Plíšková protáhla vítěznou sérii na 10 zápasů, Bouzková proti rozjeté Rusce nepřekvapila

Karolína Plíšková (31) zvládla úvodní zápas v Dubaji a protáhla svou aktuální neporazitelnost na 10 zápasů. Bývalá světová jednička začala na dalším podniku WTA 1000 vítězstvím 6:3, 7:5 nad Shuai Zhang (35), která si připsala už 17. porážku v řadě. S Číňankou zvládla i devátý vzájemný souboj a ve druhém kole bude čelit divoké kartě Ashlyn Kruegerové. V úvodním kole naopak skončila Marie Bouzková (25), jež nestačila 4:6, 3:6 na rozjetou Anastasii Pavljučenkovovou (32).

Karolína Plíšková nenastoupila před pár dny kvůli zranění zad a zřejmě i únavě k semifinálovému utkání v Dauhá s pozdější šampionkou a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, ale už je zřejmě zase fit a může startovat na dalším podniku série WTA 1000 v Dubaji. Odstoupení nebylo překvapivé, během 10 dnů odehrála devět zápasů napříč dvěma kontinenty a všechny zvládla.

Před dvěma týdny v hale v rumunské Kluži neztratila jediný set, ukončila sérii 14 turnajů s maximálně jednou výhrou a prošla do svého prvního čtvrtfinále od loňského dubna, do prvního semifinále od léta 2022 a do prvního finále od srpna 2021 a nakonec získala svůj první titul od ledna 2020, celkově sedmnáctý.

Statistiky zápasu. Livesport

V pondělí odstartovala svou jubilejní 10. účast v hlavní soutěži na Dubai Duty Free Tennis Championships, kde je jejím maximem finále z roku 2015 a při posledních pěti návštěvách byla minimálně v osmifinále. Z toho čtyřikrát ve čtvrtfinále, k němuž loni nenastoupila.

Své letošní působení ve Spojených arabských emirátech zahájila vítězstvím nad Shuai Zhang, která se představila poprvé od srpna a zaznamenala už 17. porážku v řadě. Číňanka startující na divokou kartu, jež prohrála s Plíškovou i devátý vzájemný souboj a v Dubaji překročila první kolo jen při dvou z 11 účastí, se z posledního vítězství radovala na konci loňského ledna.

Plíšková měla velmi pomalý vstup do utkání a za stavu 0:3 a 0:40 to s ní nevypadalo vůbec dobře. Sérii tří brejkbolů však zlikvidovala, dostala se do zápasu a nakonec v úvodním dějství neztratila už ani jednu hru. Zhang se ovšem nenechala sérií sedmi ztracených gamů rozhodit a měla možnost druhou sadu dopodávat. Bývalá světová jednička ale i díky dvěma vítězným úderům stav srovnala, vzápětí si udržela servis a pak proměnila svůj druhý mečbol na returnu.

Rodačka z Loun, která se v posledních dvou týdnech vyšplhala ve světovém hodnocení ze 78. na současné 36. místo, se ve druhém kole utká s další divokou kartou Ashlyn Kruegerovou. S americkou teenagerkou a přemožitelkou nasazené Caroline Garciaové změří síly poprvé.

V hlavní soutěži letošního ročníku dubajské akce najdeme jen čtyři česká jména. Plíšková ve druhém kole doplnila Markétu Vondroušovou, jež měla volný los a začne proti Peyton Stearnsové z USA. Hned v prvním kole skončily Marie Bouzková a v neděli vypadla Kateřina Siniaková.

Marie Bouzková loni na nejvyšším okruhu zaznamenala první vítěznou sérii v hlavních soutěžích až v květnu a první čtvrtfinále až v srpnu. Letos se jí to sice podařilo hned na první akci v Aucklandu, jenže od té doby je opět v krizi a nedaří se jí navázat na povedenou druhou půlku loňského roku.

Do předchozí tisícovky v Dauhá vstupovala se sérií tří porážek a po nezdarech v prvním kole na Australian Open a také v Abú Zabí. Po téměř tříhodinové bitvě s grandslamovou šampionkou Sofií Keninovou si připsala své první vítězství po více než měsíci, ale podruhé v sezoně se přes druhé kolo nedostala, když nestačila na Danielle Collinsovou.

Probíhající podnik v Dubaji je už pátým turnajem v řadě, na kterém se rozloučila v prvním či druhém kole. Bývalá šampionka Livesport Prague Open ztroskotala ve Spojených arabských emirátech hned na úvod po prohře s rozjetou Anastasií Pavljučenkovovou.

Statistiky zápasu. Livesport

Bouzková si v úvodní sadě vypracovala vedení 4:2, avšak od té doby už tahala v premiérovém vzájemném souboji za kratší konec. Ruska suverénně získala následující čtyři gamy a další zaváhání na vlastním servisu nepřipustila. Česká naděje nevyužila ve druhém setu ani jeden ze tří brejkbolů, poslední dva měla v závěrečném gamu.

Pavljučenkovová se loni vrátila po dlouhé zdravotní pauze a před rokem se nacházela mimo TOP 700 žebříčku. Zatímco na prvním letošním turnaji prohrála s úvodní soupeřkou, na dalších čtyřech akcích posbírala 12 vítězství, což zahrnuje čtvrtfinále v Adelaide a semifinále v Linci a před týdnem na tisícovce v Dauhá. Nyní je členkou nejlepší třicítky pořadí.

Skvělou formou se zatím prezentuje i v Dubaji, kde po čtvrtfinále v ročníku 2010 vyhrála teprve podruhé v hlavní soutěži a devětkrát skončila v prvním kole. Její další soupeřkou bude nasazená krajanka Ljudmila Samsonovová, nebo kvalifikantka Viktorija Tomovová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji