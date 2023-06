Teď už se může stát vše. Rozhodující je, jak si Karolína věří, říká Strýcová o Muchové

Tomáš Rambousek

Barbora Strýcová (37) se v letošním roce vrátila na tenisové kurty, aby odehrála rozlučkové turné. Na French Open sice chybí a připravuje se na Wimbledon, o to víc ale přeje úspěch krajance Karolíně Muchové (26). Pro Livesport Zprávy okomentovala výkon české finalistky letošního Roland Garros.

Sama Strýcová se dostala na grandslamu ve dvouhře nejdál do semifinále, v roce 2019 jí před branami finále Wimbledonu vyřadila Serena Williamsová. Úspěch Muchové tak dokáže ocenit. "Byl to ohromný boj, dlouhý zápas, Kája hrála výborný tenis. Úžasně se držela, výborně se na kurtu pohybovala a je skvělé, že to dotáhla až do finále," říká bývalá česká fedcupová reprezentantka.

Podle Strýcové vyhrála Muchová hlavně díky skvěle nastavené hlavě. "Bylo vidět, že i když prohrávala a hrála i proti mečbolu, tak si stále ohromně věřila. Právě to ovlivnilo celý zápas – ta její hlava. To, že umí zůstávat v klidu."

Může porazit i Šwiatekovou

Po výhře nad světovou dvojkou čeká Muchovou v sobotu duel s nejlepší hráčkou světa. Iga Šwiateková také naznačila, že před hrou české tenistky má velký respekt.

"Myslím si, že Kája může opravdu vyhrát i finále. Hraje tak pestrý tenis a je na ní vidět, že se cítí výborně. Fakt je, že asi bude mít po tom náročném semifinále utahanější nohy. Ale když vyhrajete zápas proti druhé hráčce světa z mečbolu, tak si najednou věříte na všechno. I na to, že můžete vyhrát celý turnaj," říká bronzová medailistka ze čtyřhry na olympiádě v Rio de Janeiru 2016 a vítězka deblového Wimbledonu 2019.

Reakce Barbory Strýcové na úspěch Muchové. Instagram Barbory Strýcové

Utkání Šwiateková – Muchová (15:00)