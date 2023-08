Macháč úspěšně vstoupil do kvalifikace US Open. Svrčina, Martincová a Palicová dohráli

US Open ATP - Dvouhry

Macháč úspěšně vstoupil do kvalifikace US Open. Svrčina, Martincová a Palicová dohráli

Macháč si na úvod kvalifikace US Open poradil s Lokolim.

Zahajovací den v kvalifikaci US Open přežil z kvarteta českých tenistů pouze Tomáš Macháč (22). Za zopakováním loňského postupu do hlavní soutěže vykročil hladkou výhrou 6:4, 6:1 nad Francouzem Laurentem Lokolim (28) a může se těšit na střetnutí se zkušeným jihoafrickým finalistou z roku 2017 Kevinem Andersonem. Hned v prvním kole vyhasly naděje Dalibora Svrčiny, Terezy Martincové a Barbory Palicové.

Tomáši Macháčovi se neustále nedaří usadit se v TOP 100 a tak kromě letošního Australian Open musí bojovat o start v hlavní soutěži grandslamů v kvalifikacích. Úspěšnost v nich má aktivní, z devíti pokusů pětkrát prošel tříkolovým sítem a minimálně jednou se mu to povedlo na každém ze čtyř turnaj§ 'velké čtyřky'.

Před rokem se mu to povedlo poprvé na US Open poté, co triumfoval na challengeru v polském Grodzisku-Mazowieckém. Také letos byl jeho jedinou přípravou turnaj nedaleko Varšavy, kde tentokrát vypadl nečekaně už ve druhém kole.

Po přesunu za Atlantik ale odstartoval vítězně. Boj o svůj druhý start na posledním grandslamu sezony zahájil výhrou 6:4, 6:1 nad Laurentem Lokolim z Francie.

V úvodu zápasu Macháč přišel čistou hrou o své podání a nepotvrdil brejk z prvního gamu. Pak už ale po svém servisu ztratil jen osm míčků a po 68 minutách hry soupeře ze třetí světové stovky bez potíží porazil.

Ve druhém kole dvaadvacetiletý rodák z Berouna vyzve o patnáct let staršího finalistu US Open 2017 a Wimbledonu 2018 Kevina Andersona (h2h 0:0). Jihoafričan minulý měsíc po více než roce nečekaně obnovil kariéru, kterou loni v květnu ukončil kvůli velkým bolestem téměř celého těla.

Svrčina, Martincová a Palicová skončili

Premiérovou účast na US Open si nevybojuje Dalibor Svrčina. Dvacetiletý Čech stejně jako loni neprošel kvalifikací, letos už v 1. kole podlehl 6:2, 2:6, 3:6 Brazilci Felipemu Meligenimu. Jediný grandslamový start si vybojoval letos na Australian Open, kde přidal i jednu výhru v hlavní soutěži.

Po pěti letech bude v hlavní soutěži US Open chybět Tereza Martincová, která tak nezabojuje o zkompletování výher vy všech čtyřech grandslamech. Osmadvacetiletá Češka v úvodním kole kvalifikace prohrála 3:6, 5:7 s Francouzkou Leoliou Jeanjeanovou, když ve druhém setu dvakrát neudržela náskok brejku a vedení 4:2.

Barbora Palicová si letos na všech čtyřech grandslamech odbyla premiéru v kvalifikaci, nikdy ale nevyhrála víc jak jeden zápas. Při debutu na US Open devatenáctiletá Češka vypadla dokonce hned v prvním kole po porážce 3:6, 4:6 s domácí Katie Volynetsovou, poté co ve druhé sadě dvakrát nepotvrdila brejk a prohrála poslední tři gamy.

Až ve středu do kvalifikace vstoupí dalších šest Čechů: Jakub Menšík, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva, Brenda Fruhvirtová, Lucie Havlíčková a Sára Bejlek.

