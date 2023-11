Cesta do semifinále? Větší šanci máme ve dvouhře, říká před soubojem s Australany Navrátil

Podle nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila (66) čeká české tenisty ve středečním čtvrtfinále Davisova poháru proti Austrálii náročná výzva. Cestu k postupu přes loňské finalisty vidí spíše přes dvouhry, neboť soupeři disponují silným deblovým párem Max Purcell, Matthew Ebden. O nominaci má Navrátil jasno, novinářům ale řekl, že ji chce nejdříve oznámit hráčům. Utkání začne ve středu v 16:00, složení oznámí kapitáni nejpozději o hodinu dříve.

"Hráči to ještě nevědí, z toho důvodu to nechci říci ani vám. Řeknu jim to dnes na večeři," řekl Navrátil novinářům.

Očekává se, že českou jedničkou by měl být 31. hráč světa Jiří Lehečka. Roli dvojky plnil ve většině minulých zápasů Tomáš Macháč. Rodáka z Berouna přibrzdila v přípravě nemoc, podle Navrátila je už ale připravený. Dalšími členy týmu jsou osmnáctiletý Jakub Menšík a deblový specialista Adam Pavlásek.

"Člověk neví, co tělo udělá po antibiotikách. Může se stát, že budou problémy, nějaké křeče. Pan profesor (Pavel) Kolář a náš masér pracují od včerejška na tom, aby Tomáš nějaké zásoby měl. Antibiotika vždy člověka vycucnou. Jinak ale hraje fakt dobře, je odpočatý a v trénincích se mi moc hodně líbil," řekl Navrátil.

"Otázkou je, koho Australani postaví na pozici dvojky. (Alexei) Popyrin hraje na dva tři údery a výborně servíruje. Myslím ale, že postaví (Jordana) Thompsona, což je daleko zkušenější hráč," doplnil šestašedesátiletý kapitán.

První dvouhra bude z jeho pohledu velmi důležitá. V následném duelu týmových jedniček by měl za Australany nastoupit dvanáctý hráč světa Álex de Minaur. Podle Navrátila by na něj měla platit agresivní hra.

"De Minaur je pohybově vynikající. Je tam strašná jistota, dělá minimum chyb. Dává poměrně slušný první servis, ale jeho slabina je přechod na síť, kam moc nechodí," doplnil Navrátil.

V případné rozhodující čtyřhře by byli Australané z jeho pohledu favorité. Purcell s Ebdenem jsou vítězi loňského Wimbledonu. "To bude ještě složitější. Pevně věřím, že větší šanci máme, když to uhrajeme 2:0 po dvouhrách. Adam Pavlásek měl sice fantastický konec sezony, ale tihle kluci vyhráli grandslam. Hrají spolu dlouho. Viděl jsem je trénovat a byly to fofry. Hlavně na síti," řekl Navrátil.

Ať už dopadne utkání s Austrálií jakkoliv, tým má podle něj budoucnost. Zatímco vloni tenisté vybojovali záchranu v elitní soutěži po výhře v baráži nad Izraelem 3:1, letos po triumfu v kvalifikaci s Portugalskem zvládli suverénně i finálový turnaj ve Valencii. Porazili tam Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko vždy 3:0.

"Adam Pavlásek je velice zkušený deblista a deblisti mohou hrát do osmatřiceti let. A ti další tři kluci mají našlápnuto velice dobře. Kuba Menšík se může dostat do stovky. Když se ještě dostane Tomáš Macháč k padesátce a Jirka se zlepší na dvacítku, tak tým má určitě perspektivu a může se v dalším roce opět dostat do finálové části," dodal Navrátil.