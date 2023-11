Bohaté zastoupení na ocenění WTA. V nominacích figuruje pět českých tenistek

Tenistka Markéta Vondroušová (24) a deblistky Barbora Krejčíková (27) s Kateřinou Siniakovou (27) se ucházejí o ocenění pro nejlepší hráčky letošního roku na okruhu WTA. Wimbledonská šampionka Vondroušová je mezi šesticí finalistek mezi singlistkami, Krejčíková se Siniakovou, které spolu v dalším roce pokračovat nebudou, kandidují na nejlepší pár sezony.

Vondroušová má šanci na úspěch i v kategorii Návrat roku, v níž je mezi nominovanými také další česká tenistka Karolína Muchová. Nováčkem roku se může stát Linda Nosková.

Spolu s Vondroušovou se o titul Hráčka roku ucházejí aktuální světová jednička a šampionka Roland Garros Iga Šwiateková z Polska, vítězka Australian Open Běloruska Aryna Sabalenková, vítězka US Open Coco Gauffová a Jessica Pegulaová z USA a Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Krejčíkové se Siniakovou mezi páry konkurují Gauffová s Pegulaovou, Storm Hunterová s Elise Mertensovou, Gabriela Dabrowská s Erin Routliffeovou a Laura Siegemundová s Verou Zvonarevovou.

Bilance Vondroušové v letošním roce. Livesport

Kariéru Vondroušové poznamenala po průlomu v roce 2019, kdy si zahrála finále Roland Garros, série zranění. Letos ale dokázala jako první nenasazená hráčka v historii vyhrát Wimbledon, o rok dříve přitom turnaj sledovala s rukou v sádře jen jako fanynka. Vydařenou sezonu podtrhla čtvrtfinálovou účastí na US Open a premiérovým startem na Turnaji mistryň. Ve světovém žebříčku vystoupala až na šesté místo.

Krejčíková se Siniakovou zahájily rok sérií jedenácti zápasů bez porážky a ziskem sedmé společné grandslamové trofeje na Australian Open. Poprvé v kariéře získaly také titul v Indian Wells, který jim jako jediný ve sbírce prestižních deblových trofejí scházel. I díky tomu udržela Siniaková po většinu sezony místo deblové světové jedničky a společně se kvalifikovaly na Turnaj mistryň.

Nosková nejmladší hráčkou v TOP 50

Nosková, jež minulý týden oslavila 19. narozeniny, začala rok ve velkém stylu a při svém teprve čtvrtém startu v hlavní soutěži turnaje WTA došla do finále v Adelaide. O titul si poté zahrála i na domácím podniku v Praze a sezonu ukončila jako nejmladší hráčka v první padesátce světového žebříčku.

Umístění Noskové ve světovém žebříčku. Livesport

Muchová vstupovala do sezony podobně jako Vondroušová po sérii zranění jako hráčka mimo elitní stovku pořadí WTA. Po čtvrtfinálových startech na prestižních turnajích v Dubaji a Indian Wells se ale do stovky rychle vrátila a v létě na kurtech zářila. Na Roland Garros došla poprvé na grandslamu do finále, o titul si zahrála v Cincinnati a na US Open postoupila do semifinále. V žebříčku vystoupala na osmé místo, o premiérový start na Turnaji mistryň ji připravilo zranění.

V šestičlenné nominaci na trenéra roku figuruje Emil Miške. Slovenský kouč se v dubnu po více než třech letech vrátil k Muchové a pomohl jí k posunu mezi světovou špičku. O ocenění se ucházejí také Američan Brad Gilbert se Španělem Perem Ribou (trenéři Coco Gauffové), Polák Tomasz Wiktorowski (Iga Šwiateková), Bělorus Anton Dubrov (Aryna Sabalenková), Chorvat Stefano Vukov (Jelena Rybakinová) a Nizozemec Raemon Sluiter (Elina Svitolinová).