Druhý den na Roland Garros: Večer manželů Monfilsových a velká Nadalova výzva

V Paříži je na pondělní den naplánováno opět celkem 48 zápasů a Livesport Zprávy vybírají tři, které byste si neměli nechat ujít. French Open přivítá svého čtrnáctinásobného šampiona Rafaela Nadala (37), také to ale bude jeden velký večer manželů Gaela Monfilse (37) a Eliny Svitolinové (29), oba budou v podobný čas hrát své zápasy v hlavních arénách.

15:00, kurt Philippe Chatriera

Už několik týdnů před startem Roland Garros se neslo éterem, že se Rafael Nadal bude se svým nejoblíbenějším turnajem loučit. Všichni by ho chápali, dlouhé měsíce ho trápí zdraví. Jenže po příletu do Paříže na tiskové konferenci oznámil, že nechce žádnou rozlučku a konec kariéry tak trochu zpochybnil. I když k němu byl los krutý a přisoudil mu turnajovou trojku Alexandera Zvereva, tak na trénincích ukazoval úžasnou formu.

Zverev je jistě v utkání se stárnoucím šampionem favoritem, léta ale platí, že Nadala nelze nikdy odepisovat. Poslední vzájemný souboj proběhl v Paříži před dvěma lety a Zverev ho nedohrál. Před tiebreakem druhé sady za stavu 1:0 pro Španěla, skočil semifinálový zápas kvůli zranění kotníku německého tenisty, ten pak opustil kurt na invalidním vozíku. Nadal o dva dny později získal zatím poslední grandslamový titul.

19:00, kurt Suzanne Lenglenové

Patnáctá nasazená proti bývalé světové jedničce, která se po těžším období stále snaží držet mezi světovou špičkou. Loni měla Elina Svitolinová parádní antukovou sezonu, ve Štrasburku vyhrála titul a v Paříži došla mezi nejlepších osm. Letos je to ale úplně naopak.

A možná to dává naději Karolíně Plíškové, pro kterou byl sice vždycky pařížský grandslam tím nejméně oblíbeným, ale v roce 2017 zde také dokázala dojít do semifinále. Lepší bilanci ze vzájemných zápasů má česká tenistka (vede 5:4), je ale třeba zmínit, že poslední čtyři setkání ovládla Svitolinová.

20:15, kurt Philippe Chatriera

Když se loni Thiago Seyboth Wild konečně na čtvrtý pokus prokousal z kvalifikace do hlavní soutěže French Open, byla z toho senzace. Hned v prvním kole v pěti setech totiž vyřídil Daniila Medveděva a nakonec došel až do třetího kola. Letos to bude pro Brazilce zase zajímavé první kolo, čeká jej domácí oblíbenec Gael Monfils a zápas, který se bude hrát v hlavní aréně pod světly reflektorů.

Zatím jediné vzájemné utkání vyhrál Monfils na antuce před třemi lety, tehdy byl ale Seyboth WIld hráčem druhé stovky rankingu. Dnes mu patří 58. místo a i když letošní sezonu na antuce nemá zrovna přesvědčivou, může Monfilse svou hrou potrápit. Je velmi pravděpodobné, že se zápasy francouzského veterána a jeho ženy Eliny Svitolinové budou hrát souběžně ve dvou největších pařížských arénách.