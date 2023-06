Proč jsem dobrá? Jsem poloviční Češka, směje se Kayla Dayová. Roste pod dohledem legendy

Tomáš Rambousek

Je jednou z šesti Američanek, které postoupily do třetího kola grandslamového French Open. Účast Kayly Dayové (23) mezi 32 nejlepšími hráčkami antukového grandslamu je ale rozhodně malou senzací. A ještě větším překvapením bylo, když po životním postupu vyprávěla, že za úspěch vděčí i českému původu.

O tom, že Kayla Dayová mluví česky a má maminku z Prahy, věděl málokdo z tenisových fanoušků. Ala sama Kayla začala na pozápasové tiskovce bezelstně vyprávět svůj příběh. "Myslím, že jediný důvod, proč jsem dobrá v tenise, je to, že jsem poloviční Češka," vtipkovala. "Ale opravdu, mám český pas, moje máma je z Prahy a hodně mi to pomáhá, když přijedu do Evropy. Taky mluvím plynule česky," přiznala.

Český ženský tenis má ve světě zvuk. Nejde jen o aktuální éru, kdy první kola grandslamů pravidelně hraje 10 a více českých tenistek. V historii byla jednou z nejdůležitějších hráček Martina Navrátilová, dvě wimbledonská vítězství zdobí i Petru Kvitovou, obě ikony jsou levoruké hráčky. A levou rukou hraje i Dayová.

"Už je to opravdu dávno, když jsem svému trenérovi řekla, jak se mi hodně líbí hra Petry Kvitové. A že si myslím, jak je má hra podobná té její," vyprávěla. "Řekl mi: O čem to mluvíš? Vždyť nic nehraješ stejně. Dostaň to z hlavy!" smála se. "Ano, asi bych si přála, abych byla jako ona. Je to grandslamová šampionka, neuvěřitelná hráčka, ale fakt jsme úplně odlišné," dodala.

Na letošním Roland Garros se Dayová dostala dál než její vzor a to se musela do hlavní soutěže prokousat z kvalifikace. Pokud si ale bude počínat podobně jako v zápasech s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou nebo krajankou Madison Keysovou, může být úspěšná i proti Slovence Anně Karolíně Schmiedlové. Vítězný duel s Keysovou ve druhém kole byl jejím vůbec prvním skalpem hráčky TOP 20.

Před novou sezonou změnila trenéra a nyní v její lóži sedává tenisová legenda. A právě Australanovi Patovi Cashovi, vítězi Wimbledonu 1987, připisuje zásluhy za zlepšení práce nohou na antuce. "Párkrát jsme se spolu v minulosti potkali a letos v Austrálii mi nabídl, že mi trochu pomůže, než najdu nového kouče. Ale vlastně od té doby pracujeme společně," přiznává Američanka žijící v kalifornské Santa Barbaře.

"Pat změnil moji představu o pohybu a způsobu, jakým se pohybuji na kurtu. Před antukovou sezonou jsme udělali spoustu práce. Největší progres vidím v bekhendu, který jsem dříve nebyla schopná trefit v otevřeném postoji," libuje si.

Potvrzuje také, že antuka je jejím nejoblíbenějším povrchem a pařížské Roland Garros srdeční záležitostí. "Moje mamka mě sem brala, když jsem byla malá, takže když budu moci hrát na centrkurtu, bude to splněný sen. Milovala jsem to tady, a dokonce jsme měli dva psy, kteří se jmenovali Rafa a Garbiňe," směje se.

Po několika letech stagnace se tak možná konečně projevuje talent Kayly Dayové. V mládežnických kategoriích byla americkou jedničkou a když jí bylo 16 let, vyhrála juniorku na US Open. Navíc je bývalou juniorskou světovou jedničkou. Až dnes ale ukazuje světu, že může být úspěšná i mezi dospělými. A jestli je to díky jejímu českému původu? Možná...