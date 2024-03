Očekávaný šlágr je tady. Alcaraz se bude snažit ukončit Sinnerovu letošní neporazitelnost

V rámci sobotního programu letošního ročníku BNP Paribas Open se rozhodne o finalistech mužské dvouhry. Carlos Alcaraz (20) bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu očekávaným šlágrem s Jannikem Sinnerem (22), který v letošní sezoně vyhrál všech 16 zápasů. Druhého finalistu určí duel mezi domácí nadějí Tommym Paulem (26) a favorizovaným loňským finalistou Daniilem Medveděvem (28).

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 16. 3.

Semifinále mužů

Sinner (3-It.) - Alcaraz (2-Šp.) | Stadium 1 (21:30 SEČ)

Paul (17-USA) - Medveděv (4-) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Souboje mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem patří aktuálně mezi nejoblíbenější rivality na mužském tenisovém okruhu, a to už od doby, kdy se Sinner pohyboval okolo 10. místa a ještě nepatřil k hlavním adeptům na grandslamové trofeje. Ještě více je tak očekávanější jejich střetnutí v semifinále na Masters v Indian Wells, jelikož Ital v posledních šesti měsících na tour dominuje.

Na rozdíl od předchozích duelů se bude muset s tlakem vyrovnat hlavně Sinner, protože ho čeká zápas s jedním z největších rivalů, v němž se pokusí uhájit svou letošní neporazitelnost. V případě první porážky v probíhající sezoně by mohl mít Alcaraz v následujících soubojích psychickou výhodu. Ani Španěl nicméně nebude hrát úplně uvolněně, protože v kalifornské poušti obhajuje loňský triumf.

Jannik Sinner prošel do semifinále v Indian Wells bez ztráty jediného setu a pouze v jednom z nich prohrál více než čtyři gamy. Dvaadvacetiletý Ital dominoval proti Thanasimu Kokkinakisovi, Janovi-Lennardovi Struffovi i Jiřímu Lehečkovi a v osmifinále potřeboval tie-break proti Benovi Sheltonovi, ačkoli za stavu 5:4 podával na zisk úvodního dějství.

V posledních měsících je nejlepším hráčem na tour, a to od chvíle, kdy v posledních dvou kolech na pětistovce v Pekingu přemohl právě Alcaraze a Daniila Medveděva. Po skalpech těchto dvou dalších členů TOP 4 žebříčku zaznamenal pouhé dvě porážky a trofej pro šampiona si odvezl také z Vídně, Davis Cupu, Australian Open a Rotterdamu.

Pro nejlepšího Itala v žebříčku je nyní velmi důležité, aby si udržel nynější formu, která by mu měla pomoct v následujícím průběhu sezony posbírat další velké tituly. Na Masters dosud triumfoval jen jednou (loni v srpnu v Torontu), přestože se v úvodní půlce loňského roku pravidelně objevoval v závěrečných kolech. Konkrétně v Indian Wells se do semifinále podíval také loni a prohrál ve dvou těsných setech právě s Alcarazem.

Vizitka Jannika Sinnera. Livesport

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 16:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 11:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:0 (kariérní 25:27)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 3:2)

Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 16:8)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 11:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Rotterdam (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Kokkinakis (6:3, 6:0), (25) Struff (6:3, 6:4), (16) Shelton (7:6, 6:1), (32) Lehečka (6:3, 6:3)

Carlos Alcaraz neměl povedený vstup do sezony, ovšem v Indian Wells po ztrátě úvodního setu naprosto dominuje. Po nečekaně brzkém vyřazení na Australian Open i při obhajobě titulu v Buenos Aires deklasoval na kalifornském Masters Mattea Arnaldiho, Félixe Augera-Aliassimeho, Fábiána Marozsána i Alexandera Zvereva (6:3, 6:1), kterému oplatil čtyřsetovou porážku ze čtvrtfinále v Melbourne.

Dvacetiletý Španěl slavil loni ve Wimbledonu svůj druhý grandslamový triumf, avšak od té doby má potíže s překročením semifinálové fáze. Poslední finále si zahrál loni v srpnu na Masters v Cincinnati a od té doby prohrál všechny čtyři semifinálové duely. Naposledy neuspěl před měsícem na antuce v Buenos Aires, dokonce s Nicolásem Jarrym neuhrál set.

Od chvíle, kdy se vyšplhal do TOP 5 žebříčku, sehrál 10 soubojů s hráči nejlepší pětky pořadí. Čtyři z nich nezvládl, ovšem ve třech případech musel skousnout porážku s Novakem Djokovičem. Jedinou výjimkou je nezdar v semifinále loňského US Open proti Daniilovi Medveděvovi.

Vizitka Carlose Alcaraze. Livesport

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)

Bilance: 10:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 24:16)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 5:2)

Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 16:11)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 14:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1:1

Generálka: Buenos Aires (semifinále), Rio de Janeiro (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Arnaldi (6:7, 6:0, 6:1), (31) Auger-Aliassime (6:2, 6:3), Marozsán (6:3, 6:3), (6) Zverev (6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: 4:4

V tomto semifinálovém střetnutí dvou aktuálně největších mladých talentů je v sázce hodně. Nepůjde totiž pouze o účast ve finále, ale také o přímý souboj o druhé místo ve světovém hodnocení a vedení ve vzájemné bilanci.

