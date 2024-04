Úterní český nezdar v Madridu. V prvním kole tisícovky vypadly sestry Fruhvirtovy i Siniaková

Brenda Fruhvirtová (17) ani letos nevyužila divokou kartu pro prestižní tisícovku v Madridu a opět po roce končí ve španělské metropoli hned na první soupeřce. Talentovaná teenagerka nedotáhla luxusní náskok v úvodní sadě a podlehla 5:7, 3:6 Arantxe Rusové (33). Vstup do turnaje nezvládly ani Kateřina Siniaková (27) a Linda Fruhvirtová (18).

Brenda Fruhvirtová se znovu po roce rozloučila s turnajem WTA 1000 v Madridu hned v prvním kole, přestože měla duel s Arantxou Rusovou výborně rozehraný. V úvodní sadě však nedokázala využít vedení 4:0 ani 5:2 a téměř hodinový set nakonec kvůli vlastním chybám a po sérii pěti prohraných gamů ztratila.

Zatímco úvodní dějství nabídlo celkem sedm brejků, v tom následujícím se také bojovalo hodinu, ovšem rozhodlo jej jediné zaváhání na servisu. Fruhvirtová ve druhém setu neproměnila ani jeden ze čtyř brejkbolů a v osmé hře se vlastními minelami připravila o náskok 40:15 i game na podání. Nizozemka figurující v TOP 50 žebříčku poté zápas bez komplikací ukončila.

Fruhvirtová od začátku sezony 2022 posbírala celkem 15 trofejí na podnicích ITF, nicméně letos se zatím pohybuje pouze na nejvyšším okruhu. Kvůli turnajovému limitu pro teenagerky se v aktuálním roce představila na teprve čtvrté akci.

V lednu v Aucklandu i na Australian Open se probila z kvalifikace do druhého kola, slavila své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a debutovala v elitní stovce pořadí. S úvodní soupeřkou si dokázala poradit i na březnové tisícovce v Miami.

O 16 let starší Rusová, která před týdnem na antuce v Rouenu překvapila výhrou nad světovou dvaadvacítkou Anastasií Pavljučenkovovou, hraje hlavní soutěž Mutua Madrid Open teprve potřetí v kariéře a o vylepšení svého maxima v tomto dějišti si zahraje se světovou trojkou Coco Gauffovou.

Kateřina Siniaková ztroskotala na osmi z předchozích devíti letošních turnajů nejpozději ve druhém kole a na výraznější výsledek nedosáhne ani v Madridu, kde neúspěšně vstoupila do antukového jara. Ve španělské metropoli se ani při sedmém startu nedostala dál než do druhého kola.

Počtvrté ztroskotala hned na první soupeřce v hlavní soutěži. Tentokrát na Nadie Podoroské, na kterou jasně nestačila ani v koncovce loňské sezony v Ningbu. V Madridu vzdorovala více, nicméně do stavu 2:4 ve druhé sadě byla kvůli velkému počtu nevynucených chyb jasně horší hráčkou na kurtu. Utkání sice zdramatizovala, když na poslední chvíli Argentince sebrala podání, ovšem v tie-breaku uhrála jen dva body.

Deblová šampionka z roku 2021 nezvládla v probíhající sezoně vstup do turnaje teprve potřetí a zhoršila si letošní bilanci na 10:10. Na Silvestra podlehla Sloane Stephensové v Brisbane a ve druhé polovině února nestačila v Dubaji na Emmu Navarrovou.

Právě Američanka bude další soupeřkou Podoroské. Bývalá semifinalistka French Open se pokusí nasazené devatenáctce oplatit loňskou drtivou porážku z travnaté akce v Bad Homburgu a také znovu vylepšit své maximum v Caja Mágica.

Linda Fruhvirtová teprve počtvrté v letošní sezoně prohrála úvodní zápas, ovšem ani v Madridu, svém 12. turnaji v tomto roce, nezaznamená vítěznou sérii. Po porážce s Irinou Beguovou, která se před měsícem vrátila po několikaměsíčních problémech s loktem, neobhájí loňskou účast ve druhém kole.

Podobně jako její mladší sestra měla vstup do utkání solidní, jenže náskok 3:1 neudržela, v osmé hře neproměnila brejkbol a po téměř hodinovém boji šla soupeřka do vedení o set. Ve druhé sadě se dostala do manka 0:4, které nečekaně zlikvidovala, a poté nedovolila favoritce zápas dopodávat. V tie-breaku však tahala za kratší konec, zkrácenou hru prohrála jednoznačně 0:7.

Statistiky zápasu. Livesport

Fruhvirtová, jež dostala divokou kartu od pořadatelů, má žebříčkové maximum na 49. místě, nicméně momentálně se nenachází ani v TOP 140 pořadí. Předloňská šampionka dvěstěpadesátky v Čennaí se po osmifinále na loňském Australian Open ohromně trápí a musí se kvůli výrazně horšímu rankingu účastnit i akcí 125k a na podnicích WTA se v posledních týdnech nevyhnula nutnosti hrát kvalifikaci.

Beguová se kvůli zdravotní pauze propadla do druhé stovky žebříčku, bývalá světová dvaadvacítka navíc ve španělské metropoli obhajuje loňské čtvrtfinále. Před rokem se tady podívala mezi nejlepší osmičku již potřetí a v obhajobě velké porce bodů bude pokračovat proti turnajové osmnáctce Madison Keysové.

Utkání prvního kola absolvuje z českých tenistek ještě Sára Bejlek, která v úterý zvládla finále kvalifikace a podnikne šestý pokus na premiérový postup do druhého kola na nejvyšším okruhu. Díky volnému losu jsou automaticky ve druhém kole nasazené Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Linda Nosková.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu