Unavený, ale dobře naladěný. Djokovič přiletěl na Davis Cup a pochválil Čechy

Unavený, ale dle svých slov pozitivně, přiletěl Novak Djokovič (36) na Davisův Cup do Valencie, kde by měl v sobotu nastoupit proti českým tenistům. Po nedělním triumfu na US Open je jeho dalším cílem pomoci Srbsku k postupu do závěrečných bojů o trofej do Málagy. Novinářům také řekl, že pro příští sezonu cílí nejen na rozšíření rekordní sbírky 24 grandslamových titulů, ale i na olympijské zlato. Z her má zatím jediný bronz.

"Necítím se úplně svěží po vyčerpávajících měsících se spoustou zápasů. Ale je to pozitivní únava, protože jsem byl v Americe úspěšný," připomněl Djokovič na tiskové konferenci. "Není moc času na zotavení. Musím se udržet ve formě a udělat vše pro to, abych adaptoval tělo na nové časové pásmo, na nové podmínky a své zemi přispěl bodem," uvedl hráč, jenž letos kraloval třem grandslamům a ve zbývajícím finále prohrál.

Z olympijských turnajů má jen bronz z Pekingu 2008. Naprázdno vyšel v Londýně, Riu de Janeiro i před dvěma lety v Tokiu. Před OH v Paříži oslaví 37. narozeniny, nicméně ambice má nejvyšší. "Doufám, že budu schopný hrát a že budu připravený fyzicky i mentálně. Bude to ale sakra nabitý a náročný program příští rok: Roland Garros na antuce, Wimbledon na trávě, olympiáda na antuce a pak turnaje a US Open na betonu. Pro všechny to bude ohromná výzva," připomněl.

Srbští tenisté bez Djokoviče ve Valencii už porazili 3:0 Korejce. Než vyzvou český tým, nastoupí ještě v pátek proti domácím Španělům, s nimiž si Češi ve středu poradili. "Hráli velmi dobře. Myslím, že mají zářnou budoucnost," pochválil Jiřího Lehečku či Tomáše Macháče.

