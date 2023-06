Grandslamová osmifinále zkompletována! Muchová v Paříži porazila i neoblíbenou Beguovou

Luboš Zabloudil

Karolína Muchová (26) si třetí rok po sobě zahrála ve třetím kole French Open a poprvé se přes něj přehoupla dál. Poslední česká zástupkyně ve dvouhrách přehrála 6:3, 6:2 Rumunku Irinu Beguovou (32), oplatila jí porážky z předchozích dvou vzájemných duelů a již na všech čtyřech grandslamech postoupila minimálně do osmifinále. O čtvrté grandslamové čtvrtfinále si zahraje s Elinou Avanesjanovou (20).

Karolínu Muchovou v této sezoně zatím nelimitují žádné závažné zdravotní problémy, které by ji vyřadily na delší období, a díky zápasovému rytmu si udržuje i stabilní formu.

Tu nyní prodává také na French Open, které odstartovala skalpem světové devítky Marie Sakkariové a předznamenala své možnosti. Následně vyřadila bývalou semifinalistku Nadiu Podoroskou a dnes v Paříži poprvé uspěla i v utkání třetího kola proti neoblíbené soupeřce.

Šestadvacetiletá Češka na třetí pokus našla recept na Irinu Beguovou a stejně tak na třetí pokus vyhrála zápas 3. kola na Roland Garros. S o šest let starší Rumunkou prohrála před čtyřmi lety právě v Paříži i před pár týdny na antuce v Madridu, tentokrát už však cestu k vítězství našla.

Muchová zlomila odpor soupeřky v sedmé hře, ve které proměnila svůj celkově pátý brejkbol. Po zisku sedmi z osmi gamů pak vedla 6:3 a 4:1 s dvěma brejky v zádech a následné jediné zaváhání na servisu ji nezastavilo. Po 93 minutách hry zvítězila 6:3, 6:2.

"Konečně jsem ji porazila. Dnes jsem se snažila být trpělivější, byl to dobrý zápas s dlouhými výměnami. Kombinovala jsem trpělivost s útokem a fungovalo to," pochvalovala si Muchová, jež supeřku přestřílela na vítězné údery výrazným rozdílem 25:9.

"Snažila jsem se diktovat hru, nedat jí moc času a vyhnout se delším výměnám, což fungovalo. Jsem moc ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Myslím, že jsem dnes hrála opravdu skvělý tenis," doplnila.

"Jsem opravdu nadšená. Nechtěla jsem proti Irině prohrát potřetí za sebou. Očekávala jsem těžký zápas, věděla jsem, že nesmím zpomalit a musím být agresivnější než v předchozích vzájemných zápasech," řekla na tiskové konferenci Muchová.

"Věděla jsem, co od ní čekat. Nečekala jsem, že změní taktiku, když mě dvakrát stejným stylem porazila. Dávala jsem si větší pozor na to, že mě bude chtít držet v delších výměnách přes bekhend. Chtěla jsem do toho víc chodit," líčila Muchová. "Myslím, že ten začátek byl pomalejší, ale potom jsem se, řekla bych, odvázala. Začala jsem do toho víc chodit, víc využívat drop shoty, přecházet na síť a fungovalo to," uvedla.

Muchová se tak do osmifinále dostala už na všech čtyřech grandslamech a celkově popáté v kariéře. Zatím třikrát to pak dotáhla do čtvrtfinále, na Australian Open 2021 vypadla dokonce až v semifinále. Od té doby mezi čtyřkou nejlepších na žádném turnaji nebyla.

"Cítím se opravdu neuvěřitelně. Konečně jsem tu přešla přes třetí kolo, Jsem super šťastná, je tu moje rodina, mám tu svůj tým a je tu senzační atmosféra," dodala spokojená rodačka z Olomouce.

Muchová zůstává na turnaji jako poslední ze 14 českých účastníků ve dvouhře. "Určitě by bylo příjemnější, kdyby nás Češek bylo v turnaji více. Navzájem se podporujeme. Bohužel to ale pro ostatní nedopadlo. Já jsem ráda, že mi se daří," řekla Muchová.

O čtvrté grandslamové čtvrtfinále svede souboj s Elinou Avanesjanovou. "Vůbec ji neznám. Budu se muset kouknout, jak hraje. Je na dobré vlně. Porazila Belindu (Bencicovou) a teď Tausonovou, takže si s týmem určitě sedneme a budeme se muset na ni připravit," plánuje Muchová.

V případě dalšího úspěchu by se o vyrovnání grandslamového maxima a ukončení bezmála dva a půl roku dlouhého čekání na semifinále utkala s předloňskou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou, nebo Belgičankou Elise Mertensovou.

Dvacetiletá Avanesjanová hraje hlavní soutěž grandslamu teprve podruhé v kariéře a při premiéře na Roland Garros, na němž startuje až jako šťastná poražená kvalifikantka, si připsala první tři vítězství.

Po úvodním skalpu světové dvanáctky Belindy Bencicové a vyřazení domácí Leolii Jeanjeanové dnes otočila souboj s Dánkou Clarou Tausonovou a jako první od roku 1988 postoupila do osmifinále French Open z pozice lucky losera.

