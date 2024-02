První triumf od roku 2020. Plíšková v Kluži neztratila ani set a ukončila dlouholetý půst

Karolína Plíšková (31) po měsících strádání a letech bez triumfu konečně slaví. Dvojnásobná grandslamová finalistka se v rumunské Kluži představila po takřka dvou letech na turnaji nižší kategorie WTA 250 a postupně ukončila několik černých sérií. Ve svém prvním finále po dvou a půl letech porazila 6:4, 6:3 domácí Anu Bogdanovou (31), soutěží proplula bez ztráty setu a získala 17. titul, na který čekala od ledna 2020.

Karolína Plíšková od loňského dubna na 14 turnajích po sobě nevyhrála více než jeden zápas a zaznamenala pouze pět vítězství. Letos porazila jen Naomi Ósakaovou, další tři duely s Jelenou Ostapenkovou, Kateřinou Siniakovou a Jelenou Rybakinovou prohrála.

A tak se poprvé od května 2022 (semifinále na antuce ve Štrasburku) vydala hledat formu na turnaj nejnižší kategorie na hlavním okruhu WTA 250. Do rumunské Kluže dorazila se sérií tří porážek a byť se nevešla mezi nasazené, patřila od úvodu mezi papírové favoritky.

A svou roli jednatřicetiletá rodačka z Loun potvrdila a v Rumunsku zastavila několik černých sérií. Poprvé od dubna 2023 vyhrála dva zápasy po sobě, ukončila stejně dlouhé čekání na čtvrtfinále, poprvé od srpna 2022 se dostala do semifinále, poprvé od srpna 2021 si zahrála finále a nakonec získala první titul od ledna 2020.

Plíšková v Kluži čtyřikrát přehrála žebříčkově hůře postavené soupeřky a nakonec i jednu tenistky, jež ve světovém pořadí figuruje o třináct příček výše. Po rakouské kvalifikantce Sinje Krausové (188. v WTA), Kolumbijce Camile Osoriové (101.), Italce Saře Erraniové (98.) a Britce Harriet Dartové (103.) nezaváhala ani proti domácí Aně Bogdanové (65.).

Česká tenistka sice nezachytila úvod zápasu a prohrávala 0:3, ale manko dokázala rychle smazat a další servis už neztratila. Bogdanová, jež v předchozích dvou dnech na kurtu strávila téměř šest a půl hodiny, čerpala energii z vyprodané arény, Plíšková se ale rozhodit nenechala a po necelé hodině a půl zvítězila 6:4, 6:3.

Statistiky zápasu Ana Bogdanová – Karolína Plíšková Livesport

S rumunskou vrstevnicí Bogdanovou se Plíšková střetla počtvrté a opět zvítězila. V minulosti uspěla také v Bad Gasteinu 2014, na US Open 2018 a loni v Dauhá, kde ztratila jediný set.

"Zkusím to rychle, v projevech nejsem moc dobrá. Ano, máš za sebou dobrý týden a jsem si jistá, že mě jednoho dne porazíš," řekla Plíšková během slavnostního ceremoniálu s novou trofejí v náručí.

Finalistka US Open 2016 či Wimbledonu 2021 v celkově 33. finále vybojovala 17. titul, na který čekala přes čtyři roky (1497 dní) od Brisbane 2020.

Bývalá světová jednička Plíšková figuruje v žebříčku WTA až na 78. místě, což je její nejhorší žebříčkové umístění po více než 10 letech. Nyní ale zahájila návrat do vyšších pater, díky triumfu se posune na 59. příčku. Z Abú Zabí se přesune do katarského Dauhá, kde by šampionka z roku 2017 měla už v pondělí čelit Rusce Anně Kalinské.

Jednatřicetiletá Bogdanová hrála finále podruhé v kariéře, ale stejně jako antuce ve Varšavě 2022 na titul nedosáhla. Tehdy v Polsku nestačila na Francouzku Caroline Garciaovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Kluži