítězku souboje Kateřiny Siniakové s Anastasií Pavljučenkovovou.

04:20 – Elise Mertensová na podniku WTA 250 v Hobartu přehrála hladce 6:2, 6:3 Slovenku Karolínu Annu Schmiedlovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm se belgická šampionka z let 2017 a 2018 utká po devíti letech s Nizozemkou Arantxou Rusovou (h2h 2:0).

04:00 – Félix Auger-Aliassime zahájil již třetí sezonu po sobě porážkou. Letos v Aucklandu čtvrtý nasazený Kanaďan, který se větší část loňského roku trápil, podlehl po více než dvou a půl hodinách boje 6:7, 5:7 Němci Danielu Altmaierovi.

03:50 – Také Gabriela Knutsonová si v Melbourne připsala vítězný debut v grandslamové kvalifikaci. Šestadvacetiletá Češka odstartovala své snažení dostat se mezi elitu na Australian Open obratem a výhrou 2:6, 6:1 6:2 nad nasazenou Němkou Annou-Lenou Friedsamovou. Ve druhém kole se utká s Ralucou Serbanovou z Kypru (h2h 1:0).

03:45 – Dominika Šalková má za sebou vítěznou premiéru v kvalifikaci grandslamového turnaje. Boj o účast na Australian Open devatenáctiletá Češka zahájila výhrou 7:5, 3:6, 7:5 nad Chorvatkou Janou Fettovou. Ve druhém kole se střetne s Uzbečkou Niginou Abduraimovovou (h2h 0:0).

03:35 – Dalibor Svrčina loňskou úspěšnou jízdu kvalifikací Australian Open a následný postup do druhého kola hlavní soutěže nezopakuje. Jednadvacetiletý Čech letos v Melbourne skončil už po svém úvodním vystoupení, v němž podlehl 3:6, 6:1, 2:6 domácímu Omaru Jasikovi.

03:30 – Vít Kopřiva úspěšně zahájil svůj 9. pokus prodrat se do hlavní soutěže grandslamu. V prvním kole kvalifikace Australian Open šestadvacetiletý Čech porazil dvakrát 6:3 Francouze Calvina Hemeryho a již vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek. O jeho překonání si zahraje se Španělem Oriolem Rocou (h2h 2:0).