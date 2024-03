Obhájce titulu Alcaraz přehrál neoblíbeného Augera-Aliassimea a čeká ho senzační přemožitel

Carlos Alcaraz (20) v Indian Wells udělal druhý ze šesti kroků na cestě za premiérovým obhájením titulu na turnajích Masters 1000. Trápícímu se Kanaďanovi Félixi Augeru-Aliassimemu (23) nedal šanci a po vítězství 6:2, 6:3 pokračuje za prvním triumfem od loňského Wimbledonu. V osmifinále narazí na Maďara Fábiána Marozsána, s nímž loni senzačně prohrál v Římě. Mezi šestnáctkou nejlepších nechybí ani letos stále neporažený Ital Jannik Sinner (22), který může Alcaraze sesadit z postu světové dvojky.

Carlos Alcaraz dorazil do Indian Wells, kde loni získal jednu ze čtyř trofejí z podniků Masters 1000, dva týdny po zranění kotníku v Riu de Janeiro. Nohu ale dokázal rychle vyléčit a v Kalifornii hraje bez omezení. Po úvodní ztracené sadě s Matteem Arnaldim se rozjel a v následujících čtyřech setech ztratil už jen šest gamů.

Ve druhém vystoupení proti Félixi Augeru-Aliassimemu nepřišel ani jednou o své podání. Jediný brejkbol v závěru první sady zlikvidoval a po hodině a čtvrt zvítězil 6:2, 6:3.

"Myslím, že si Félix příliš nepomohl podáním, které ho ve většině zápasů drží. Vrátil jsem do kurtu téměř každý return a cítil jsem, že od základní čáry hraju lépe. Odehrál jsem několik opravdu dobrých bodů a myslím, že to šlo docela dobře. Hrál jsem agresivně s minimem chyb. Byl to ode mě téměř perfektní zápas," pochvaloval si Alcaraz.

Dvacetiletý Španěl po úvodních třech porážkách porazil o tři roky staršího Kanaďana podruhé v řadě. Znovu se mu to povedlo v Indian Wells a opět ve dvou setech.

Statistiky zápasu Félix Auger-Aliassime – Carlos Alcaraz Livesport

Třiadvacetiletý Auger-Aliassime se marně pokoušel o první skalp člena TOP 5 od Turnaje mistrů 2022. Zároveň se mu nepodařilo stát se teprve třetím hráčem po Alexanderu Zverevovi (5) a Janniku Sinnerovi (4), který Alcaraze porazil minimálně čtyřikrát.

Alcaraz může obhájit titul potřetí v kariéře a poprvé mimo domácí antuku. Zatím se mu to povedlo 'jen' loni v Barceloně a v Madridu. Na triumf čeká už osm měsíců od loňského Wimbledonu a formu zatím marně hledá i letos. Na Australian Open prohrál čtvrtfinále s Alexanderem Zverevem, v Buenos Aires vypadl v semifinále s Nicolásem Jarrym a v Riu de Janeiro vzdal kvůli zranění už po dvou gamech.

V osmifinále se dvojnásobný grandslamový šampion Alcaraz střetne se čtyřiadvacetiletým Maďarem Fábiánem Marozsánem, s nímž loni senzačně prohrál na antukovém Masters 1000 v Římě.

Vinou slabší formy může Alcaraz po turnaji přijít o post světové dvojky. Jeho pozici atakuje letos stále neporažený Jannik Sinner, který v této sezoně vyhrál všech 14 zápasů a svou rekordní neporazitelnost protáhl už na 17 utkání. Naposledy si poradil 6:3, 6:4 v prvním vzájemném střetnutí s Němcem Janem-Lennardem Struffem.

"Bylo to celkem náročné. Věděl jsem, že má skvělý servis a tlačí se do úderů, takže jsem se snažil být agresivní jako on. Snažil jsem se využít svého sebevědomí a dobře podávat pod tlakem, což se mi dařilo," komentoval Sinner.

Dvaadvacetiletý Ital v lednu na Australian Open přetavil první grandslamové finále v premiérový titul, když Daniilu Medveděvovi utekl z 0:2 na sety. V únoru pak opanoval i halovou pětistovku v Rotterdamu.

Sinner proměnil také svou čtvrtou účast na Masters v kalifornské poušti minimálně v osmifinále. Letos v něm loňský semifinalista vyzve domácího Bena Sheltona (h2h 1:1), s nímž loni na podzim prohrál Šanghaji, ale následně ve Vídni mu porážku oplatil.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells