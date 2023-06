Jak Djokovič potřetí dobyl Paříž. Rivaly zradilo zdraví, tiebreaky hrál bez jediné chyby

Tomáš Rambousek

Novak Djokovič (36) přepisuje historii mužského tenisu a s počtem 23 grandslamových titulů už se vzdaluje Rogeru Federerovi (41) i Rafaelu Nadalovi (37). Rekordní triumf si zapsal právě v království svého velkého španělského rivala. Ten kvůli zranění nestartoval a zdraví zradilo i korunního prince a jeho krajana Carlose Alcaraze (20).

Djokovičův triumf však nelze z výše zmíněných důvodu snižovat. Předvedl to, co ho zdobí celou kariéru. Perfektní připravenost, profesionální přístup a navzdory tomu, že už oslavil 36. narozeniny, tak stále hru na té nejvyšší úrovni.

Věk je sice jen číslo, je ale nutné připomenout, že i v tomto aspektu překonal Rafaela Nadala. Když se loni Španěl mazlil se svou doposud poslední grandslamovou trofejí, bylo mu 36 let a 2 dny. Djokovič ho o více než dva týdny překonal (36 let a 20 dnů). Dnes je vůbec nejstarším vítězem Roland Garros.

Dvacet tři. 23. XXIII. Napište si to, jak chcete: Djokovič získal svůj 23. titul a stal se nejúspěšnějším mužem grandslamových turnajů. Ve světě tenisu se vyrovnal i Sereně Williamsové a před sebou už má jen legendární Margaret Courtovou, která triumfovala čtyřiadvacetkrát.

Určitě ho ale žene dopředu i další touha. Jak dlouho ještě může hrát? Djokovič díky své životosprávě stále i v téměř veteránském věku vypadá jako mladík a dokáže ničit i své o dekádu mladší soupeře. Dá se předpokládat, že trůn uvolní až poté, co ukončí svou výjimečnou kariéru.

Tak nějak to shrnul ve své závěrečné řeči, když na něj koukal už podruhé ve finále zklamaný Casper Ruud: "Omlouvám se ti za ten výsledek, odehrál jsi tady několik skvělých turnajů, jsi jedním z nejdůslednějších hráčů. Přeju ti, abys vyhrál proti komukoliv, kromě mě. Když prohraju dříve, nebo až odejdu, můžeš tu vyhrát. Žádný problém."

Klíčové momenty

Djokovič - Davidovich Fokina 7:6, 7:6, 6:2

Těžký test přišel už ve třetím kole. Španělský antukář dostal Djokoviče několikrát do úzkých, chodil do brejků v první i druhé sadě a Srb musel potvrzovat svou kvalitu až v tiebreaku. Zvládl to. Ve třetím setu už Davidovich Fokina odpadl.

Djokovič - Alcaraz 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Světovou jedničku a rekordmana svedl los ke vzájemnému souboji už v semifinále. Pro mnohé to byl předčasný zápas o titul. Djokovič v první sadě ukázal, že se mládí ještě musí leccos učit, ve druhé se sice Alcaraz vzchopil, ale zároveň zranil. Zbytek zápasu už byla hladká záležitost, Srb si postup vzít nenechal.

Djokovič - Ruud 7:6, 6:3, 7:5

Finálový souboj, při vší úctě ke snaze norského vyzyvatele, měl jednoho hrdinu. Djokovič neměl ideální vstup do zápasu a důležitý krok k následnému triumfu udělal ve chvílích, kdy v první sadě otáčel skóre 0:3 a 1:4 ve svůj prospěch. Set se rozhodl v tiebreaku, kde demonstroval svou suverenitu (7:1). Pak už Ruud tahal za kratší konec, Djokovič mu ve druhé a třetí sadě nepovolil ani jeden brejkbol.

Důležitá čísla

0

Pokud dojde k tiebreaku, můžete se spolehnout, že Djokovič nikomu nepustí ani míček zadarmo. Ke zkráceným hrám došlo na Roland Garros v jeho zápasech šestkrát a on v nich nevyrobil ani jednu nevynucenou chybu! Skóre tiebreaků? 7:1, 7:2, 7:4, 7:5, 7:0, 7:1. Všechny body si soupeři museli vydřít sami.

3

Potřetí dokázal vyhrát French Open. V Djokovičově sbírce titulů jsou ty z Roland Garros nejvzácnější. Logicky. Dvakrát triumfoval i díky tomu, že se zranil Rafael Nadal (2016 a 2023). Jen v roce 2015 a 2021 dokázal antukového šampiona porazit v jeho království. V prvním případě ale selhal ve finále se Stanem Wawrinkou, podruhé už to bylo s pocitem triumfu.

170

Jde o částku v milionech dolarů. Tolik Djokovič už vydělal na prize money za celou svou dosavadní kariéru. Po triumfu na Roland Garros obdržel šek v hodnotě 2,5 milionu dolarů. Je v tomto ohledu jasným lídrem, druhý v pořadí Rafael Nadal vydělal 135 milionu dolarů, Federer "jen" 131. Dvojnásobné příjmy (cca 340 milionů dolarů) odhaduje magazín Forbes u Djokoviče ve výdělcích mimo kurty.

Největší ze všech?

Roger Federer už se rozloučil a i když Rafa Nadal ještě touží po návratu, je zřejmé, že Novak Djokovič je nyní v tenisovém království osamocený. Jeho rekord by měl vydržet několik desetiletí.

Když mu na tiskové konferenci přišel dotaz na téma, kdo je tím nejlepším tenistou historie, který byl logicky směřovaný na rekordních 23 titulů, odvětil Djokovič pokorně: "Nechci říkat, že jsem největší ze všech, co kdy hráli. Bylo by to neuctivé ke všem obrovským šampionům, kteří nám vydláždili cestu. Tu diskuzi přenechám někomu jinému…"