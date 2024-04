Parádní jízda Bejlek nekončí, česká teenagerka je na tisícovce v Madridu už v osmifinále

Sára Bejlek (18) pokračuje na podniku WTA 1000 v Madridu v životním turnaji a dál sbírá svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Po zvládnuté kvalifikaci zvládla už tři zápasy v hlavní fázi, ve třetím kole smetla 6:3, 6:1 nenasazenou Ashlyn Kruegerovou (19) a zahraje si své největší osmifinále v kariéře. Mezi nejlepší šestnáctku může postoupit ještě Markéta Vondroušová (24).

Sára Bejlek v Madridu ukázala svou sílu v kvalifikačních bojích na nejvyšším okruhu a přes Yaninu Wickmayerovou a Zhuoxuan Bai postoupila do hlavní soutěže. Tentokrát se ale neloučila v prvním kole jako v minulosti, po ruském dvojboji v podobě Anny Blinkovové a nasazené Anny Kalinské využila jedinečnou příležitost postoupit do osmifinále a porazila i Ashlyn Kruegerovou.

V souboji s o rok starší Američankou, které oplatila loňskou jednoznačnou porážku z Austinu, měla potíže jen v úvodu. V maratonském třetím gamu odvrátila všechny tři brejkbolové hrozby a po prvním brejku zápasu v šesté hře už byla k nezastavení. V následujícím průběhu ztratila jen dva gamy, přičemž ve druhé sadě nedovolila soupeřce ani jednou uhájit servis.

Statistiky zápasu. Livesport

Osmnáctiletá Bejlek absolvuje svou šestou hlavní soutěž na nejvyšší tour a premiérovou na podnicích série WTA 1000. Ve všech pěti předchozích případech, na US Open 2022, loni na Australian Open a French Open i letos na Australian Open a v Austinu se loučila hned v prvním kole.

Díky postupu mezi nejlepší šestnáctku při premiérovém startu na Mutua Madrid Open se v live žebříčku vyšplhala na 110. místo a zajistila si nové maximum. Pokud by prošla do čtvrtfinálové fáze, měla by v novém vydání pořadí debutovat v elitní stovce.

V osmifinále však potká jednu z největších favoritek na titul, a sice bývalou wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou. Světová čtyřka nepovolila set Lucie Bronzettiové ani Majar Šarífové, dorazila do Madridu po triumfu na silně obsazené pětistovce ve stuttgartské hale a je letos na antuce stále neporažená.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu