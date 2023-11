Lehečka se připravoval na Davis Cup i s Berdychem, proti Austrálii cítí šanci

Tenista Jiří Lehečka odcestoval do Málagy na vyřazovací část Davisova poháru vybavený radami svého konzultanta a vítěze týmové soutěže z let 2012 a 2013 Tomáše Berdycha. Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi bude ve Španělsku plnit roli české jedničky a rád by pomohl ve středečním čtvrtfinále proti Austrálii k postupu. Novinářům v on-line rozhovoru řekl, že se také zotavil ze zranění břišního svalu.

"Posezení s Tomášem bylo fajn. Samozřejmě jsme hodnotili uplynulou sezonu a to, co teď nastane v Málaze," uvedl Lehečka. "Myslím si, že jsme se na to dobře připravili. Snažili jsme se nějakým způsobem přijít na to, co bude v příštích dnech důležité. Jakým způsobem se nachystat, jaké tam mají hráče a tak dále. To ví i kapitán a budeme o tom ještě debatovat," doplnil český tenista.

Na otázku, zda se s Berdychem bavili i o českých triumfech z let 2012 a 2013, se Lehečka usmál. "On mi to nevyprávěl. On mě to učil. Uvidíte v Málaze," odvětil 31. hráč světa.

Lehečka bude v týmu kapitána Jaroslava Navrátila plnit opět roli jedničky. Pokusí se navázat na úspěšné vystoupení ze zářijového finálového turnaje, kde v základní skupině porazil Španěla Alejandra Davidoviche, Korejce Kwon Sun-a a Srba Lasla Djereho. Češi tehdy vyhráli všechny tři zápasy 3:0 a postoupili do vyřazovací fáze jako první ze všech.

Po Davis Cupu se ale Lehečka výsledkově hledal a vyhrál jen dva ze sedmi zápasů. Turnajovou sezonu ukončil na konci října a připravoval se na týmovou soutěž. "Forma na konci roku nebyla úplně nejlepší. Měl jsem v plánu hrát ještě turnaj v Metách, ale zranil jsem se. Bylo trochu vynucené volno," řekl Lehečka. Laboroval s nataženým břišním svalem. "Co se ale volna týče, tak vím, že když mám šanci se připravit a pořádně potrénovat, tak je to pro mě vždy dobrá zpráva. Stejně jako to bylo ve Valencii. Nemám strach, že by mě to ovlivnilo," řekl Lehečka.

Po přelomové sezoně, v níž se dostal do čtvrtfinále Australian Open a zahrál si také premiérové finále turnaje ATP ve Winston-Salemu, je připraven se v závěru zmobilizovat. "Stoprocentně. Davis Cup je vždy výjimečná akce a motivace je tam vždy obrovská. Týmová atmosféra mi sedí a těším se na ni už od Valencie. Cítím se dobře, síly po krátkém odpočinku jsou a budu se snažit to zužitkovat v co nejlepší výsledek," podotkl Lehečka.

Australané obhajují v Davis Cupu loňské finále. Vedle Thanasiho Kokkinakise, Maxe Purcella, Matthewa Ebdena a Jordana Thompsona nechybí v týmu kapitána Lleytona Hewitta ani dvanáctý hráč světa Alex De Minaur.

"Australané jsou velice silným týmem. Co se týče všech hráčů, tak všichni mají s Davis Cupem nějaké zkušenosti. De Minaur je jako týmová jednička velice zkušený hráč, který už vyhrál několik titulů. Bude to pro nás velká výzva. Myslím, že ale i my máme tým v dobrém rozpoložení, a když navážeme na to, co se nám povedlo ve Valencii, tak ta šance je," dodal Lehečka.