Češi už trénují v Málaze. Pochvalují si povrch a potkali se s legendárním Rochem

Čeští tenisté absolvovali první tréninky v Málaze, kde příští týden nastoupí ve vyřazovací fázi Davis Cupu. Užívají si atmosféru turnaje, do kterého se probojovali poprvé, chválí si zázemí i povrch. Na místě se setkali i s ostatními týmy včetně čtvrtfinálových soupeřů z Austrálie, jimž pomáhá v roli poradce legendární Tony Roche (78). Kapitán Jaroslav Navrátil (66) řekl, že ještě v sobotu se připojí k týmu také jeho poslední hráč Jakub Menšík (18).

"Bylo to příjemné potkat na snídani soupeře a s nimi Tonyho Roche, kterého znám skoro čtyřicet let," řekl Navrátil. "Viděl jsem ho hrát na Štvanici, pak jsem ho zažil jako hráče, když jsem byl ještě bažant. Následně trénoval hodně hráčů i jejich současného kapitána Lleytona Hewitta," doplnil kapitán.

Proti loňským finalistům Australanům nastoupí čeští tenisté ve středu. Vítěz utkání narazí na lepšího z dvojice Kanada – Finsko. "Myslím, že Tony je tu jako poradce. Jako hráč byl v první desítce a poté trénoval spoustu světových tenistů. Možná je součástí týmu i jako trenér, ale viděl jsem na kurtu ještě jednoho mladého kluka, takže si myslím, že tu bude fungovat jako poradce ohledně taktiky," uvedl Navrátil.

Češi se probojovali mezi osm nejlepších týmů Davis Cupu díky zářijovému vystoupení ve Valencii. Tehdy porazili Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko vždy 3:0 a postoupili z prvního místa skupiny C. Do Málagy dorazili v pátek večer, v sobotu si v hale Josého Maríi Martína Carpeny poprvé zatrénovali.

Povrch je zatím pomalejší

"Musím říct, že podmínky jsou podobné jako ve Valencii. Hala vypadá podobně a povrch i balony jsou stejné. Tím, že trénujeme na úplně novém povrchu, na kterém se ještě předtím nehrálo, tak je oproti Valencii lehce pomalejší. Bavíme se ale jen o pěti, deseti procentech. Věřím, že když se na tom teď bude dvanáct hodin denně trénovat, tak v úterý a ve středu to už bude stejné jako ve Valencii. To je pro nás všechny dobrá zpráva," podotkl Jiří Lehečka.

Češi týmovou soutěž ovládli v letech 2012 a 2013, kdy se hrálo ještě v dřívějším formátu. V tom novém jsou mezi osmi nejlepšími poprvé. Vloni vypadli v kvalifikaci s Argentinou, před dvěma lety neuspěli ve skupině s Francií a Velkou Británií.

"Myslím, že si každý uvědomuje vážnost té situace, že je tady jen osm nejlepších zemí na světě. Je to pro nás všechny hezký úspěch. Proto si myslím, že i teď se budeme snažit udělat všechno, abychom nezůstali jen na jednom zápase," uvedl Lehečka, který bude plnit roli české jedničky. "Tu roli si určitě užívám, ale zároveň cítím zodpovědnost."

K Lehečkovi, Tomáši Macháčovi a Adamu Pavláskovi se v sobotu večer připojí i poslední hráč Menšík, který přicestuje po turnaji ve švédském Danderydu. Osmnáctiletý tenista tam porazil například Srba Hamada Medjedoviče, ve čtvrtfinále ale nestačil na Belgičana Alexandera Blockxe.

"Kuba přiletí i se svým koučem Tomášem Josefusem. Těšíme se na něj. V neděli se normálně zapojí do tréninku. Nebude hrát tři nebo čtyři hodiny, ale na nějaké dvě ho už do tréninku zapojíme, aby si tady co nejvíce zvykl," dodal Navrátil.