Krejčíková musela v Melbourne otáčet, dál jde i Brenda Fruhvirtová. Mezi muži uspěl Macháč

První den na úvodním grandslamu sezony uspěly tři ze čtyř českých nadějí. Vítězný vstup i do svého pátého Australian Open slaví předloňská čtvrtfinalistka Barbora Krejčíková (28), jež po dvou a půl hodinách boje zdolala Japonku Mai Hontamaovou (24) a vykročila za obhajobou osmifinále. Premiérové vítězství na grandslamovém turnaji vybojovala kvalifikantka Brenda Fruhvirtová (16) po obratu proti Rumunce Aně Bogdanové (31). Postoupil také Tomáš Macháč (23), který přehrál Japonce Šintara Močizukiho (20). Naopak Sára Bejlek (17) ani na čtvrtý pokus nenavázala na grandslamovém turnaji na úspěšně absolvovanou kvalifikaci a v hlavní soutěži znovu neuhrála jediný set.

Barbora Krejčíková minulý týden v Adelaide prohrála první zápas sezony s Annou Kalinskou ve třech setech a ideálně nezahájila ani úvodní vystoupení na Australian Open proti hráčce ze druhé světové stovky Mai Hontamaové. Druhý vzájemný souboj s o čtyři roky mladší Japonkou ale otočila a po dvou a půl hodinách zvítězila 2:6, 6:4, 6:3.

Osmadvacetiletá rodačka z Ivančic se v zahajovacím duelu v Margaret Court Areně musela vypořádat nejen s houževnatě hrající soupeřkou, ale také s poledním sluncem či japonskými fanoušky zaplněným publikem.

V prvním setu Krejčíková ztratila od stavu 2:2 čtyři hry po sobě a Japonka se ujala vedení. Také ve druhé sadě čelila tenistka z Ivančic těžkých chvílím. Třikrát doháněla manko brejku, od stavu 3:4 ale získala tři gamy po sobě, zužitkovala čtvrtý setbol a vynutila si rozhodující třetí set.

"Servis pusť víc, potřebuješ ji dostat do kurtu," dostávala rady ze svého trenérského boxu. "Ukaž pozitivní energii, jde z tebe jen negativita. Trochu to pusť. A jakmile přijde kratší míč, jdi do něj a na nic nečekej. Uvolni ruku a věř si. Výborně ses vrátila do setu, šance přijdou," dostávala sprchu povzbudivých slov.

A ta jí zřejmě dopomohla k obratu. Ve třetím setu si Krejčíková za stavu 3:2 vyžádala pauzu na přetejpování pravého kotníku a nadechla se k závěrečnému náporu. Rozhodující moment přišel v osmé hře, kdy česká teniska získala další brejk a poté využila při vlastním servisu první mečbol.

Statistika zápasu Mai Hontamaová – Barbora Krejčíková Livesport

"Byl to rozhodně hodně náročný zápas. Cítila jsem, že Mai hrála velmi dobře a mně se naopak nedařilo. Ale věřila jsem, že se do hry vrátím. Jsem šťastná, že jsem nakonec vyhrála," komentovala v pozápasovém rozhovoru na kurtu Krejčíková, jež spáchala 47 nevynucených chyb.

"Snažila jsem se zůstat ve hře a nevzdávat se. Jen jsem dál bojovala, první kola jsou vždy obtížná. Minulý týden jsem odehrála jen jeden zápas a teď jsem moc ráda, že jsem se přesto dostala a těším se na další zápas," dodala světová desítka.

Vítězka French Open 2021 Krejčíková vyhrála svůj úvodní zápas na Australian Open i při své páté účasti v hlavní soutěži. Ve druhém kole se předloňská čtvrfinalistka a loňská osmifinalistka střetne v prvním vzájemném duelu s německou vrstevnicí Tamarou Korpatschovou, která začala rovněž vítězným obratem proti Britce Jodie Burrageové.

Brenda Fruhvirtová v Melbourne už potřetí z pěti pokusů prošla nástrahami tříkolového síta grandslamové kvalifikace, byť v ní čelila mečbolu, a poprvé na ni dokázala navázat i výhrou v hlavní soutěži.

Zatímco loni na Australian Open nestačila na Aliaksandru Sasnovičovou a na French Open nepřekvapila proti Jeleně Rybakinové, do třetice se už první grandslamové výhry dočkala. Zaznamenala ji proti o patnáct let starší 66. hráčce světa Aně Bogdanové z Rumunska, kterou zdolala po využití až pátého mečbolu 2:6, 6:4, 6:3.

Fruhvirtová sice spáchala 43 nevynucených chyb a trefila jen 15 winnerů, i tak dokázala najít cestu k vítězství. Zápas na Australian Open vyhrála jako nejmladší od Australian Open 2020, kdy se to povedlo Američance Coco Gauffové.

Šestnáctiletá Češka, jež má fantastickou bilanci 15:0 ve finále turnajů ITF, letos zvládla už sedm z osmi duelů. Zatím nestačila jen na světovou trojku Gauffovou. Od začátku loňského srpna vyhrála 40 ze 43 zápasů.

Na začátku sezony v Aucklandu si Fruhvirtová připsala premiérový skalp hráčky TOP 100 i první výhru na hlavním okruhu. Nyní porazila hráčku elitní stovky podruhé v kariéře a zároveň do statistik zapsala premiérový postup do druhého kola grandslamu.

Statistika zápasu Ana Bogdanová – Brenda Fruhvirtová Livesport

Ve druhém kole by mohla vyzvat světovou dvojku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou, kterou čeká kvalifikantka a teenagerka už v prvním kole. V neděli večer se favorizovaná Běloruska utká s Němkou Ellou Seidelovou. Fruhvirtovou nyní dělí jediná výhra od posunu do TOP 100.

Sára Bejlek v Melbourne počtvrté ze šesti pokusů prošla kvalifikací grandslamu a bilanci v nich upravila na 12:2, vyhrát zápas či alespoň set v hlavní soutěži ale opět nedokázala.

Po nezdarech na US Open 2022 (prohra s Ljudmilou Samsonovovou), Australian Open 2023 (s Barborou Krejčíkovou) a Roland Garros 2023 (s Kamillou Rachimovovou) neuspěla ani při svém druhém startu na Australian Open. Letos v Melbourne sedmnáctiletá Češka nestačila na nasazenou finalistku US Open 2021 Leylah Fernandezovou z Kanady.

Statistika zápasu Leylah Fernandezová – Sára Bejlek Livesport

Bejlek sice v duelu levorukých tenistek udělala méně nevynucených chyb, aktivně hrající Fernandezová ji ale v zahajovacím utkání v John Caine Areně přestřílela na vítězné údery 27:17.

Česká teenagerka tenistka přišla hned v úvodu prvního setu o servis, manko brejku ale dokázala srovnat a vynutila si zkrácenou hru. V ní však prohrála pět míčků při vlastním podání a tie-break ztratila poměrem 5:7.

Sára Bejlek ani na čtvrtém grandslamu neuhrála set. AFP

Ve druhé sadě sice Bejlek po prolomeném servisu o čtyři roky starší soupeřky vedla 1:0, brejk ale nepotvrdila a od stavu 2:2 už neuhrála ani game. Fernandezová využila při podání české hráčky po hodině a 36 minutách první mečbol.

"Nejprve mě čeká regenerace. Pak se kouknu na show Reachers a asi budu chvíli háčkovat. Miluju háčkování," smála se po zápase spokojená Fernandezová, jež v závěru loňské sezony vyhrála 12 z 13 zápasů a nyní již vyrovnala své maximum na Australian Open. O jeho překonání se utká s Američankou Alyciou Parksovou.

V následujících dvou dnech do Australian Open vstoupí dalších šest českých tenistek Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Linda Fruhvirtová a vzájemným soubojem Linda Nosková s Marií Bouzkovou.

Výsledky Australian Open ve dvouhře žen

Tomáš Macháč měl oproti loňsku snadnějšího soupeře. Zatímco tehdy neúspěšně čelil Casperovi Ruudovi, letos mu los přisoudil dvacetiletého Šintariho Močizukiho, který ve finále kvalifikace neuspěl proti Aleksandarovi Kovacevicovi.

Macháč si postup pohlídal zejména díky velmi solidnímu podání. Japonec, kterému ve světovém žebříčku patří 138. místo, hrál velmi riskantně, nastřílel 54 vítězných úderů, ale vyrobil také stejný počet nevynucených chyb. Macháčova hra byla naopak velmi konzistentní.

První set získal rodák z Berouna až díky jedinému proměněnému brejkbolu v samém závěru setu, ve druhé sadě dominoval a vyhrál ji 6:1. Ve třetí zvládl krizovou chvíli za stavu 4:5, kdy čelil dvěma setbolům. Brejkboly ale odvrátil, následně znovu prolomil Močizukiho servis a zápas jistě dopodával.

Macháč letos hraje svůj čtvrtý Australian Open a potřetí prošel do druhého kola, což se mu na ostatních grandslamech zatím nepodařilo. Ve druhém kole se český tenista střetne s vítězem duelu mezi turnajovou sedmnáctkou Francesem Tiafoem z USA a Chorvatem Bornou Čoričem.

Výsledky Australian Open ve dvouhře mužů