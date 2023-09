Bez ztráty setu do osmifinále. Muchovou na US Open nezaskočila ani domácí Townsendová

US Open WTA - Dvouhry

Karolína Muchová si zahraje osmifinále US Open.

Karolína Muchová (27) pokračuje na letošním US Open bez ztráty setu a znovu po třech letech se v New Yorku probojovala mezi nejlepší šestnáctku. Jedna z největších českých nadějí si po Storm Hunterové a Magdaleně Frechové poradila i s Taylor Townsendovou (27), domácí zástupkyni přehrála 7:6, 6:3. O páté grandslamové čtvrtfinále a premiérové v tomto dějišti se utká s Xinyu Wang (21).

Karolína Muchová figurovala loni touto dobou vinou neustálých zdravotních problémů až ve třetí stovce pořadí. V letošní sezoně však zahájila útok na ty nejvyšší mety i žebříčkové pozice. Už na začátku roku se rozjížděla s pomocí čtvrtfinále v Aucklandu, Dubaji a Indian Wells a v posledních měsících její forma, pokud je tedy fit, graduje.

Po senzačním tažení na French Open, kde si zahrála své premiérové grandslamové finále a nebyla daleko od triumfu, se zhruba před měsícem vrátila na oblíbené betony. Přípravu na probíhající US Open zakončila postupem do finále na "tisícovce" v Cincinnati, kde mimo jiné vyřadila aktuální světovou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Skvělou formu si přivezla i do New Yorku. Deblové specialistce Storm Hunterové povolila jen čtyři gamy a dorazila ji kanárem, s Magdalenou Frechovou prohrála pouhých šest gamů a ztrátu setu nepřipustila ani ve třetím kole s nebezpečnou Taylor Townsendovou, která před čtyřmi lety v tomto dějišti řádila a podívala se i díky skalpu Simony Halepové až do osmifinále.

S Američankou měla potíže jen v úvodním dějství, v němž jí nabídla všech šest brejkbolů, kterým musela v utkání čelit. Po srovnání z 1:3 na 3:3 se aktérky o první nakonec více než hodinový set tahaly dál a rozhodnout musel tie-break. V něm byla podstatně lepší Češka a nepovolila soupeřce jediný bod. Do stavu 5:3 ve druhé sadě si na vlastním podání prohrála pouhé dva fiftýny, v závěrečném gamu ovšem ještě zabrnkala na nervy českým příznivcům a využila až třetí mečbol.

Muchová se do osmifinále podniků velké čtyřky probojovala pošesté v kariéře. Podruhé v letošní sezoně a všichni víme, jak blízko byla na pařížské antuce k triumfu. V tuto chvíli má na kontě čtyři grandslamová čtvrtfinále a do kompletní sbírky takových účastí jí chybí už jen US Open, na němž před pěti lety prorazila na hlavní okruh a v posledních dvou letech ztroskotala hned v prvním kole.

Také v nedělním osmifinále bude světová desítka favoritkou. Nastoupí v něm proti Xinyu Wang. Číňanka chytla v posledních týdnech na amerických betonech výbornou formu a po triumfu na W100 v Landisville a čtvrtfinále v Clevelandu předvedla na US Open už druhý obrat v řadě. Po duelu se šest zápasů neporaženou Sarou Sorribesovou dokázala otočit i souboj se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou a poprvé si zahraje osmifinále grandslamu.

Česko má tak jisté minimálně jedno zastoupení ve druhém týdnu letošního ročníku US Open. V noci našeho času se pokusí Muchovou v osmifinále doplnit Jakub Menšík a Jiří Veselý, v sobotu Markéta Vondroušová a Marie Bouzková.

Výsledky ženské dvouhry na US Open