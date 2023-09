Shelton zase řádí na grandslamech. Na US Open vrátil porážku Paulovi a je ve čtvrtfinále

Shelton si na US Open zahraje čtvrtfinále.

Ben Shelton (20) registruje na probíhajícím US Open svou teprve druhou vítěznou sérii na nejvyšším okruhu v aktuální sezoně a po Australian Open si zahraje čtvrtfinále také na druhém letošním hardovém podniku velké čtyřky. Talentovaný Američan přehrál v domácím derby 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 svého přemožitele z úvodního majoru roku Tommyho Paula (26). O své největší semifinále a premiérové na hlavní tour bude usilovat proti Francesovi Tiafoeovi (25). Druhou čtvrtfinálovou dvojici vytvořili další Američan Taylor Fritz (25) a favorizovaný Novak Djokovič (36).

Progres Bena Sheltona mezi profesionály je i přes zataženou ruční brzdu v posledních měsících raketový. V sezoně 2021 poprvé a naposledy triumfoval na akcích ITF, loni posbíral tři triumfy na challengerech a zazářil skalpem Caspera Ruuda na Masters v Cincinnati, kde hrál svou druhou hlavní soutěž na nejvyšším okruhu, a letos se prosazuje na grandslamech.

Na lednovém Australian Open se dokázal talentovaný Američan probojovat až do čtvrtfinále, ačkoli se jednalo o jeho teprve třetí profesionální turnaj v cizině. Na další vítěznou sérii na nejvyšší úrovni ovšem čekal až do tohoto týdne.

Na US Open zvládl všechny tři dohrané zápasy shodně ve čtyřech setech. Po Pedrovi Cachínovi, bývalém semifinalistovi Australian Open a někdejší světové čtrnáctce Aslanovi Karacevovi našel recept i na aktuálně 14. muže pořadí Tommyho Paula, kterému oplatil porážku ze čtvrtfinále úvodního grandslamu roku.

Do domácího derby vstoupil mankem 0:3, ovšem velmi rychle získal převahu a o několik desítek minut později disponoval náskokem dvou setů a brejku. Třetí dějství však od stavu 4:1 vůbec nezvládl, v následujících pěti gamech uhrál dohromady jen sedm fiftýnů. V poslední sadě se ale vzpamatoval a zakončil ji šestým brejkem.

V utkání zaznamenal servis o rychlosti 149 mil za hodinu (cca 240 kilometrů za hodinu), a to hned dvakrát. Nechytatelnou bombou málem překonal rekord US Open krajana Andyho Roddicka, který v roce 2004 poslal na druhou stranu kurtu raketu ještě o tři míle rychlejší.

Nejmladší domácí čtvrtfinalista US Open od roku 2002 (Roddick) by měl mít nedělním vítězstvím zajištěn premiérový posun do TOP 30 hodnocení. Skalpem Paula přerušil sérii sedmi nezdarů v soubojích se zástupci nejlepší dvacítky pořadí.

O své první semifinále na nejvyšším okruhu bude v úterý usilovat proti krajanovi Francesovi Tiafoeovi. Loňský semifinalista, který vypadl na všech třech letos dohraných grandslamech už ve třetím kole, potvrdil v osmifinále roli jasného favorita a přehrál suverénně 6:4, 6:1, 6:4 hráče druhé stovky Rinkyho Hijikatu. Má tak na dosah vyrovnání svého maxima na podnicích velké čtyřky.

Novak Djokovič dva dny po obratu z 0:2 na sety proti krajanu Laslu Djeremu zvládl osmifinále bez výraznějších potíží. Chorvatského kvalifikanta Bornu Goja, který ve třetím kole vyřadil Jiřího Veselého a hrál svůj životní grandslam, porazil 6:2, 7:5, 6:4.

"Viděl jsem jeho zápasy z kvalifikace a tento týden. Je velmi silný a tvrdě podává. Musel jsem proto jeho servis eliminovat," řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič.

Šestatřicetiletý Srb, který se po turnaji vrátí na post světové jedničky, postoupil do čtvrtfinále US Open již potřinácté v kariéře a crovnal tak počin Američana Andreho Agassiho a Švýcara Rogera Federera. Na rozdíl od nich v něm ale ještě nikdy neprohrál.

O udržení čtvrtfinálové neporazitelnosti ve Flushing Meadows si 23násobný grandslamový šampion zahraje s domácím Taylorem Fritzem, s nímž vyhrál všech sedm vzájemných duelů a pouze jednou nevyhrál bez ztráty podání.

"Už několik let je pravidelným hráčem první desítky. Bude to samozřejmě ještě těžší zápas, ale jsem připravený," uvedl Djokovič.

Pětadvacetiletý Fritz porazil 7:6, 6:4, 6:4 se švýcarského mladíka Dominica Strickera, ani se čtvrtým soupeřem neztratil set a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své grandslamové maximum z Wimbledonu 2022.

Tři Američané ve čtvrtfinále US Open jsou poprvé od roku 2005, kdy se to povedlo Andremu Agassimu, Jamesi Blakeovi a Robbymu Gineprimu.

