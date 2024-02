Siniaková porazila Vekičovou. První kolo vyhrála počtvrté v řadě, v Dauhá na pátý pokus

Kateřina Siniaková (27) už na čtvrtém turnaji po sobě zvládla své úvodní vystoupení. Na tisícovce v Dauhá porazila 7:5, 6:1 členku TOP 30 Donnu Vekičovou (27) z Chorvatska, vedení ve vzájemné bilanci zvýraznila na 4:1 a na pátý pokus v Kataru postoupila do 2. kola. V něm česká tenistka vyzve o osm let mladší světovou trojku Američanku Coco Gauffovou (19).

Kateřina Siniaková si hlavní soutěž v Dauhá zahrála v letech 2018, 2019, 2020 a 2022 a pokaždé skončila po dvousetové porážce s favoritkou. Nestačila na Naomi Ósakaovou, Elise Mertensovou, Ons Jabeurovou a Jessicu Pegulaovou.

Ani letos 42. žena světového žebříčku nevstupovala do soutěže jako papírová favoritka, na pátý pokus už však set a nakonec i zápas v Kataru vyhrála. S 28. hráčkou světa Donnou Vekičovou si poradila 7:5, 6:1.

Siniaková vstoupila do zápasu s Vekičovou čistou hrou při soupeřčině podání, ale vzápětí o něj stejným způsobem přišla. Obě hráčky měly v prvním setu se servisem problémy, nakonec rozhodl čtvrtý brejk Siniakové v 11. gamu.

Ve druhé sadě už sedmadvacetiletá Češka dominovala, od stavu 0:1 povolila Vekičové jen dva fiftýny. Stejně starou Chorvatku, která je na žebříčku o 14 míst výš, porazila počtvrté z pěti utkání.

Siniaková postoupila do druhého kola stejně jako na předchozích akcích v Adelaide, v Melbourne a v Linci. Dál se ale letos ještě nedostala a těžké to bude mít i v Kataru, neboť vyzve světovou trojku Coco Gauffovou. S o osm let mladší Američankou prohrává ve vzájemné bilanci 1:5, když uspěla pouze předloni v zápase Billie Jean King Cupu. V minulé sezoně neuspěla na Australian Open ani na trávě v Berlíně.

Bouzková s Vondroušovou postupují ve čtyřhře

V Dauhá se představí ještě dalších pět českých tenistek. Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková si proti Ruskám Anastasii Potapovové a Anně Kalinské zahrají o vzájemný duel ve druhém kole. Marie Bouzková začne proti grandslamové vítězce Sofii Keninové a Linda Nosková proti americké kvalifikantce Bernardě Peraové. Nasazená šestka Markéta Vondroušová měla na úvod volný los, ve druhém kole bude čelit belgické kvalifikantce Greetje Minnenové.

Bouzková a Vondroušová už mají za sebou povedenou společnou premiéru ve čtyřhře. České tenistky se nabudily vítězným vstupem do soutěže deblistek, když porazily 6:4, 3:6, 10:3 dvojnásobné vítězky Roland Garros Francouzky Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou.

Ze světové špičky v Kataru chybí jen odpočívající vítězka Australian Open Aryna Sabalenková a Jessica Pegulaová, kterou trápí zranění v oblasti krku. Tituly z posledních dvou ročníků obhajuje světová jednička Iga Šwiateková.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá