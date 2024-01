Tennis Tracker: Soupeřem Macháče bude Tiafoe, titul v Monastiru pro Nicoda

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 14. ledna?

14:33 – 16letá Brenda Fruhvirtová si dnešní svou premiérovou výhrou na grandslamovém turnaji zajistila souboj se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou. Běloruska na Australian Open vykročila za obhajobou svého prvního grandslamového triumfu jednoznačnou výhrou 6:0, 6:1 nad německou teenagerkou Ellou Seidelovou.

14:23 – Soupeřem Tomáše Macháče bude ve druhém kole sedmnáctý nasazený Frances Tiafoe. Americký tenista přehrál ve svém úvodním utkání na letošním Australian Open Chorvata Bornu Čoriče 3:1 na sety. V zápase dvou skvěle servírujících hráčů padlo 27 es (15:12).

13:22 – Srb Novak Djokovič roli nejvýše nasazeného hráče turnaje v prvním kole zvládl. Osmnáctiletý chorvatský talent Nikola Prižmič sice hrál v úvodu utkání fantastický tenis a dokonce pro sebe získal druhý set, ale od momentu, kdy ve třetí sadě vedl 3:2 a podával, se mu přestalo dařit. Djokovičovi se podařil re-break, zahrál osm gamů v řadě a zápas pro sebe získal po čtyřech hodinách 3:1 na sety.

11:46 – Jakub Nicod dotáhl turnaj kategorie ITF 15 v tuniském Monastiru ke svému celkovému triumfu. Devatenáctiletý český tenista porazil ve finále Japonce Rjukiho Macudu 6:4 a 6:4 a po loňských triumfech v Aradu a Herklionu zapsal svůj třetí turnajový titul.

11:09 – Dvanáctý nasazený Taylor Fritz z USA udolal antukáře Facunda Diaze Acostu až po pětisetovém dramatu. Pro argentinského tenistu to byl vůbec první zápas v hlavní soutěži na Australian Open, amerického favorita trápil celé čtyři hodiny.

10:35 – Caroline Wozniacké se první start v Melbourne od roku 2020 vydařil. Dánská tenistka a vítězka Australian Open 2018 povolila Magdě Linetteové jen dva gamy a za stavu 6:2 a 2:0 její rivalka z Polska skrečovala. Wozniacká se na kurty vrátila po tříleté mateřské pauze loni na US Open a i tam došla až mezi 16 nejlepších.

09:28 – Američan JJ Wolf první kolo Australian Open nedohrál. Po vyhrané první sadě nad Sebastianem Baezem se začal potýkat s problémy s kyčlí, několikrát se nechal ošetřovat a na konec za stavu 1:2 na sety a 0:3 ve čtvrté sadě zápas skrečoval.

08:51 – Rus Andrej Rubljov se na postup přes Thiaga Seybotha Wilda z Brazílie hodně nadřel. Z jasného zápasu byla nakonec pětisetová bitva, která končila tiebreakem. Ten pro sebe pátý nasazený hráč letošního Australian Open získal poměrem 10:6, Utkání trvalo 3 hodiny a 45 minut.

08:14 – Ruska Ljudmila Samsonovová, která byla v Melbourne 13. nasazenou, pokračuje v nevýrazných výkonech a končí už v prvním kole. Na úvodním grandslamu sezony ji vyřadila po setech 3:6 a 4:6 Američanka Amanda Anisimovová, které aktuálně patří ve světovém žebříčku až 339. místo.

07:54 – Tomáš Macháč postoupil do druhého kola Australian Open po vítězství 3:0 na sety nad Japoncem Šitarim Močizukim a brány druhého kola grandslamového klání v Melbourne prolomil už potřetí ze čtyř pokusů.

06:47 – Bývalý šestý hráč světa Ital Matteo Berrettini přichází kvůli zdravotním problémům o čtvrtý z posledních osmi grandslamů. Na Australian Open, na kterém se měl představit poprvé od skreče na loňském US Open a ve šlágru prvního kola vyzvat Řeka Stefanose Tsitsipase, předloňský semifinalista nenastoupí kvůli zranění pravého chodidla. V soutěži ho nahradí belgický lucky loser Zizou Bergs.

06:34 – Pětatřicetiletý Chorvat Marin Čilič, který loni odehrál kvůli operaci kolena pouze dva zápasy, po návratu na kurty prohrál i druhý soutěžní duel. Na úvod Australian Open finalista z roku 2018 a vítěz US Open 2014 podlehl ve svém prvním grandslamovém vystoupení po téměř roce a půl 1:6, 6:2, 2:6, 5:7 Maďaru Fabiánu Marozsánovi.

06:29 – Brenda Fruhvirtová na třetí pokus navázala na grandslamovém turnaji na úspěšně absolvovanou tříkolovou kvalifikaci a připsala si premiérovou výhru v hlavní soutěži. Na úvod Australian Open šestnáctiletá Češka porazila 2:6, 6:4, 6:3 o 15 let starší Rumunku Anu Bogdanovou a připsala si teprve druhý skalp hráčky TOP 100. Ve druhém kole by mohla vyzvat světovou dvojku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.

06:20 – Řekyně Maria Sakkariová vyhrála i čtvrtý letošní zápas. Do Australian Open světová osmička vstoupila hladkou výhrou nad Japonkou Nao Hibinovou, kterou stejně jako před čtyřmi lety v Melbourne porazila ve dvou setech, tentokrát 6:4, 6:1. O zopakování loňského 3. kola se utká s Ruskou Jelinou Avanesjanovou (h2h 0:0).

04:48 – Světová čtyřka Jannik Sinner po loňské životní sezoně letos patří k adeptům na zisk prvního grandslamového titulu a na úvod Australian Open svou roli favorita potvrdil. Dvaadvacetiletý Ital v Melbourne již počtvrté odstartoval třísetovou výhrou, tentokrát si poradil 6:4, 7:5, 6:3 s Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem.

04:41 – Barbora Krejčíková slaví první výhru v sezoně. Na úvod Australian Open se předloňská čtvrtfinalistka nadřela na obrat proti Japonce Mai Hontamaové, kterou zdolala 2:6, 6:4, 6:3 a vykročila za obhajobou osmifinále. Ve druhém kole se osmadvacetiletá Češka utká s Britkou Jodie Burrageovou, nebo Němkou Tamarou Korpatschovou.

03:05 – Jaume Munar vstoupil do Australian Open nečekanou výhrou 6:3, 6:3, 6:1 nad Alexanderem Ševčenkem a na svém celkově již 23. grandslamu si připsal teprve sedmé vítězství. O premiérový postup do 3. kola majorů si šestadvacetiletý španělský antukář zahraje se Stanem Wawrinkou, nebo Adrianem Mannarinem.

02:51 – Sára Bejlek ani na čtvrtý pokus nenavázala na grandslamovém turnaji na úspěšně absolvovanou kvalifikaci a v hlavní soutěži znovu neuhrála jediný set. Na úvod Australian Open sedmnáctiletá Češka podlehla 6:7, 2:6 nasazené Kanaďance Leylah Fernandezové.