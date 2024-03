Wozniacká v dusném Miami neproměnila mečbol proti Kalininové, Rybakinová musela otáčet z 0:1

WTA MIAMI - Finalistka z roku 2017 Caroline Wozniacká (33) skončila na turnaji WTA 1000 v Miami už ve druhém kole po více než tříhodinové bitvě, byť nad Anhelinou Kalininovou (27) vedla 7:5 a 5:2 a disponovala i mečbolem. Nepříznivý vývoj naopak otočila finalistka loňského ročníku a světová čtyřka Jelena Rybakinová (24), jež zdolala Claru Tausonovou (21) a oslavila vítězný návrat po zdravotních problémech.

Caroline Wozniacká byla kousek od postupu mezi nejlepší dvaatřicítku. Finalistka z roku 2017 vedla nad nasazenou Anhelinou Kalininovou už 7:5 a 5:2, jenže utkání nedokázala dopodávat a vzápětí nevyužila mečbol na returnu. Ve druhé sadě nakonec prohrála pět her v řadě a po dvou více než hodinových setech přišlo na řadu rozhodující dějství, v němž už toho měly obě aktérky v náročných podmínkách plné zuby.

Více sil nakonec našla Kalininová, Ukrajinka v posledním setu využila v pořadí až sedmý brejkbol a šla do vedení. Wozniacká, jež se nechala v průběhu závěrečné sady několikrát ošetřovat, sice ještě srovnala na 3:3, nicméně brejk nepotvrdila. V devátém gamu odvrátila tři mečboly a vykřesala naději na postup, avšak Kalininová zvládla více než tříhodinovou bitvu dopodávat. Maratonský souboj nabídl celkem 40 brejkbolových šancí a 11 ztracených servisů.

Statistiky zápasu. Livesport

Bývalá světová jednička Wozniacká, která loni v létě nečekaně a po více než třech letech obnovila kariéru a nemá daleko k návratu do TOP 100 světového pořadí, startovala na Miami Open potřinácté a poprvé po pěti letech. Dříve než ve třetím kole ztroskotala teprve podruhé, mezi nejlepší dvaatřicítku se nedostala ještě v roce 2018.

Před dvěma týdny na další americké tisícovce v Indian Wells dosáhla na svou první vítěznou sérii v letošní sezoně a nakonec vypadla až ve čtvrtfinále po skreči (problémy s pravou nohou) s pozdější šampionkou a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.

Kalininová loni v květnu zazářila postupem do finále antukového podniku WTA 1000 v Římě. Souboj o titul však musela vzdát a od té doby zaznamenala jen tři turnaje, na kterých vyhrála více než jeden zápas. O vyrovnání svého maxima v Miami (předloňské osmifinále) se utká s Arynou Sabalenkovou, nebo Paulou Badosaovou.

Sabalenková, jež se vyrovnává s tragickou smrtí bývalého přítele, dostala od pořadatelů den volna navíc. K úvodnímu zápasu měla světová dvojka nastoupit ve čtvrtek, nakonec se ale se svou španělskou kamarádkou utká až v rámci pátečního programu.

Naopak po vítězném obratu vykročila za obhajobou finále světová čtyřka Jelena Rybakinová. Kazašská tenistka, jež kvůli zažívacím potížím odstoupila z Dubaje a neobhajovala titul v Indian Wells, po návratu na kurty zdolala Dánku Claru Tausonovou až po dvou a půl hodinách hry 3:6, 7:5, 6:4.

V prvním setu se Rybakinová trápila na servisu. Čtyřikrát po sobě čelila minimálně jednomu brejkbolu, třikrát podání neudržela a s 91. hráčkou světa prohrávala 0:1 na sety. Vývoj ovšem otočila, byť ve druhé sadě nevyužila dva setboly za stavu 5:4 při svém podání a v závěru neproměnila dva mečboly na returnu. Duel uzavřela až při svém servisu vítězným úderem z forhendu.

"První kola jsou vždycky těžká. Ta výhra pro mě moc znamená, protože jsem přes týden nehrála. Než se vrátím do formy, bude to chvíli trvat. V poslední době jsem na kurtu zameškala spoustu hodin. Teď se chci každou hodinou na kurtu a každým zápasem zlepšovat," řekla Rybakinová, jež před rokem ovládla Indian Wells a až Petra Kvitová ji v miamském finále připravila o zkompletování prestižního a ojedinělého Sunshine Doublu.

"Každý zápas tu byl velký boj, takže letos očekávám to samé a půjdu od zápasu k zápasu," zavzpomínala vítězka Wimbledonu 2022 na loňské tažení. O postup do osmifinále si zahraje s Američankou Taylor Townsendovou (H2H 0:0). "Je to ošidná soupeřka, ještě nikdy jsme spolu nehrály. Je to levačka, má dobrý servis a volej," dodala.

Maria Sakkariová zakončila poslední dva starty na Miami Open hned po úvodním zápase. Letos stejný scénář nepřipustila a poradila si snadno s Yue Yuan, která v březnu triumfovala v Austinu a došla do čtvrtfinále předchozí tisícovky v Indian Wells.

Řecká jednička zatím na Floridě potvrzuje zlepšenou formu po novým trenérem Davidem Wittem. Proti rozjeté Číňance odvrátila tři ze čtyř brejkbolů, využila pět z devíti vlastních šancí a na postup potřebovala jen hodinu a 20 minut.

Světová devítka zaregistrovala před necelými dvěma týdny v Indian Wells svou první vítěznou sérii na individuálních turnajích od říjnového vystoupení v Pekingu. V kalifornské poušti si nakonec znovu po dvou letech zahrála finále a opět v něm nestačila na Igu Šwiatekovou.

O osmifinále na probíhající tisícovce v Miami si semifinalistka ročníku 2021 zahraje s Dajanou Jastremskou, která může vyhrát dvakrát po sobě poprvé od senzačního semifinále na lednovém Australian Open.

