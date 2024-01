Tennis Tracker: Macháč živí povedený debut ve čtyřhře, dál jdou i další tři čeští deblisté

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 20. ledna?

10:17 – Cameron Norrie na Australian Open vyhrál souboj tenistů, kteří v předchozím druhém kole zvládli pětisetové bitvy. Osmadvacetiletý Brit zdolal 6:4, 6:7, 6:4, 6:3 světovou jedenáctku Caspera Ruuda, ve čtvrtém vzájemném střetnutí si připsal Norův první skalp a poprvé v Melbourne postoupil do osmifinále.

09:50 – Bývalá nejlepší deblistka světa Kateřina Siniaková se současnou deblovou královnou Storm Hunterovou na Australian Open zvládly i druhý společný zápas na grandslamu a celkovou bilanci vylepšily již na 9:1, ve 2. kole se ale nečekaně nadřely. Třetí nasazený česko-australský tandem udolal čistě domácí dvojici Destanee Aiavaová a Maddison Inglisová 2:6, 7:5, 6:1, přestože soupeřky podávaly na vítězství, česká tenistka rozmlátila raketu a neubránila se slzám.. V osmifinále Siniaková s Hunterovou vyzvou Rusky Jekatěrinu Alexandrovovou s Annou Kalinskou a v případě postupu by mohly narazit na Lauru Siegemundovou s Barborou Krejčíkovou, s níž se Siniaková po loňské sezoně přerušila dlouholetou spolupráci.

09:11 – Čtyřiatřicetiletá Běloruska Viktoria Azarenková jako teprve druhá tenistka v open éře postoupila po oslavě 33. narozenin druhý rok v řadě do osmifinále Australian Open. Předtím to dokázala jen Američanka Serena Williamsová.

08:36 – Barbora Krejčíková jako jediná z českých tenistů pokračuje na Australian Open stále ve dvou soutěžích. Po dvouhře se do osmifinále dostala i ve čtyřhře na prvním společném grandslamu s Němkou Laurou Siegemundovou, ve druhém kole přehrály 6:2, 6:4 čínskou dvojici Yafan Wang a Yue Yuan.

07:56 – 34letá Běloruska Viktoria Azarenková na Australian Open přehrála v souboji grandslamových šampionek 6:1, 7:5 sedm zápasů neporaženou Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, byť ve druhé sadě prohrávala 2:5, vyhrála i druhý letošní střetnutí a vzájemnou bilanci vylepšila na 4:0. V osmifinále šampionka z let 2012 a 2013 a loňská semifinalistka narazí na Ukrajinku Dajanu Jastremskou (h2h 2:1).

07:20 – Adam Pavlásek s Uruguaycem Arielem Beharem na Australian Open porazili bez ztráty podání a po odvrácení dvou setbolů ve druhé sadě 6:4, 7:6 kolumbijsko-brazilský tandem Nicolas Barrientos a Rafael Matos a postoupili do osmifinále. V něm vyzvou páté nasazené mexicko-britské duo Santiago González a Neal Skupski.

06:37 – Arthur Cazaux ve třetím kole Australian Open navázal na životní skalp světové osmičky Holgera Runeho a pokračuje v připisování premiérových výher na grandslamech. Nizozemce Tallona Griekspoora deklasoval 6:3, 6:3, 6:1 a zajistil si premiérový posun do TOP 100 světového žebříčku. Jednadvacetiletý Francouz, který v úvodu sezony triumfoval na challengeru v Noumee vyhrál i osmý letošní zápas, v osmifinále vyzve Huberta Hurkacze (h2h 0:0).

06:30 – Šestadvacetiletý Polák Hubert Hurkacz v Melbourne porazil 3:6, 6:1, 7:6, 6:3 Francouze Uga Humberta, vyhrál i třetí vzájemný duel a postupem do osmifinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek na Australian Open z loňského ročníku. O druhé grandslamové čtvrtfinále si semifinalista Wimbledonu 2021 zahraje s Arthurem Cazauxem, nebo Tallonem Griekspoorem.

