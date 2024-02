Plíšková o finále v Dauhá nezabojovala, Šwiatekové stojí v cestě za hattrickem už jen Rybakinová

Karolína Plíšková (31) svou vítěznou sérii čítající devět zápasů v semifinále na tisícovce v Dauhá neprotáhne ani neukončí. Poslední česká naděje na katarském turnaji kvůli zranění zad nenastoupí k duelu o finále se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou (22). Šampionka posledních dvou ročníků se v souboji o titul utká s Jelenou Rybakinovou (24), která si poradila s Anastasií Pavljučenkovovou (32).

Karolína Plíšková absolvovala v předchozích 10 dnech celkem devět zápasů a všechny dokázala vyhrát. V Kluži přerušila sérii 14 turnajů, na kterých nezvládla více než jeden duel, a nakonec dokráčela do svého prvního čtvrtfinále od loňského dubna, prvního semifinále od srpna 2022 a prvního finále od léta 2021 a dotáhla to až ke svému prvnímu triumfu od ledna 2020.

Po bleskovém a velmi náročném přesunu přidala v Dauhá další čtyři vítězství, ačkoli musela první utkání absolvovat zhruba 23 hodin po převzetí trofeje pro šampionku na jiném kontinentu. Bývalá světová jednička zvládla třísetové bitvy s Annou Kalinskou, Anastasií Potapovovou a Lindou Noskovou a ve čtvrtfinále zdolala ve dvou tie-breacích Naomi Ósakaovou vracející se po mateřské pauze.

Na semifinálový souboj s aktuální světovou jedničkou a vítězkou posledních dvou ročníků Qatar Open Igou Šwiatekovou však evidentně a pochopitelně neměla po vyčerpávajícím programu dost sil a k zápasu s neoblíbenou soupeřkou nenastoupila. Jako hlavní důvod uvedla zranění zad.

"Bohužel moje tělo mi nedovolilo do semifinále nastoupit. Program posledních dvou týdnů byl příliš náročný a nedokázala jsem se ze všech těch těžkých zápasů zotavit. V sobotu půjdu na magnetickou rezonanci. Snad budu brzy zpátky na kurtech," napsala Plíšková na sociální sítě. "Cítím, že jsem už šla přes limit a mám velké bolesti dole v zádech, takže nejsem schopná hrát," dodala.

Se Šwiatekovou prohrála všechna tři předchozí střetnutí. Zatímco ve finále v Římě 2021 neuhrála jediný game a zaregistrovala svou nejhorší porážku na nejvyšším okruhu, loni ve Stuttgartu dokázala Polce sebrat set a v Montrealu ji dostat do tie-breaku.

Do semifinále se v katarské metropoli probojovala teprve podruhé, v roce 2017 v tomto dějišti ovládla turnaj kategorie WTA 500. Nyní by se měla přesunout do Dubaje, kde začíná hlavní soutěž už v neděli a bude obhajovat loňskou čtvrtfinálovou účast. Finále akcí WTA 1000 hrála naposledy v Montrealu 2021, z těchto podniků má doma dvě trofeje.

Šwiateková letos v Dauhá pokračuje v dominanci z posledních let a teď ji dělí už jen jedna výhra od hattricku a také od toho, aby se stala první trojnásobnou šampionkou v historii Qatar Open. V rámci letošního ročníku suverénně přehrála Soranu Cirsteaovou, Jekatěrinu Alexandrovovou i dvojnásobnou vítězku Viktorii Azarenkovou. V Dauhá vyhrála posledních 11 zápasů a zároveň už 21 setů v řadě.

V letošní sezoně zvládla 10 z 11 zápasů. Recept nenašla pouze na Lindu Noskovou ve třetím kole Australian Open, v němž přišla o sérii 18 vítězství. O své 22. finále a deváté na turnajích WTA 1000, na nichž už šestkrát triumfovala, bude usilovat proti Jeleně Rybakinové. Se svou neoblíbenou soupeřkou prohrála poslední tři souboje a ve vzájemné bilanci ztrácí 1:3.

Jelena Rybakinová se v lednu během australského léta prezentovala nestabilní formou. Po suverénním triumfu v Brisbane prohrála čtvrtfinále v Adelaide s Jekatěrinou Alexandrovovou a poté selhala ve druhém kole Australian Open, kde obhajovala finále, proti Anně Blinkovové.

Po přesunu na Blízký východ jsou ovšem její výkony mnohem vyrovnanější a výsledkem je letošní neporazitelnost v této části světa a série už osmi vítězství. V Dauhá, kde nikdy předtím nepostoupila dál než do osmifinále, navazuje na prvenství na pětistovce v Abú Zabí. V Kataru si poradila s Lin Zhu, Emmou Navarrovou, Leylah Fernandezovou i Anastasií Pavljučenkovovou a definitivně dala sbohem nezdarům v prvním kole při posledních dvou startech v tomto dějišti.

Statistiky zápasu. Livesport

V utkání s Pavljučenkovovou odvrátila osm z devíti brejkbolů, šest z nich v rámci jednoho gamu, a za stavu 6:2, 5:2 měla nakročeno k suverénní výhře. Na první pokus však zápas nedokázala dopodávat, přestože vedla 30:0, a potíže měla i v závěrečném gamu, ve kterém likvidovala další brejkbol soupeřky a potřebovala dva mečboly.

Pavljučenkovová útočila na své největší finále na tvrdých površích a prohrála i čtvrté semifinále na podnicích WTA 1000. Po cestě do něj neztratila jediný set a proti Markétě Vondroušové zapsala svůj první skalp TOP 10 od French Open 2021, kde si zahrála své poslední finále na nejvyšším okruhu.

Rybakinová se bude snažit přetavit i své třetí letošní semifinále v triumf. Všechna předchozí tři finále na prestižních tisícovkách absolvovala v loňském roce. Z Indian Wells a Říma si odvezla trofej pro šampionku a v Miami jí znemožnila dosáhnout na Sunshine Double nyní těhotná Petra Kvitová.

V sobotním finále vyzve světovou jedničku a vítězku posledních dvou ročníků Qatar Open Igu Šwiatekovou. Ve vzájemné bilanci vede 3:1 a s polskou hvězdou vyhrála poslední tři souboje. Na venkovních betonech měla jasně navrch loni na Australian Open i v Indian Wells.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá