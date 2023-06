A už tě má, holčičko! Puzzle do sebe začínají zapadat, těší Hlavicovou, spojku Muchové

A už tě má, holčičko! Puzzle do sebe začínají zapadat, těší Hlavicovou, spojku Muchové

Tomáš Rambousek / Kateřina Teruzzi

Karolína Muchová (26) na grandslamový titul sice ještě nedosáhla, na letošním Roland Garros tomu ale chyběl kousíček. Její blízká kamarádka, bývalá tenistka a také někdejší spojka Barbora Hlavicová (28) pro Livesport Zprávy přiblížila cestu finalistky French Open od krizového momentu na Australian Open 2021 až k dnešnímu úspěchu.

Ještě v době, kdy nosila dívčí jméno Štefková, si zahrála na Wimbledonu. Pak ale musela kvůli zdravotním problémům ukončit kariéru. A tak přijala nabídku stát se spojkou a sparingpartnerkou své velké kamarádky.

Obě jsou z Olomouce, projely spolu svět. Podporovala ji ve velmi těžkých chvílích a byla před dvěma lety u toho, když došla až do semifinále na Australian Open. Než Muchová letos vyrazila do Paříže, stihly spolu ještě zajít na večeři. Bitvy na Roland Garros sledovala Hlavicová z domova, začal jí totiž nový život. Stala se maminkou. Ale na French Open posílala aspoň energii.

"Káje jsem věřila od začátku turnaje, stejně tak jako v ni věřím celou dobu, kdy to za poslední dva roky neměla jednoduché. Tohle je odměna za to, že to nevzdala," říká Hlavicová.

Po dva roky Muchová marně bojovala se zdravím. Začalo to trhlinou v břišním svalu, ke které přišla právě v semifinále Australian Open. Zranění, které se hojilo a znovu obnovovalo, bralo olomoucké rodačce možnost, bít se s nejlepšími. Muchová dokonce slyšela i slova o tom, že už se nemusí k velkému tenisu vrátit.

Přehled utkání Šwiateková – Muchová 6:2, 5:7, 6:4

Letošní Paříž ale byla odměnou za víru, že se věci otáčí k dobrému. "Tak, jak Káju sleduju poslední turnaje, tak se jí vrací přesně ta její hra, kterou poslední období postrádala. Zároveň si poskládala tým z lidí, kterým věří a drží ji ve správným naladění. Puzzle do sebe začínají zapadat," myslí si Hlavicová.

Už semifinálový zápas s Arynou Sabalenkovou naznačil možnosti české tenistky. "I když ten stav ve třetím setu nevypadal úplně příznivé, tak pořád to byl jen kousíček k obratu. Jen z Káji trošku spadla energie a potrebovala ji znova nastartovat, což je v té velké únavě velmi těžké. Když ale srovnala na 5:5, tak si říkám "Tak, a má tě, holčičko!" směje se.

Finále bez známek únavy

Finále s Igou Šwiatekovou odehrála Muchová bez známek fyzické únavy, ač dva dny předtím musela svést úmornou bitvu s Arynou Sabalenkovou. A i v tomto zápase byla blízko obratu, chvíli se už zdálo, že polskou suverénku ulovila.

"Všechny ty zápasy na grandslamu vyčerpávají ještě o něco víc než normální turnaj, takže si myslím, že Kája byla hodně unavená. Ale na druhou stranu měla extrémní motivaci uspět," dodává bývalá česká tenistka, která kromě mise u Muchové vystupovala i jako expertka České televize.

"Dnes všichni vidí, že Kája patří do absolutní světové špičky. Je silná v krizových, rozhodujících momentech. Nebojí se v nich zahrát těžké údery. Během celého turnaje ukazovala nejen kvalitní tenis, ale i fantastickou mentální stránku své hry," říká Hlavicová.

Ač finále French Open sice skončilo smutně, bylo jasné, že Muchová může být na své výkony pyšná. Další velký turnaj ji čeká už za tři týdny. Začíná Wimbledon, kde už dvakrát dokázala dojít až do čtvrtfinále...