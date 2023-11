Tennis Tracker: Vrbenský vyrovnal nejlepší výsledek na challengerech, Bejlek ho překonala

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. listopadu?

23:30 – "Musím se na to dívat pozitivně, i když jsem skončil ve skupině. Porazil jsem tu Alcaraze a Rubljova, což je skvělé. Do semifinále jsem se nedostal kvůli jednomu úderu, což mě samozřejmě mrzí. Ale nakonec to dopadlo dobře. Je to sport, je to tenis. Tak to někdy chodí," řekl po vítězném zápasu s Andrejem Rubljovem německý tenista Alexander Zverev, kterému k postupu do semifinále Turnaje mistrů nestačily ani dvě výhry.

Rozhovor s Alexanderem Zverevem po výhře v posledním zápasu sezony Livesport

22:22 – Německý tenista Alexander Zverev se sezonou loučí vítězstvím. Na závěr Turnaje mistrů dvojnásobný šampion porazil 6:4, 6:4 Andreje Rubljova a oplatil mu tři letošní porážky, ale ani dvě výhry a aktivní bilancei setů 4:3 mu k postupu do semifinále nestačila.

Sestřih zápasu Andrej Rubljov – Alexander Zverev Livesport

21:31 – Sedmnáctiletá Sára Bejlek měsíc po triumfu na turnaji ITF pokračuje na vítězné vlně i na antukovém podniku WTA 125k v chilské Colině. V pátek ve svém prvním čtvrtfinále na turnaji této kategorie zdolala 4:6, 7:5, 6:4 Maďarku Pannu Udvardyovou a postoupila do svého největšího semifinále. V něm osm zápasů neporažená Češka čeká na vítězku duelu mezi Francouzkou Leoliou Jeanjeanovou a Argentinkou Nadiou Podoroskou.

19:33 – Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury na Turnaji mistrů neprohráli už osm zápasů v řadě. Letos v Turíně znovu po roce prošli skupinou bez jediné porážky, v pátek s již jistým postupem do semifinále v zádech přehráli 5:7, 6:1, 10:2 australské vítěze melbournského grandslamu Rinkyho Hijikatu s Jasonem Kublerem. O finále třetí rok po sobě si obhájci titulu zahrají s mexicko-francouzským duem Santiago González a Edouard Roger-Vasselin.

19:18 – Michael Vrbenský v kanadském Drummondville zdolal ve svém první čtvrtfinále challengeru na tvrdém povrchu 6:2, 3:6, 6:4 Azize Dougaze z Tuniska a potřetí v kariéře a poprvé mimo domácí antuku postoupil do semifinále. O premiérové finále si třiadvacetiletý Čech zahraje s nejvýše nasazeným Němcem Dominikem Köpferem, nebo Belgičanem Zizouem Bergsem.

18:47 – "Nejdůležitější dnes bylo, že jsem zůstal psychicky silný. Bylo tam pár vnitřních bojů, kdy jsem se trápil. On má úžasný return a při servisu vás dostává pod tlak. Musíte zůstat klidný a psychicky silný. To byl klíč k úspěchu," řekl Carlos Alcaraz po výhře nad Daniilem Medveděvem a postupu do semifinále Turnaje mistrů.

Rozhovor s Carlosem Alcarazem po postupu do semifinále Turnaje mistrů. Livesport

17:50 – Jakub Menšík na halovém challengeru ve švédském Danderydu nenašel po včerejší tříhodinové bitvě s Medjedovičem dostatek sil na čtvrtfinálový souboj s belgickým vrstevníkem Alexanderem Blockxem. Osmnáctiletý Čech v poslední přípravě před Davis Cupem prohrál jednoznačně 3:6, 0:6 a vítěz letošního Australian Open juniorů Blockx na svém prvním challengeru prodloužil neporazitelnost už na 15 zápasů. Sérii nastartoval dvěma triumfy na turnajích ITF.

16:01 – Carlos Alcaraz dokázal hned při svém debutu na Turnaji mistrů postoupit ze skupiny. Po úvodní porážce zvládl oba následující zápasy ve dvou setech a po vítězství 6:4, 6:4 nad Daniilem Medveděvem, který měl semifinálovou účast jistou už ve středu, vyhrál Červenou skupinu. Španělský supertalent si o finále zahraje s Novakem Djokovičem, Rus v semifinále změří síly s domácím Jannikem Sinnerem.

Sestřih zápasu Carlos Alcaraz – Daniil Medveděv. Livesport

13:33 – Už ve skupině letošního Turnaje mistrů skončily dva nejvýše nasazené páry. Po jedničkách Ivanovi Dodigovi a Austinovi Krajicekovi prohráli přímý souboj o semifinále také druzí nasazení Wesley Koolhof a Neal Skupski, loňští semifinalisté nestačili 4:6, 6:7 na Rohanna Bopannu a Matthewa Ebdena. Indický veterán a Australan si o finále zahrají s neporaženými vítězi druhé skupiny Marcelem Granollersem a Horaciem Zeballosem.

06:46 – Vítězstvím Jannika Sinnera se Novak Djokovič dostal do dvanáctého semifinále na ATP Finals, čímž se vyrovnal Ivanu Lendlovi. Více postupů mezi poslední čtyřku má na kontě pouze Roger Federer (16).