06:28 – Na divokou kartu startující Carlos Alcaraz se ve třetím kole Australian Open příliš nezapotil. Dvacetiletý Španěl vedl nad o dva roky mladším Číňanem Juncheng Shangem 6:1, 6:1 a 1:0 ve chvíli, kdy mu soupeř vzdal kvůli zranění pravého stehna, a poprvé v Melbourne postoupil do osmifinále. V něm na něj čeká Srb Miomir Kecmanovič (h2h 1:0).

06:09 – Miomir Kecmanovič na Australian Open znovu po dvou dnech vyhrál zápas, v němž čelil dvěma mečbolům. Po Němci Janu-Lennardu Struffovi přežil i bitvu s loňským semifinalistou Američanem Tommym Paulem, světovou čtrnáctku udolal 6:4, 3:6, 2:6, 7:6, 6:0 a vzájemnou bilanci vylepšil na 4:1. V osmifinále, kterým vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek z předloňského Melbourne, si 24letý Srb zahraje zřejmě se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem.

05:50 – Anna Blinkovová na Australian Open na skalp loňské finalistky a svou nejcennější výhru proti Jeleně Rybakinové nenavázala. V boji o první grandslamové osmifinále pětadvacetiletá Ruska podlehla 6:7, 4:6 Jasmině Paoliniové, které se při premiéře ve třetím kole majoru povedla odveta za čtyři roky staré vyřazení a vzájemnou bilanci vyrovnala na 3:3. Osmadvacetiletá Italka, která až dosud v Melbourne nepřešla první kolo, si o čtvrtfinále a již třetí vylepšení grandslamového maxima zahraje s další Ruskou Annou Kalinskou (h2h 1:0).

05:40 – Světová patnáctka Qinwen Zheng při premiéře ve třetím kole Australian Open udolala 6:4, 2:6, 7:6 (10:8) krajanku Yafan Wang a postoupila do osmifinále. O vyrovnání grandslamového maxima z loňského US Open si jednadvacetiletá Číňanka zahraje s Francouzkou Océane Dodinovou (h2h 2:1).

05:15 – Océane Dodinová na Australian Open při premiéře ve třetím kole grandslamu přehrála 6:2, 6:4 krajanku Claru Burelovou a podruhé vylepšila svůj nejlepší výsledek na majorech. V osmifinále si sedmadvacetiletá Francouzka zahraje s Qinwen Zheng.

04:45 – Tomáš Macháč na Australian Open prožívá povedenou deblovou premiéru na grandslamovém turnaji. S Číňanem Zhizhen Zhangem v Melbourne vyhráli i podruhé ve dvou setech, maďarskou dvojici Márton Fucsovics a Fábián Marozsán porazili 7:6, 6:3 a postoupili do osmifinále. V něm vyzvou šampiony z roku 2020 a čtyřnásobné grandslamové vítěze Rajeeva Rama s Joem Salisburym.

04:20 – Anna Kalinská na Australian Open už podruhé vylepšila svůj nejlepší výsledek na grandslamových turnajích. Při premiéře ve třetím kole pětadvacetiletá Ruska porazila po takřka tříhodinovém boji 6:7, 6:1, 6:4 semifinalistku z roku 2013 a bývalou vítězku US Open Sloane Stephensovou a postoupila mezi šestnáctku nejlepších. O čtvrtfinále si zahraje s krajankou Annou Blinkovovou, nebo Italkou Jasminou Paoliniovou.

04:00 – Dajana Jastremská na Australian Open zdolala 6:2, 2:6, 6:1 sedm zápasů neporaženou Američanku Emmu Navarrovou a postupem do osmifinále vyrovnala své grandslamové maximum z Wimbledonu 2019. O jeho překonání se třiadvacetiletá Ukrajinka utká s Viktorií Azarenkovou, nebo Jelenou Ostapenkovou.