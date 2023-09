Proti Česku bez největší hvězdy. Alcaraz Španělsku v Davisově poháru nepomůže

Čeští tenisté nebudou příští týden ve skupinové fázi finálového turnaje Davis Cupu čelit jednomu z nejlepších světových hráčů Carlosi Alcarazovi (20). Španělský svaz dnes na oficiálním webu uvedl, že talentovaného tenistu v nominaci vystřídá o patnáct let starší Albert Ramos.

Španělští tenisté budou ve středu prvním soupeřem českého týmu ve skupině C ve Valencii. Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila se následující den střetnou s Koreou a na závěr v sobotu vyzvou Srbsko, v jehož nominaci je zatím i hvězdný Novak Djokovič. Nejlepší dva týmy postoupí do listopadového Final 8, které bude hostit Málaga.

Alcaraz se z Davis Cupu omluvil několik hodin poté, co vypadl v semifinále US Open s Rusem Daniilem Medveděvem. Letošní wimbledonský šampion neobhájí v New Yorku loňský triumf a v pondělí ho v čele světového žebříčku vystřídá Djokovič, jenž bude v nedělním finále hrát o 24. grandslamový titul.

Při Alcarazově neúčasti bude španělskou žebříčkovou jedničkou Alejandro Davidovich, 21. hráč světa. V týmu nového kapitána Davida Ferrera jsou dále Roberto Bautista (42.), nově Ramos (88.) a specialista na čtyřhru Marcel Granollers.

Česko budou reprezentovat Jiří Lehečka (29.), Tomáš Macháč (121.), sedmnáctiletý Jakub Menšík (206.) a deblista Adam Pavlásek.