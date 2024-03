Alcaraz v Indian Wells ukončil neporazitelnost Sinnera a pokusí se obhájit titul proti Medveděvovi

Carlos Alcaraz (20) v semifinále tisícovky v Indian Wells ukončil neporazitelnost Jannika Sinnera (22). Španělský obhájce titulu otočil zápas, který byl přerušen kvůli dešti, z 0:1 na sety a zvítězil 1:6, 6:3, 6:2. Ve finále se znovu po roce střetne s Daniilem Medveděvem (28), který přemohl taktéž ve třech setech 1:6, 7:6, 6:2 domácího Tommyho Paula (26).

Velmi očekávaný zápas mezi Sinnerem a obhájcem titulu Alcarazem už za stavu 2:1 přerušil lehký déšť a hráči se chvíli schovávali pod deštníky společně se sběrači míčků, po pár minutách ale opustili kurt a odebrali se do šaten. Po přibližně čtvrt hodině se oba tenisté vrátili na kurt. Ovšem ihned po rozehře se počasí opět zhoršilo, hra byla znovu pozastavena a oba tenisté opět zamířili do kabin. Tentokrát se jednalo o delší pauzu.

Utkání se znovu rozehrálo v místních odpoledních hodinách a do dohrávky vstoupil lépe starší Ital. Po návratu na kurt získal čtyři hry v řadě a v prvním setu jasně dominoval. Ve druhém dějství se ale karta otočila. Alcaraz zvedl úroveň své hry, začal více chodit na síť a ve čtvrtém gamu našel poprvé recept na Sinnerův servis. Všechna svá podání si uhrál a zápas poslal do rozhodujícího setu. Přerušil tak Italovu sérii 16 vyhraných setů v řadě.

V něm mladý Španěl získal hned druhý game na příjmu, když brejkbol využil po úžasném zákroku na síti. Bývalý lídr žebříčku se dostal do vedení 5:1 a zápas ukončil při svém servisu po dvou hodinách a pěti minutách.

Statistiky zápasu Livesport

Dvojnásobný grandslamový šampion navázal na zdejší semifinálovou výhru nad Sinnerem z minulého roku, poprvé od srpnového podniku v Cincinnati se dostal do finále a udržel před Italem druhé místo ve světovém pořadí.

„I přes prohranou první sadu se mi povedlo zůstat psychicky silný. Jsem velmi šťastný jak jsem hrál ve zbylých dvou setetch, změnil jsem trochu svou hru a fungovalo to velmi dobře. Snažil jsem se dostat více míčů do kurtu, hrát dlouhé výměny a donutit ho k chybám. Je skvělé, že jsem ho porazil a znovu zde postoupil do finále," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Alcaraz.

Španělský tenista dorazil do Indian Wells, kde loni získal jednu ze čtyř trofejí z podniků Masters 1000, dva týdny po zranění kotníku v Riu de Janeiro. Po úvodní ztrátě setu s Italem Matteem Arnaldim se rozjel a potvrzuje, že se mu v Kalifornii daří. Zdejší bilanci upravil na 15:1.

Jako obhájce titulu startuje vítěz 12 turnajů Alcaraz poosmé. Zopakovat triumf z předchozí sezony může potřetí v kariéře a poprvé mimo domácí antuku. Zatím se mu to povedlo "jen" loni v Barceloně a v Madridu.

Na triumf dvojnásobný grandslamový šampion čeká už osm měsíců od loňského Wimbledonu. Letos vypadl ve čtvrtfinále Australian Open, v semifinále v Buenos Aires a v Riu de Janeiro kvůli zranění už po dvou gamech vzdal.

Sinner po zisku svého prvního grandslamu na Australian Open a triumfu na turnaji ATP 500 v Rotterdamu zaznamenal první letošní porážku a jeho vítězné tažení se zastavilo na čísle 19. Poslední zápas prohrál loni v listopadu ve finále domácího Turnaje mistrů v Turíně s Novakem Djokovičem.

Ve druhém semifinále se utkali domácí Tommy Paul s loňským finalistou Daniilem Medveděvem. Do zápasu vstoupil lépe šestadvacetiletý Američan, který se dostal do rychlého vedení 4:0 a přesto, že si jeden game při podání prohrál čistou hrou, získal všechny servisy Medveděva a hladce vyhrál první set.

V tom druhém odskočil do vedení 4:0 šampion US Open, náskok ale neudržel a set musel rozhodnout tie-break. V něm si Medveděv vytvořil náskok, který už neztratil a zkrácenou hru vyhrál poměrem 7:3. To ho povzbudilo a lépe vstoupil i do rozhodujícího dějství, když soupeři sebral servis hned v první hře. Do konce zápasu povolil Američanovi už jen dva gamy a zápas dopodával.

Statistiky zápasu Livesport

„Bude to těžké, viděl jsem že dneska hrál Carlos opravdu dobře, speciálně ve druhém a třetím setu. Moc dobře si pamatuju, jak to dopadlo minulý rok a udělám všechno proto abych hrál zítra svůj nejlepší tenis," doplnil Medveděv k nadcházejícímu finálovému zápasu.

Medveděv postoupil do svého desátého finále na turnajích Masters 1000 a celkově 34. na tvrdém povrchu. O trofej z Indian Wells, která mu jako jediná z hardových tisícovek chybí, bude znovu po roce usilovat proti Alcarazovi. Minulý rok se Španělem ve finále uhrál jen 5 her a poslední zápas na Turnaji mistrů v Turíně prohrál taktéž ve dvou setech.

