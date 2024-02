Humbert vyhrál i páté finále. V Marseille porazil Dimitrova a slaví druhý domácí triumf

Ugo Humbert (25) ovládl druhý domácí halový turnaj ATP 250 po sobě. Po podzimním triumfu v Métách nenašel přemožitele ani v Marseille, kde ve svém celkově pátém finále přehrál na třetí pokus Bulhara Grigora Dimitrova (32), navázal na skalp loňského šampiona Huberta Hurkacze a získal pátý titul.

Ugo Humbert zakončil loňskou sezonu 11. listopadu triumfem v Métách a jen o 3 měsíce později slaví 11. února vítězství na dalším domácím klání ATP 250 v Marseille.

Pětadvacetiletý Francouz ve městě na Azurovém pobřeží ani potřetí nechyběl v semifinále, ale až letos se přes něj přehoupl a nakonec zvládl celé víkendové vyvrcholení. Navíc proti soupeřům, které předtím nikdy neporazil.

V sobotu vyřadil obhájce titulu a světovou osmičku Huberta Hurkacze, s nímž si poradil až na čtvrtý pokus, a v nedělním finále si poradil s ve skvělé formě hrajícím Grigorem Dimitrovem, jehož přehrál na třetí pokus.

Finále si Humbert zahrál popáté v kariéře, potřetí v hale a opět v něm neprohrál. Navázal na své triumfy v Aucklandu 2020, Antverpách 2020, Halle 2021 a Métách 2023. Svou neporazitelnost ve francouzských halách protáhl na osm utkání.

"Ve finále se cítím být velmi silný. Proti Grigorovi to byl skvělý zápas, momentálně je to jeden z nejlepších tenistů a nebylo to snadné. Je příjemné vyhrát zase před domácím publikem," pochvaloval si Humbert.

"Právě tady to pro mě všechno začalo, protože jsem tu dosáhl svého prvního semifinále na okruhu. Je to dobrý pocit tady v Marseille vyhrát," dodal pětadvacetiletý Francouz, který si zajistil návrat do TOP 20 a posun na své nové maximum (18. místo).

13. hráč světa Dimitrov na začátku sezony ovládl australské Brisbane, získal první titul od Turnaje mistrů 2017 a v Marseille si zahrál finále na druhém ze tří letošních turnajů. S Humbertem utrpěl teprve druhou porážku ve 12. letošním utkání.

Výsledky turnaje ATP 250 v Marseille