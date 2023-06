Bouzková si vyslechla bučení: Diváci nebyli nadšení, přitom jsme za to úplně nemohly

ČTK

Marie Bouzková (24) měla po postupu do čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros smíšené pocity. Češku sice těšil úspěch, na který se Sarou Sorribesovou (26) dosáhla, ale způsob, jakým k němu došlo, označila za zvláštní. Česko-španělská dvojice prošla mezi osm nejlepších po diskvalifikaci japonsko-indonéského páru Miju Katóová, Aldila Sutjiadiová poté, co Katóová trefila v přerušené hře sběračku míčků.

Bouzková se Sorribesovou získaly první set 7:6. Za stavu 1:3 ve druhé sadě ale odevzdávala Katóová míček za síť a po nástřelu jednoručným bekhendem trefila do ramene jednu ze sběraček míčků. Rozhodčí nejprve udělil nasazeným šestnáctkám napomenutí, Bouzková se Sorribesovou ale poukazovaly na to, že evidentně otřesená dívka plakala.

"Je to zvláštní pocit. Divný z toho, co se všechno odehrálo. Ani pro nás to nebylo jednoduché, Chtěly jsme jen rozhodčímu říct, aby si trošičku všiml, co se stalo. Že ta holka tam potom fakt ještě 15 minut brečela, takže ten míč asi nebyl rozehraný, co soupeřka říkala. A to bylo vše. Pak už jsme to nechaly na něm," uvedla Bouzková.

Přerušení trvalo pár desítek minut. "Když dal nejdříve napomenutí, říkal, že by se muselo vyloženě té druhé osobě něco stát. Potom si ale všiml, že brečí. Asi se jí něco stalo, takže to nebylo, že by to byl vyloženě pomalý míč. Myslím také, že se (Katóová) o míč předtím také nějak rozčilovala. Prostě divná situace," doplnila Češka.

Vyloučení i za neúmyslné zranění

Bouzková se Sorribesovou danou situaci na kurtu neviděly. Pouze slyšely, jak míč za nimi sběračku trefil. "Náš tým říkal, že to v podstatě lehce napálila. Asi se to pak musí brát podle pravidel. Vycházela bych z toho, že ta holka brečela, takže ji to asi bolelo a mělo to nějakou razanci," líčila.

Přivolaný supervizor později japonsko-indonéskému páru vysvětlil, že v takovém případě nesou zodpovědnost za zranění, i když to neměly v úmyslu. "Fakt záleží na situaci, jak se to vyvine a koho to ovlivní. Rozhodne to rozhodčí. Nás všech se zeptal, jak jsme situaci viděly, šel se zeptat i té holčičky a pak udělal rozhodnutí," řekla Bouzková.

Utkání Boutková/Sorribesová – Katóová/Sutjiadiová 7:6, 1:3

Kvůli podobné situaci byl v roce 2020 vyloučen z Roland Garros Novak Djokovič, tehdy ale razance jeho odpáleného míčku, který trefil čárovou rozhodčí, byla daleko větší. "U něj jsem si říkala, že si to zasloužil. Přeci jen člověk musí kontrolovat své emoce. Je to sport, emocí je tam hodně a všichni víme, že je to těžké, ale v případu Djokoviče se to asi tak mělo stát," konstatovala Bouzková.

Nemilá situace v kvalitním utkání

Zvláštní proto byl i závěr, kdy si hráčky podávaly ruce. "Jen jsme jim řekly, že se omlouváme, že je to blbé. A to je tak asi všechno. Je to nemilá situace. Doufám, že se už do ní nikdy nedostanu," přála si Bouzková.

Ukončení zápasu se nelíbilo ani fanouškům, kteří reagovali bučením. "Fakt jsme z toho byly se Sarou nesvé, protože takhle odejít z kurtu je divné. Diváci také nebyli nadšení, přitom jsme za to úplně nemohly. A vlastně se tak nějak zapomnělo, že to byl dobrý zápas s emocemi, protože šlo o každý míček. Je nemilé, že to takhle dopadlo," řekla.

Ve čtvrtfinále čtyřhry na grandslamu je Bouzková potřetí v kariéře. Před dvěma lety byla ve stejné fázi ve Wimbledonu a US Open. Nyní vyzvou americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová. "Je to hezké, i když takhle to není úplně nejsladší. Zápas měl vysokou úroveň a soupeřky hrály také dobře. V takové situaci ale nechcete být," dodala Bouzková.