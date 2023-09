Djokovič hájí Alcarazovu daviscupovou absenci. Je mladý, ale není to žádný superman

Novak Djokovič (36) se ve čtvrtek postavil na obranu Carlose Alcaraze (20), který tento týden vynechal zápasy Davisova poháru. Podle srbského tenisty, který minulý týden na US Open vyrovnal absolutní rekord Margaret Courtové v počtu singlových výher na grandslamech, je španělský tenista mladý, ale není superman.

Alcaraz se po prohře v semifinále US Open s Daniilem Medveděvem odhlásil ze závěrečné skupinové fáze Davisova poháru s tím, že si potřebuje odpočinout.

Španělsku by se příspěvek světovětové dvojky hodil. Domácí tenisté vstoupili do turnaje středeční prohrou 0:3 s českým výběrem a k postupu jim nemusí stačit ani výhry v zápasech se Srbskem a Jižní Koreou. "Možná jste naštvaní, že nehraje, když já mohu hrát za Srbsko. Je mu ale pouze 20 let, je důležité si uvědomit, že má před sebou ještě spoustu času. Jsem si jistý, že se do týmu vrátí a přinese Španělsku ještě hodně radosti." řekl Djokovič.

Světový hráč číslo jedna připomněl, že sám také několik ročníků Davisova poháru vynechal. "Ani já jsem nereprezentoval vždycky, když jsem mohl, a vím, že ohlasy v Srbsku také nebyly úplně pozitivní. Když nevyužijete možnost hrát za národní tým, vzbuzuje to negativní emoce, ale je těžké být vždy perfektně připravený a týmu pomoci. Jsme individuální sportovci, reprezentujeme svou zemi, ale také sami sebe. Julian je mladý, ale není to žádný superman," vysvětlil.

Navzdory dlouhé sezoně je legendární tenista připraven pomoci Srbsku ke kvalifikaci do finálového turnaje, který bude hostit Málaga. V prvním duelu proti Jižní Korji ho daviscupový kapitán Viktor Troicki nechal odpočívat, v dalších zápasech se ale očekává, že srbskému výběru pomůže i na kurtu.

Srbský tenista Novak Djokovič reaguje na svůj zápas s Rusem Daniilem Medveděvem ve finále US Open. AFP

"Po několika vyčerpávajících měsících se spoustou zápasů se samozřejmě necítím příliš svěží. Po úspěchu, kterého jsem dosáhl v Americe, se regeneruje lépe. Snažím se udělat vše pro to, abych své tělo i sebe přizpůsobil novému časovému pásmu a novým podmínkám a přispěl tu týmu k postupu nějakými body," řekl Djokovič.