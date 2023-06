Muchová po cenném skalpu: Nechtěla jsem s Irinou prohrát potřetí a věděla jsem, co čekat

ČTK

Karolína Muchová (26) prošla do premiérového osmifinále Roland Garros i přes nachlazení. Rumunce Irině-Camelii Beguové (32) oplatila předchozí dvě porážky a po jasné výhře 6:3, 6:2 zůstává dál poslední českou nadějí ve dvouhře. Po zápase chraplavým hlasem zhodnotila, že měla radost ze své hry a z toho, že na soupeřku dokázala takticky vyzrát.

"Jsem fakt nadšená. Nechtěla jsem proti Irině prohrát potřetí za sebou. Čekala jsem těžké utkání. Nechtěla jsem polevit a snažila se být víc agresivní než v předchozích zápasech," uvedla Muchová. "Snažila jsem se diktovat hru, nedat jí moc času a vyhnout se delším výměnám, což fungovalo. Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Myslím, že jsem předvedla opravdu skvělý tenis," doplnila.

Zatímco na konci dubna podlehla Beguové v Madridu ve dvou setech, nyní se poučila. V zápase předčila soupeřku v počtu vítězných míčků poměrem 25:9. "Věděla jsem, co od ní čekat. Nečekala jsem, že změní taktiku, když mě dvakrát stejným stylem porazila. Dávala jsem si pozor na to, že mě bude chtít držet v delších výměnách přes bekhend. Myslím, že začátek byl pomalejší, ale potom jsem se odvázala. Začala jsem do toho víc chodit, využívat kraťasy, přechod na síť a fungovalo to," líčila 43. hráčka světa, která v posledních dvou letech dohrála v Paříži vždy ve 3. kole.

Během setkání s novináři bylo znát, že má potíže s hlasem. V průběhu tiskové konference se musela také několikrát napít. "Jsem trošičku nachlazená. Včera jsem nemluvila vůbec, ale teď už ze sebe alespoň vypustím nějakou hlásku, takže se to zlepšuje," řekla. Kašel měla i v utkání 2. kola s Argentinkou Nadiou Podoroskou. "Já si vždy dám nějakou pastilku, aby vydržela pět minut, ale pak se to trošku zhoršuje," popsala.

Poslední Češka

Na kurt Simonne Mathieuové šla s Beguovou ve večerních hodinách. Před jejich duelem se hrály tři zápasy. "Čekání bylo dlouhé, ale mohlo to být i delší. Kluci předtím hráli ve třech setech, za což jim děkuju," řekla olomoucká rodačka. Potěšilo ji, že objevila v areálu i wellness místnost. "Vypadá to jako ve školce. Jsou tam vedle sebe postele a je to super. Využila jsem toho a dala si na nějakou hodinku šlofíčka," doplnila Muchová.

V utkání si poradila nejen s čím dál tmavší oblohou, ale také s přicházejícím chladem. Užila si i atmosféru. "Byla super. Lidé byli hlasití a hodně jsem slyšela své jméno. Na zápase podle mě bylo dost Čechů," řekla. Mezi diváky byli i její rodiče. "Jsem ráda, že viděli všechny zápasy a ještě vítězně. Mám radost, že tady jsou a pomáhají mi," uvedla s tím, že ještě neví, zda na turnaji zůstanou.

Díky výhře se Muchové podařilo zkompletovat sbírku osmifinálových účastí na všech grandslamech. Mrzelo ji však, že na turnaji zbyla jako jediná Češka. "Určitě by bylo příjemnější, kdyby nás bylo více. Navzájem se podporujeme, ale bohužel to pro ostatní nedopadlo. Já jsem ráda, že mi se daří," podotkla.

V boji o čtvrtfinále ji čeká v neděli dvacetiletá Ruska Elina Avanesjanová, která se probojovala do této fáze z pozice "lucky losera". V 1. kole porazila světovou dvanáctku Belindu Bencicovou ze Švýcarska. "Vůbec ji neznám. Budu se muset kouknout, jak hraje. Je ale na dobré vlně. Porazila Belindu a teď (Claru) Tausonovou, takže si s týmem určitě sedneme a budeme se muset na ni připravit," dodala Muchová.

Přehled utkání Muchová – Beguaová 6:3, 6:2