Senzační Muchová pohledem čísel: Česká cesta, 201 vítězných úderů i finálové jubileum

Tomáš Rambousek / Opta

Karolína Muchová (26) odehrála v Paříži svůj životní turnaj. Ve městě nad Seinou ohromila bojovností i pestrou, atraktivní hrou a poprvé v kariéře dosáhla na finále některého z grandslamů. Rekapitulací jejího představení je i několik bodů, které uvádí statistický profil Opta Ace.

Jen čtyři hráčky v historii došly do pařížského finále, aniž by byly ve světovém žebříčku do 40. místa. Zajímavé je, že vůbec první finalistkou mimo TOP 40 byla také Češka, Renata Tomanová v roce 1976. Ta prošla do boje o trofej bez ztráty setu, ve finále pak Britce Sue Barkerové nadělila kanára, ale přesto padla.

O rok později (1977) hrála neúspěšně finále i Rumunka Florenta Mihaiová. Naopak Jelena Ostapenková (2017) a Iga Šwiateková (2020) už na triumf dosáhly. Pátou v pořadí je právě Karolína Muchová. I ona získala, stejně jako její předchůdkyně, alespoň jeden set.

Na tento bod navazuje další zajímavý výčet, tentokrát z pohledu českého tenisu. Muchová se stala čtvrtou Češkou, která se probojovala do finále French Open v posledních 10 letech a zároveň i v otevřené tenisové éře. Navázala na Lucii Šafářovou (2015), Markétu Vondroušovou (2019) a také Barboru Krejčíkovou, která předloni dokázala v Paříži vyhrát.

Po boku Navrátilové či Selešové

O tom, že česká tenistka svým ofenzivním a pestrým tenisem bavila publikum, svědčí 201 vítězných úderů v průběhu turnaje – víc než jakákoliv jiná hráčka.

Muchová se stala také teprve druhou hráčkou od založení rankingu WTA (prosinec 1975), která vyhrála svých prvních pět zápasů proti soupeřkám z TOP 3. Před ní se takový počin podařil Martině Navrátilové, která drží rekord v podobě sedmi po sobě jdoucích skalpů hráček nejlepší trojky. Sérii Muchové zastavila až ve finále Šwiateková.

Muchová na grandslamech vyhrála dvě třetiny zápasů proti hráčkám z TOP 10. @OptaAce

A jeden bonus na závěr: Muchová je čtvrtou hráčkou v historii, která se představila v grandslamovém finále ženské dvouhry ve svém jubilejním 50. utkání na turnajích velké čtyřky. Před ní to byly Billie Jean Kingová (Wimbledon 1970), Wendy Turnbullová (Roland-Garros 1979) a Monica Selešová (US Open 1991).