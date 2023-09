Taháky 7. dne US Open: Plíšková o naději, americké derby a kdo zastaví Wozniackou?

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Sobotní menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Plíšková se deblu na grandslamových turnajích v poslední době vyhýbala, je ale třeba říci, že čtyřhru hrát umí. Do semifinále se probojovala společně s Julií Goergesovou v roce 2016 jak na Australian Open, tak i ve Wimbledonu. Předloni na French Open zkusila souhru se sestrou Kristýnou a bylo z toho čtvrtfinále. Památné jsou také její debly v národních barvách, když společně s Barborou Strýcovou dotáhly Česko k triumfu ve Fed Cupu.

A vzhledem k tomu, že Plíšková zatím dál marně sní o grandslamové trofeji a na US Open vypadla, stejně jako její kamarádka Donna Vekičová, není už turnaj čtyřhry pro česko-chorvatský pár jen doplňkovou záležitostí.

V osmifinále ale číhá jeden z nejlepších deblových párů současnosti. Taylor Townsendová se po návratu z mateřské začala věnovat čtyřhře a v nové disciplíně se našla. Čtyři ze šesti posledních grandslamových účastí v deblu proměnila minimálně v postup do semifinále a pokaždé to bylo s jinou partnerkou. V New Yorku hraje s Leylah Fernandezovou, se kterou společně hrály finále Roland Garros.

Pokud by se Plíškové s Vekičovou podařilo kanadsko-americkou dvojici udolat, odklidily by z cesty zřejmě jeden z nejnebezpečnějších párů v pavouku.

Začátek 17:00, Grandstand Stadium

Dlouhou dobu měl Paul problém udělat na grandslamu velkou ránu a nakonec se mu to podařilo na letošním Australian Open, kde došel až do semifinále. Cestou ale musel vydřít čtyřsetové vítězství nad mladým levorukým krajanem Sheltonem. Pro dvacetiletého Sheltona to byl teprve druhý start v grandslamu.

Lednový zápas je doposud jediným vzájemným utkáním obou Američanů, kteří se zanedlouho stanou spoluhráči v týmu světa na Laver Cupu. Oběma svědčí hra na venkovních hardových kurtech a právě díky turnajům na nich se Paul vyšplhal až na 13. místo žebříčku ATP, když na betonu v sezoně vyhrál 25 utkání proti devíti prohrám. Paulovi navíc ani nijak výrazně nevadí zápasy proti levákům, v tomto ohledu se pyšní příjemnou bilancí 47 vítězství a 17 porážek.

Shelton se od průlomu v Melbourne stále drží v TOP 50, cítí ale, že by měl další větší úspěch znovu přidat. V New Yorku mu pomohlo i odstoupení Dominika Thiema, se kterým se měl utkat ve druhém kole, v tom třetím ale suverénně vyřadil Aslana Karaceva. Starší z Američanů je možná díky lepšímu rankingu i bilanci ve vzájemných zápasech favoritem, Shelton má ale přesto solidní šance uspět.

Začátek 18:00, Arthur Ashe Stadium

Tři a půl roku nebylo o Wozniacké slyšet. Porodila dvě děti, ale tenis jí natolik chyběl, že se rozhodla obnovit kariéru. A světe div se, hraje jako zamlada. V New Yorku už stihla vyřadit Petru Kvitovou či Jennifer Bradyovou. Dánské tenistce se na US Open v minulosti relativně dařilo, dvakrát došla do finále a třikrát do semifinále a nyní je už mezi 16 nejlepšími, což se jí poštěstilo naposledy v roce 2016.

Gauffová je považována za jednu z hlavních amerických nadějí a na tribunách se jí také dostává ohromné podpory publika. Organizátoři si dávají záležet na tom, aby hrála na centrálním dvorci Arthura Ashe, kde nastoupila už podeváté v řadě. Cestou do osmifinále ale už dvakrát musela otáčet zápasy, s Laurou Siegemundovou i Elise Mertensovou shodně ztratila první set.

Obě tenistky dělí 14 let a na okruhu WTA se spolu ještě nikdy nesetkaly. Gauffová sice vypadla ve Wimbledonu v prvním kole, na amerických betonech má ale fantastickou formu, za poslední měsíc posbírala šest skalpů TOP 20 a na kontě má sérii osmi vítězství. Sebevědomí jí dodal jistě i nedávný triumf na WTA 1000 v Cincinnati.

To Wozniacká hraje po comebacku teprve svůj třetí turnaj a na kontě má jen čtyři výhry. Zkušenosti a fakt, že může hrát bez tlaku a nemá co ztratit s ní však dělá pro světovou šestku velmi nebezpečnou rivalku.

Předpokládaný začátek 20:30, Arthur Ashe Stadium