Vzhledem k současné formě si Sinner na betonech zaslouží pozici favorita proti komukoli na tour. Bude zajímavé sledovat, jak se vypořádá s tlakem letošní neporazitelnosti a rolí favorita. Někteří mohou tento zápas považovat za předčasné finále a Ital měl v obou letošních soubojích o titul potíže, s Daniilem Medveděvem prohrával 0:2 na sety a proti Alexovi de Minaurovi měl problém hájit vedení. Navíc prohrál oba předchozí duely s Alcarazem, v nichž byl favoritem (challenger v Alicante 2019 a Masters v Paříži 2021).

Tommy Paul využil na probíhajícím Masters v Indian Wells příznivého losu. V úvodních třech zápasech si poradil ve dvou setech s Alexem Michelsenem, Ugem Humbertem a lucky loserem Lucou Nardim a ve čtvrtfinále zdolal 6:2, 1:6, 6:3 bývalou světovou dvojku Caspera Ruuda.

Už čtvrtým rokem po sobě má BNP Paribas Open jednoho domácího semifinalistu. Do finále se v tomto období podíval pouze Taylor Fritz, který předloni v tomto dějišti porazil v semifinále Andreje Rubljova a ve finále Rafaela Nadala a slavil svůj dosud nejcennější triumf.

Šestadvacetiletý Američan letos v domácích podmínkách exceluje a může si i na třetím domácím podniku zahrát finále. V souboji o titul v hale v Dallasu přehrál Marcose Girona a o týden později na venkovních betonech v Delray Beach podlehl ve finále Fritzovi.

Na kontě má šest skalpů TOP 5 (bilance 6:9) a pět z nich posbíral na severoamerických betonech. Jediné předchozí semifinále na akcích Masters absolvoval loni v srpnu v kanadském Torontu a prohrál ve dvou setech s pozdějším šampionem a tehdejší světovou osmičkou Jannikem Sinnerem.

Vizitka Tommyho Paula. Livesport

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dallas (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (finále)

Bilance: 14:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 10:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 9:20)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 5:5)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Paul – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 11:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Delray Beach (finále), Acapulco (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Michelsen (6:2, 6:2), (14) Humbert (6:4, 6:4), Nardi (6:4, 6:3), (9) Ruud (6:2, 1:6, 6:3)

Daniil Medveděv se nechal před startem turnaje slyšet, že se hodlá na kurtech chovat vyspěleji. V kalifornské poušti se však už dvakrát uchýlil ke kontroverznímu chování. V úvodním duelu s Robertem Carballésem si kvůli blikajícím světlům vyžádal přerušení, kterým soupeře rozhodil. Ve čtvrtfinále s Holgerem Runem se dožadoval omluvy protivníka, jelikož mladý Dán ve výměně u sítě zahrál míč přímo do těla 28letého Rusa a Medveděv si nevšiml, že se mu Rune ihned omluvil.

Na druhou stranu má za sebou dva velmi dobré výkony. V osmifinále přehrál dvakrát 6:4 rozjetého Grigora Dimitrova, který loni znovu nastartoval svou kariéru a v lednu triumfoval v Brisbane, a ve čtvrtfinále přetlačil 7:5, 6:4 kolegu z TOP 10 pořadí Runeho. Nyní ho dělí jediná výhra od úspěšné obhajoby loňské finálové účasti.

Zopakování loňského finále by se dalo hodnotit jako úspěch, protože do Indian Wells nedorazil v nejlepším rozpoložení. Bývalý lídr žebříčku se ovšem zřejmě s ničím jiným než titulem nespokojí. Navíc může jako teprve druhý aktivní hráč (Novak Djokovič) dosáhnout na alespoň jeden triumf na všech šesti hardových podnicích série Masters. Rodák z Moskvy se loni sám označil za specialistu na tvrdé povrchy a takový milník by určitě rád pokořil.

V semifinále turnajů Masters má vynikající bilanci 9:3. Navíc měl ještě před několika dny na kontě sérii 16 vítězství v semifinálových duelech na nejvyšší tour proti hráčům figurujícím mimo TOP 10 žebříčku, přišel o ni při obhajobě titulu v Dubaji po dvousetové porážce s pozdějším šampionem Ugem Humbertem.

Vizitka Daniila Medveděva. Livesport

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 13:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 13:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:2 (kariérní 94:61)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 9:3)

Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 37:15)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Medveděv – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 15:6

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Dubaj (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Carballés (6:2, 6:3), (29) Korda (6:4, 5:7, 6:3), (13) Dimitrov (6:4, 6:4), (7) Rune (7:5, 6:4)

Vzájemná bilance

Medveděv vede 2:0. Rus letos sice nehraje v nejlepší formě a psychicky na tom asi stále není kvůli prohranému finále na Australian Open z 2:0 na sety nejlépe, nicméně na rozdíl od Paula má se závěrečnými koly na těch největších turnajích bohaté zkušenosti a v posledních letech patří k nejlepším na severoamerických betonech. Není tak překvapením, že je celkem jasným favoritem na postup.

Sobotní program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)

1. Hunterová/Siniaková (3-Austr./ČR) - S. Hsieh/Mertensová (1-Tchaj-wan/Belg.)

2. Sinner (3-It.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve ve 21:30 SEČ

3. Paul (17-USA) - Medveděv (4-)

