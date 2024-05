Bouzková zahájila Roland Garros vítězně, Ósakaová přešla první kolo a vyhlíží Šwiatekovou

Marie Bouzková (25) zahájila letošní French Open skvělým způsobem. Duel s Veronikou Kuděrmetovovou (27) z Ruska pro sebe získala po setech 6:2 a 6:4 a v Paříži teprve podruhé postoupila do druhého kola. Už nyní je jisté, že česká tenistka v dalším utkání potká papírově slabší soupeřku – ve druhém kole se utká buď s Janou Fettovou, nebo Jessikou Bouzasovou Maneirovou. V neděli se na pařížské antuce představí ještě Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková.

Bouzková sice s Kuděrmetovovou jasně prohrála před necelými dvěma týdny na turnaji v Římě, tentokrát ale dokázala vyřadit 29. nasazenou hráčku díky hře s mininem chyb. Česká tenistka relativně snadno získala první sadu a ve druhé vedla už 4:1. Ruská tenistka však srovala na 4:4 a nadechovala se k obratu. Bouzková však v posledních dvou gamech opět zpřesnila hru a při servisu soupeřky proměnila hned první mečbol.

Pro Bouzkovou je to teprve druhý postup do druhého kola na pařížském antukovém grandslamu. Před dvěma lety ale po vítězství nad Anastasií Gasanovovou do dalšího utkání s Elize Mertensovou nepostoupila.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Další nedělní program českých hráček:

Siniaková – Gálfiová (15:15)

Krejčíková – Golubicová (17:55)

Ósaková vyhlíží Šwiatekovou

Naomi Ósakaová zvládla nelehký souboj s Italkou Lucií Bronzettiovou a popáté v kariéře prolomila brány druhého kola pařížského grandslamu. Se soupeřkou, která figuruje na 48. místě světového žebříčku, strávila na kurtu více než dvě hodiny a nakonec rozhodující třetí sadu pro sebe získala 7:5.

Ósakaové se sice málo trefovala do prvního servisu, ale když ji její největší zbraň držela, tak získávala klíčové body. V utkání nastřílela šest es a odvrátila také tři ze čtyř brejkbolů. Nakonec slavila úspěch její ofenzivní hra, Japonka sice vyrobila 45 nevynucených chyb, ale také nasbírala téměř trojnásobně více vítězných míčů (31:11). Ve druhém kole by tak mohlo dojít na souboj grandslamových šampionek, možnou soupeřkou Ósakaové je současná světová jednička Iga Šwiateková.