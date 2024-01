Teenager Menšík padl s nasazeným Hurkaczem v pěti setech, v Melbourne končí i Lehečka

Jakub Menšík (18), padl ve druhém kole Australian Open v dramatické pětisetové bitvě se světovou devítkou Hubertem Hurkaczem (26) z Polska. Končí také Jiří Lehečka (22), který v deštěm přerušovaném utkání s Američanem Alexem Michelsenem (19) prohrál 6:4, 3:6, 4:6, 4:6. Nejlepší český hráč se tím rozloučil s myšlenkami na obhajobu loňského čtvrtfinále.

Jiří Lehečka minulý týden v Adelaide přerušil sérii pěti porážek, po čtyřech měsících vyhrál dva zápasy po sobě a nakonec své druhé finále na okruhu ATP přetavil v premiérový titul.

Nabyté sebevědomí a jízdu na vítězné vlně ale v úspěch na Australian Open prodat nedokázal. Dvaadvacetiletý mladík z Mladé Boleslavi nevyužil ani příznivého losu, po úvodní hladké třísetové výhře nad španělským antukářem Bernabém Zapatou nestačil na 91. hráče světa Alexe Michelsena.

Lehečka nepřekročil už druhou ze čtyř překážek na cestě za obhájením čtvrtfinále z loňského ročníku, během kterého vyřadil Bornu Čoriče, Camerona Norrieho či Félixe Augera-Aliassimea a zaznamenal svůj nejlepší grandslamový výsledek.

Statistika zápasu Alex Michelsen – Jiří Lehečka Livesport

Lehečka přitom začal dobře a navzdory nepotvrzení jednoho brejku získal první set. Jenže od té doby se už na returnu neprosadil. Ve druhé sadě často chyboval, trápil se na servisu, při celkově sedmém brejkbolu kapituloval a čím dál lépe hrající Michelsen vyrovnal.

Ve třetí sadě Lehečkovi nepomohly dostat se do rytmu ani dešťové pauzy. Poprvé bylo utkání krátce přerušeno za stavu 2:2 a 40:30 při podání českého hráče, který po návratu na kurt o servis přišel.

Celkově třetí přestávka kvůli nepřízni počasí přišla za stavu 1:2 na sety, kdy tenisté na více než hodinu zmizeli v šatnách. Ani tento moment však českému favoritovi nepomohl najít recept na servis devatenáctiletého Američana. Tomu stačil k zisku čtvrtého dějství jediný brejkbol v deváté hře. Následně při svém prvním mečbolu udělal druhou dvojchybu, ale napodruhé už duel ukončil.

23. hráč světa Lehečka sice soupeře přestřílel na vítězné údery 40:30, jenže zároveň se dopustil výrazně více nevynucených chyb (53:36) a přišel o šestizápasovou šňůru bez porážky. Ve světovém žebříčku vypadne svěřenec trenéra Michala Navrátila z elitní třicítky, díky bodům za triumf v Adelaide ji ale bude mít stále na dostřel.

Michelsen ještě před rokem figuroval mimo TOP 500. Nyní si připisuje teprve druhý start na grandslamu a po druhém kole na loňském US Open se při premiéře v Melbourne dostal již mezi 32 nejlepších a přiblížil se posunu do TOP 50. O postup do osmifinále se utká se světovou šestkou Alexanderem Zverevem, s nímž svede první vzájemný souboj s členem TOP 10.

Menšík došel loni na svém prvním grandslamovém turnaji v New Yorku do třetího kola a podobně sebevědomě si počínal i v Melbourne. Poté, co v prvním kole poslal ze hry bývalou světovou desítku Denise Shapovalova, začal ve velkém stylu i duel s Hurkaczem. V prvním setu si udržel svůj servis a v bitvě dvou výjimečně podávajících hráčů odvrátil v tiebreaku dva setboly a naopak první nabídnutou příležitost proměnil ve zisk sady.

Statistika zápasu. Livesport

Zkušenější Hurkacz ale zůstal nad věcí a rychle stav zápasu srovnal, druhá sada se totiž českému mladíkovi vůbec nepovedla. V té třetí ale Menšík dokázal reagoval na ztracený servis a rebreakem se dostal zpět na pozitivní vlnu. V závěru setu pak za stavu 6:5 dostal polského hráče pod tlak a druhý setbol proměnil.

Pak se ale opět opakoval scénář z úvodu zápasu. Hurkacze nepovedená pasáž jen namotivovala ke zlepšené hře, které už Jakub Menšík nestačil vzdorovat. Možná se projevil i náročný program posledních dnů, český talent totiž narozdíl od nasazeného polského ranaře musel absolvovat tři kvalifikační zápasy navíc. Čtvrtou sadu ztratil Menšík poměrem 1:6 a pátou pak 3:6.

V utkání oba hráči nastříleli shodně 19 es, Menšík ale také přidal 10 dvojchyb. A i když měl Čech lepší bilanci i v kolonce vítězných úderů (57:48), klíčovým faktorem zápasu byl zcela jistě dvojnásobek nevynucených chyb.

Výsledky Australian Open ve dvouhře mužů