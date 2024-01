Wozniacká vyřadila loňskou semifinalistku, Cornetová navzdory prohře vylepšila rekord

V první den grandslamového Australian Open skončily tři nasazené hráčky. Mimo hru jsou po prvním kole Ruska Ljudmila Samsonovová (25), Wang Xinyu (22) z Číny i Magda Linetteová (31) z Polska. Naopak sladký postup slaví při návratu do Melbourne vítězka turnaje z roku 2018 Caroline Wozniacká (33). Roli favoritky splnila Maria Sakkariová (28). Oproti tomu rekordmanka Alizé Cornetová (33) se z turnaje poroučí.

Wozniacká hrála v Austrálii naposledy v roce 2020 a na Melbourne má nejlepší vzpomínky ještě o dva roky zpět. Tehdy na prvním grandslamu sezony triumfovala.

Návrat po čtyřech letech se dánské tenistce podařil. Polka Linetteová, které patří ve světovém žebříčku 24. místo, byla od začátku zápasu horší hráčkou, trápila se na servisu i v mezihře a vyrobila 22 nevynucených chyb. Naopak Wozniacká za celé utkání zkazila jen čtyřikrát!

Do vývoje utkání navíc vstoupilo i zranění polské hráčky, která si vzala na konci druhé sady pauzu na ošetření a nakonec za stavu 0:2 ve druhém dějství vzdala. "Magda je jedna z mých dobrých kamarádek, známe se už dlouhou dobu. Loni se jí tu dařilo, došla až do semifinále, takže jsem tušila, že to může být těžké. Ale samozřejmě, takhle jsem vyhrát nechtěla. Doufám, že to nebude nic vážného a a že Magda bude brzy zase připravená,“ řekla Wozniacká po utkání.

Ve druhém kole čeká na dánskou tenistku teprve 20letá Ruska Maria Timofejevová, která do hlavního turnaje prošla z kvalifikace.

Po utrápeném konci loňské sezony vstoupila do té nové Sakkariová výtečně. Od United Cupu si udržela vítěznou vlnu i v prvním utkání melbournského grandslamu. S Nao Hibinovou se Řekyně sice v první sadě dlouho přetahovala a ztratila už ve druhé hře svůj servis, po úspěšném brejkbolu v rozhodující hře první sady ovšem dostala zápas pod kontrolu.

Druhé dějství bylo jasnou záležitostí osmé hráčky světového rankingu, Japonka uhrála jen osm míčků. Ve druhém kole čeká Sakkariovou souboj s Elinou Avanesjanovou z Ruska. "Na svých posledních třech grandslamech jsem třikrát za sebou prohrála v prvním kole, takže to pro mě byl opravdu emočně velmi těžký zápas. Jsem ráda, že se mi podařilo odvést svou práci," těšilo řeckou tenistku.

Francouzka Cornetová sice prohrála už v prvním kole s Marií Timofejevovou, aplausu si ale v Melbourne užila dosti. Letošní Australian Open je pro ni 68. grandslamem v řadě, a tak zase o jeden turnaj vylepšila rekord, který drží.

Cornetová, jež se v hlavní soutěži objevila díky divoké kartě udělené organizátory, brzy prohrávala 0:5. Pak sice zabojovala. Jenže i když v průběhu zápasu jednou vzala mladé Rusce podání, na postup neměla šanci.

Je pravděpodobné, že následný grandslam v Paříži může být pro francouzskou tenisovou ikonu velkým loučením.

Aryna Sabalenková loni na Australian Open získala první grandslamovou trofej a nyní se na majoru představuje poprvé v toli obhájkyně titulu.

"Jsem moc šťastná, že jsem zpátky tady na tomto kurtu. Mám na turnaj nezapomenutelné vzpomínky. Je skvělé cítit tu podporu, je to pro nás moc důležité," řekla Sabalenková pár minut poté, co odstartovala jednoznačnou výhrou 6:0, 6:1 nad německou outsiderkou Ellou Seidelovou.

"Pořád na sobě pracuju, abych si plnila své sny. Mám spoustu cílů, kterých bych ráda dosáhla. Jsem moc vděčná, za to, čeho jsem dosáhla a že tady před vámi mohu hrát, Doufám, že vydržím až do konce turnaje," usmívala se šťastná Běloruska.

Ve druhém kole narazí na další kvalifikantku a teenagerku Brendu Fruhvirtovou. Šestnáctiletá Češka v Melbourne otočila zápas s Rumunkou Anou Bogdanovou a připsala si premiérovou výhru na grandslamovém turnaji.

Výsledky ženské části Australian Open