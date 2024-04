Macháč zvládl první kolo na Masters i počtvrté, v Madridu začal vítězně také Menšík

Tomáš Macháč zvládl úspěšně vstup do Masters v Madridu.

Tomáš Macháč (23) uspěl i ve čtvrtém utkání prvního kola na podnicích série Masters, v Madridu začal vítězstvím 6:4, 1:6, 6:2 nad Emilem Ruusuvuorim (25). Ve svém debutu v Caja Mágica bude pokračovat soubojem s nasazenou čtrnáctkou Benem Sheltonem. Vstup do španělské tisícovky má úspěšně za sebou i Jakub Menšík (18), který zdolal 6:4, 7:6 Yannicka Hanfmanna (32).

Tomáš Macháč vstoupil do antukového jara před týdnem a po životním výsledku. Na barcelonském podniku začal hladkou výhrou nad Juncheng Shangem, ovšem k zápasu druhého kola kvůli nemoci nenastoupil. Zřejmě se ale jednalo jen o náhlou nevolnost, jelikož na turnaji poté pokračoval ve čtyřhře. Následně se přesunul do další španělské metropole do Madridu a zvládl i své čtvrté utkání prvního kola na akcích Masters.

Souboj s Emilem Ruusuvuorim trochu připomínal horskou dráhu. Macháč v úvodním dějství otočil pěti gamy v řadě stav 0:2 a na druhý pokus set dopodával. Ve druhé sadě však příliš chyboval a na poslední chvíli odvrátil potupného kanára. Jasně prohraným setem se nenechal zlomit a v rozhodujícím dějství dominoval. Sice ho nedokázal doservírovat, nicméně jej ukončil svým šestým brejkem.

Sestřih zápasu

Macháč zvládl vstup do Masters v Madridu. Livesport

Macháč měl vynikající závěr loňské sezony a životní formou se prezentuje i letos. V aktuálním roce zaznamenal už dvě čtvrtfinálové účasti, tu poslední na březnovém Masters v Miami, kde poprvé přešel přes druhé kolo těchto podniků. V žebříčku momentálně uzavírá nejlepší padesátku.

V Madridu debutuje a absolvuje svůj devátý letošní turnaj. Bez alespoň jednoho vítězství odjížděl pouze na začátku ledna z Adelaide, kde jasně prohrál první kolo kvalifikace s domácím outsiderem Alexem Boltem.

Statistiky zápasu. Livesport

Ve druhém kole sehraje rodák z Berouna premiérový vzájemný souboj s nasazenou čtrnáctkou Benem Sheltonem. Američan je letos na antuce neporažen, na domácí půdě v Houstonu vyhrál všechny čtyři duely a získal svůj druhý titul.

Český tenis bude mít ve druhém kole na Masters v Madridu trojí zastoupení. Jiřího Lehečku, který měl na úvod volný los, a Macháče doplnil Jakub Menšík. Český teenager odehrál svůj první soutěžní zápas po více než měsíční pauze, během níž léčil zranění pravé paže a plnil si školní povinnosti.

Svůj debut v Caja Mágica zahájil dvousetovou výhrou nad Yannickem Hanfmannem. Ta se však nerodila vůbec snadno. V úvodním dějství musel Menšík likvidovat tři brejkboly a získal jej brejkem v poslední hře, v níž Němec příliš chyboval.

Ještě těžší byla druhá sada. Osmnáctiletý talent do ní vstoupil prohraným servisem a za stavu 5:3 nedokázal zápas dopodávat. Následně se musel vyrovnat s dalším nezdarem, když na returnu ve 12. hře neproměnil ani jeden ze tří mečbolů. Rozhodující set však nepřipustil, ve zkrácené hře měl navrch jasně 7:3.

Menšík po postupu přes Hanfmanna odjede i z osmého letošního turnaje minimálně s jedním vítězstvím. V posledních dvou letech zaznamenal stabilní progres napříč všemi úrovněmi a letos se naplno usadil na nejvyšším okruhu, hlavně díky senzačnímu vystoupení v Dauhá. V Kataru se probojoval po cenných skalpech Andyho Murrayho či Andreje Rubljova až do finále a zajistil si debut v TOP 100 žebříčku.

Hlavní soutěž turnajů Masters hraje podruhé v kariéře. Na začátku března v Indian Wells startoval díky divoké kartě a ve druhém kole podlehl Benovi Sheltonovi. V Madridu potká ve stejné fázi nasazenou devítku Grigora Dimitrova.

