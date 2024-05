České barvy bude na French Open z mužů hájit jen Macháč, Nadala čeká šlágr se Zverevem

V neděli startuje hlavní soutěž antukového grandslamu French Open. Nasazenou jedničkou bude světová jednička, jeden z největších favoritů a obhájce titulu Novak Djokovič. Mezi další hlavní adepty na triumf patří Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Alexander Zverev, který v prvním kole vyzve rekordmana turnaje Rafaela Nadala, jenž se nejspíše antukového majoru zúčastní naposledy. České barvy bude v hlavní fázi reprezentovat pouze Tomáš Macháč.

V neděli v areálu Rolanda Garrose startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, v pořadí druhého podniku velké čtyřky. O Pohár mušketýrů se bude bojovat od 26. května do 9. června. Největšími favority jsou čtyři nejvýše nasazení, a sice trojnásobný šampion, obhájce titulu a lídr žebříčku Djokovič, Alcaraz, Sinner a vítěz poslední velké generálky Zverev, který v prvním kole vyzve antukového krále a 14násobného šampiona Nadala.

České barvy mají v hlavní fázi letošního ročníku antukového grandslamu jediné zastoupení, a to díky Macháčovi. Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do Paříže nepřijeli Jiří Lehečka (únavová zlomenina obratle), Jakub Menšík, Matteo Berrettini, Facundo Díaz Acosta ani Marin Čilič.

Djokovič se po loňském US Open vrátil na tenisový trůn a může o něj po skončení French Open přijít. Po odečtení bodů za loňský triumf bude výrazně ztrácet na Sinnera, Ital by se mohl stát novou světovou jedničkou, pokud dojde do finále. Celková dotace turnaje činí zhruba 53,5 milionu eur (cca 1,3 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 2,4 milionu eur (cca 59,3 milionu českých korun) a dva tisíce bodů do žebříčku ATP.

Největšími favority jsou Djokovič, Sinner a Alcaraz, ale...

Djokovič se letos prezentuje velmi nestabilními výkony i kolísavou fyzickou kondicí a poprvé od roku 2018 vstoupí do French Open bez jediné finálové účasti v sezoně. S aktuální světovou jedničkou se ale musí i tak počítat. Také loni měl mizernou přípravu na antuce, a přesto dokázal Paříž potřetí dobýt a stal se jediným hráčem se třemi tituly ze všech čtyř grandslamů.

Zverev, Nadal a Holger Rune. Toto jsou tři největší adepti na čtvrtfinále ve druhé čtvrtině pavouka. Minimálně jeden z nich vypadne hned v prvním kole, protože šlágr obstarají Zverev se 14násobným šampionem Nadalem. Asi bychom museli v historii zapátrat pořádně hluboko, abychom zjistili, kdy byl naposledy antukový král na svém nejsilnějším povrchu takto výrazným outsiderem.

Alcaraz se po loňském triumfu ve Wimbledonu trápí, v posledních týdnech bojoval se zraněním pravé ruky, a přesto je největším kurzovým favoritem na titul. Za normálních okolností by měl do semifinále projít bez problémů, ale teprve až po pár zápasech budeme vědět, jak na tom skutečně je.

Stejný otazník visí i nad zdravotním stavem Sinnera. Stejně jako Alcaraz sice už nedávný zdravotní problém neřeší a veřejně prohlásil, že se cítí lépe, ale obvykle až ostré zápasy ukážou realitu.