Němci slaví triumf v United Cupu. Třikrát utekli z mečbolů, přežili i finále proti Polákům

Těsně postoupili ze skupiny, milimetry je dělily od finálového neúspěchu. Ve třech zápasech byli dvakrát jediný míček od porážky a konce v soutěži, přesto němečtí tenisté dokázali najít cestu k triumfu ve 2. ročníku United Cupu. Den po přežití semifinálové bitvy s domácími Australany v Sydney zvládli i finále proti Polákům, kterým k vítězství nepomohl ani bod světové jedničky Igy Šwiatekové (22). Obrat nestartoval Alexander Zverev (26), jenž po odvrácení dvou mečbolů zdolal Huberta Hurkacze (26) a následně s Laurou Siegemundovou (35) uspěl i v rozhodující čtyřhře proti Šwiatekové s Hurkaczem.

Polští tenisté dlouho potvrzovali roli favorita. Do finále prošli s bilancí 11 výher a jedné porážky, kterou navíc utrpěli jen ve smíšené čtyřhře za rozhodnutého stavu. Neporazitelnost ve dvouhrách drželi i po celkově devátém vystoupení na úvod finále proti Německu a dvakrát byli jediný míček od triumfu, ale soupeři znovu předvedli svou houževnatost a vývoj otočili.

Němečtí tenisté se nejprve s odřenýma ušima dostali ze skupiny. V té zdolali 2:1 Italy a podlehli 1:2 Francouzům, aby pak dva dny čekali na ostatní výsledky. Ty nakonec rozhodli o tom, že do čtvrtfinále postoupili jako nejlepší tým na druhých místech ze tří skupin hraných v Sydney. V jejich prospěch rozhodlo jen pár gamů.

A pak už následovali tři obraty z 0:1 na zápasy ve vyřazovací fázi během tří dnů. V pátek Němci zdolali 2:1 Řeky, v sobotu Australany a nakonec v nedělním finále i Poláky. Přitom se celkem šestkrát ocitli jediný míček od vyřazení, ale proti Austrálii německý výběr zachránila Angelique Kerberová a následně Alexander Zverev s Laurou Siegemundovou a proti Polsku zvládl kritický moment Zverev ve dvouhře mužů.

O první bod ve finále se podle očekávání postarala světová jednička Iga Šwiateková. V souboji s Angelique Kerberovou, jež hrála na první akci po 18 měsíců dlouhé mateřské pauze a v sobotu si po odvrácení dvou mečbolů proti Ajle Tomljanovicové připsala na čtvrtý pokus první výhru od Wimbledonu 2022, po úvodním 'oťukávání' dominovala a zvítězila 6:3, 6:0.

Statistika zápasu Iga Šwiateková – Angelique Kerberová Livesport

Bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka Kerberová v úvodu nečekaně vzdorovala. Za stavů 2:2 a 3:3 disponovala celkem pěti brejkboly, ale žádnou šanci nevyužila. Od té chvíle pětatřicetiletá Němka uhrála už jen jedenáct fiftýnů a o třináct let mladší Polce podlehla i podruhé.

Německé tenisty vrátil do hry Alexander Zverev. Den poté, co s Laurou Siegemundovou v semifinále proti domácím Australanům přežili v rozhodující čtyřhře dva mečboly, utekl ze stejné kritické situace i proti Hubertu Hurkaczovi.

Šestadvacetiletý Zverev za celý zápas nečelil brejkbolu, přesto byl jako první blíže porážce. První zlikvidoval po skvělé výměně a posazení míčku těsně na lajnu, které se při dopadu na kurt dotýkal jen pár milimetry. Nakonec zvítězil po třech hodinách boje 6:7, 7:6, 6:4.

Přestože Zverev absolvoval v posledních třech dnech pět náročných duelů, nastoupil i k poslednímu rozhodujícímu duelu. A společně s pětatřicetiletou veteránkou Laurou Siegemundovou se postarali o vítězný bod, když Hurkacze se Šwiatekovou zdolali 6:4, 5:7, 10:4.

"Bylo to absolutně úžasné. Všichni jsme si to tady moc užili. Děkuju týmu, že mohu být součástí těchto úžasných momentů. Jsem moc šťastný, že je mohu sdílet právě s vámi," zářil šťastný Zverev.

"Pro mě je to perfektní comeback. Je skvělé být zpátky na kurtu a vrátit se týmovou soutěží. Děkuji Torbenovi (trenéru Beltzovi), že byl naším kapitánem. A samozřejmě Sašovi (Zverevovi). Pro mě je to hráč turnaje, bez něj bychom tu dnes nebyli. Je to můj hrdina týdne a je skvělé, že jsme ho měli na své straně," radovala se Kerberová, která se Zverevem odehrála ve skupině dvě čtyřhry s bilancí 1:1.

"Bylo to opravdu těsné. Loni jsme se dostali do semifinále, letos do finále. Tak doufám, že příští rok už třeba vyhrajeme," prohlásila Šwiateková, jež byla vyhlášena nejužitečnějším hráčem turnaje. "Jako tým jsme udělali pokrok. A jsem moc ráda, že jsem Tomasze Wiktorowského přesvědčila, aby nám dělal kapitána. Odvedl úžasnou práci, celý turnaj nás hodně podporoval," dodala hvězdná Polka.

Němci se stali druhými vítězi turnaje smíšených družstev. První ročník loni ovládli Spojené státy americké v sestavě Jessica Pegulaová, Madison Keysová, Taylor Fritz a Frances Tiafoe. Letos Američané vypadli v základní skupině stejně jako český tým. Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a spol. v Perthu nestačili na Srby ani na Číňany.