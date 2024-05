Alcaraz ztratil v prvním kole French Open pouze čtyři hry, Rubljov při postupu zapsal 79 winnerů

Španěl Carlos Alcaraz (21) začal svou letošní pouť na French Open jednoznačným vítězstvím nad Američanem J. J. Wolfem (25). V utkání hraném v aréně Philippe Chatriera, kde se při posledním dějství musela zatáhnout střecha, ztratil jen čtyři hry a na kurtu se při výsledku 6:1, 6:2 a 6:1 zdržel jen necelé dvě hodiny. Postupují i Andrej Rubljov (26) či Grigor Dimitrov (33).

Wolf sice začal zápas ziskem Španělova servisu, následně ale prohrál osm her v řadě a na razantní a přesnou hru světové trojky nestačil. Alcaraz byl prezicní i na síti, kde proměnil 10 z 11 náběhů a amerického rivala ničil i při returnu. Při podání Wolfa uhrál 62 procent míčů.

"Jsem opravdu rád, že jsem zpět v Paříži a znovu hraji. Byl to pro mě těžký měsíc, miluji tenis. Být od něj vzdálený, to mě bolelo, ale zkusil jsem všechno, abych tu byl a abych zase ukázal tu svou bojovnost. Myslím, že se mi to dnes povedlo," sdělil po postupu. Alcaraze čeká ve druhém kole lepší z duelu mezi nizozemským kvalifikantem Jesperem De Jongem a Jackem Draperem z Velké Británie.

Start do turnaje vyšel i světové šestce Rubljovovi, který sice ztratil v tiebreaku ztratil druhou sadu s Japoncem Danielem, ale následně i díky 79 vítězným míčům zápas po více než třech hodinách získal pro sebe.

Rubljova ve druhém kole čeká souboj se Španělem Pedrem Martinezem, který postoupil po pětisetové bitvě přes Argentince Thiaga Agustina Tiranteho.

Hladký postup slavil Grigor Dimitrov, bulharský dlouhán porazil Aleksandara Kovačeviče z USA hladce ve třech setech 6:4, 6:3 a 6:4.

Pětisetovou bitvu musel podstoupit Hubert Hurkacz, který otáčel zápas se Šintarem Močizukim z Japonska. Desátý nasazený polský tenista ale zvládl konec zápasu s bravurou, od stavu 1:2 na sety povolil soupeři jen tři gamy a nerozhodila ho ani pauze způsobená deštěm, která nastala za stavu 5:2 v rozhodující páté sadě.

Jeden z nejkrásnějších zápsů prvního dne vyhrál před domácím publikem Richad Gasquet nad Bornou Čoričem ve třech setech 7:6, 7:6 a 6:4. Brzy osmatřicetiletý veterán hrál v Paříži poprvé v roce 2002 a počtrnácté přešel provní kolo. Gasquet hrál zápas velmi soustředěně, byl silnější v koncovkách setů a oproti 28 nevynuceným chybám zapsal 47 vítezných úderů.

Pařížské publikum čeká v neděli večer ještě souboj grandslamových vítězů Stana Wawrinky a Andyho Murrayho.