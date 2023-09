Tennis Tracker: Překvapení v San Diegu, Jabeurová počtvrté v sezoně nezvládla úvodní kolo

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 14. září?

06:50 – "První set byl hodně náročný, i když to podle skóre nevypadá. Neřekla bych, že jsem to pak měla pod kontrolou. Jen jsem se snažila trefovat své údery a být agresivní. Se svým výkonem jsem spokojená, byl to hodně dobrý výkon," řekla Barbora Krejčíková po výhře nad Anhelinou Kalininovou.

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou v San Diegu po výhře nad Anhelinou Kalininovou Livesport

06:19 – Barbora Krejčíková v Indian Wells pokračuje i ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou. České tenistky usilující o upevnění pozice v boji o start na Turnaji mistryň ve čtvrtfinále porazily 6:4, 6:1 dvojici Jekatěrina Alexandrovová a Aliaksandra Sasnovičová a poprvé od březnového triumfu v Indian Wells a sérii čtyř nepovedených turnajů vyhrály dva zápasy po sobě.

06:13 – Danielle Collinsová na domácí půdě v San Diegu zdolala 2:6, 6:3, 6:4 světovou šestnáctku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska, ve třetím vzájemném duelu si připsala první vítězství a teprve podruhé v sezoně si připsala skalp hráčky TOP 20. O obhájení loňského semifinále si devětadvacetiletá Američanka zahraje s Francouzkou Caroline Garciaovou (h2h 2:0), jež otočila zápas se Sloane Stephensovou a překazila americké čtvrtfinále.

Sestřih zápasu Jelena Ostapenková – Danielle Collinsová Livesport

06:09 – Barbora Krejčíková se poprvé od zranění kotníku ve Wimbledonu a následné sérii čtyř porážek dočkala singlového vítězství. V San Diegu si poradila 6:2, 6:3 s ukrajinskou přemožitelkou Karolíny Plíškové Anhelinou Kalininovou a vzájemnou bilanci upravila na 3:0. Ve čtvrtfinále se střetne s Beatriz Haddadovou Maiaovou, nebo Martou Kosťukovou.

Sestřih zápasu Anhelina Kalininová – Barbora Krejčíková Livesport

06:06 – Světová sedmička Ons Jabeurová počtvrté v sezoně nezvládla svůj první zápas na turnaji. Na podniku WTA 500 v San Diegu Tunisanka podlehla 4:6, 6:7 Anastasii Potapovové. Na tu už ve čtvrtfinále čeká domácí Sofia Keninová (h2h 0:0).