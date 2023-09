Vondroušová prosvištěla do osmifinále US Open. Bouzková prohrála bitvu s Jabeurovou

US Open WTA - Dvouhry

Vondroušová prosvištěla do osmifinále US Open. Bouzková prohrála bitvu s Jabeurovou

Markéta Vondroušová (24) zakulatila svou neporazitelnost na grandslamech na 10 zápasů. Wimbledonská šampionka na US Open půl hodiny po půlnoci deklasovala 6:2, 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou (28) a se ztrátou pouhých 10 gamů v šesti setech vyrovnala postupem do osmifinále své newyorské maximum. O třetí grandslamové čtvrtfinále si zahraje s domácí Peyton Stearnsovou. Naopak na raketě světové pětky a loňské finalistky Ons Jabeurové (29) skončila po třísetové bitvě druhá Češka během tří dnů. Po Lindě Noskové proti Tunisance neuspěla ani Marie Bouzková (25), jež ve třetím kole po bezmála třech hodinách boje prohrála i vinou zdravotních potíží 7:5, 6:7, 3:6, byť byla pouhé dva míčky od vítězství.

Markéta Vondroušová se po loňské půlroční pauze zaviněné operací zápěstí vrátila ve skvělé formě a patří mezi nejstabilněji hrající tenistky současnosti. Letos startuje na 14. turnaji a jen v Dubaji skončila v prvním kole. 12krát porazila alespoň dvě soupeřky a už 8krát vyhrála minimálně tři zápasy.

V posledních týdnech navíc prožívá nejlepší období své kariéry. Na dlouho nenáviděné trávě se překvapivě stala první nenasazenou vítězkou Wimbledonu v open éře a ve skvělých výkonech finalistka French Open 2019 pokračuje i na amerických betonech, na nichž hraje své první podniky coby členka TOP 10.

Po osmifinále v Montrealu a čtvrtfinále v Cincinnati, kde prohrála jen s kolegyněmi z elitní desítky Coco Gauffovou a Igou Šwiatekovou, v těchto dnech řádí i na US Open a navazuje na životní vystoupení z All England Clubu.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova ve třech duelech v New Yorku neztratila ani set a navíc všechny soupeřky převálcovala. Korejskou kvalifikantku Na-Lae Han 6:3, 6:0, italskou antukářku Martinu Trevisanovou 6:2, 6:2 a nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou 6:2, 6:1.

Zápas třetího kola začal až necelou půl hodinu před půlnocí, Vondroušová ale už tak dlouho den nechtěla ještě více natahovat. Precizně trefovala své údery. zahrála 13 winnerů, spáchala pouze 6 nevynucených chyb a přestože dvakrát neudržela podání, po 57 minutách hry duel uzavřela.

"Cítím se opravdu dobře. Dnes jsme na zápas čekali opravdu dlouho, nevěděla jsem, co od toho očekávat. Takhle pozdě jsem asi ještě nehrála. Děkuju všem, že tu s námi zůstali," usmívala se Vondroušová 30 minut po půlnoci v pozápasovém rozhovoru na kurtu Louise Armstronga.

"Jsem spokojená se svou hrou i s tím, jak se vypořádávám tlakem. Jsem vděčná za to, že jsem zdravá a mohu tady hrát," pochvalovala si rodačka ze Sokolova, jež vylepšila vzájemnou bilanci s Ruskou žijící v Praze na 4:1.

Postupem do osmifinále Vondroušová vyrovnala svůj nejlepší výsledek na US Open z roku 2018. Mezi šestnáctkou nejlepších na grandslamu je celkově pošesté v kariéře, ještě dál to dotáhla na French Open 2019 (finále) a ve Wimbledonu 2023 (titul).

Statistiky utkání. Livesport

Vondroušová, která je v osmifinále i ve čtyřhře s Barborou Strýcovou, si o nejlepší výsledek na US Open zahraje s domácí Peyton Stearnsovou. Právě proti o tři roky mladší Američance před dvěma měsíci úspěšně zahájila cestu za životním úspěchem na londýnské trávě.

Jednadvacetiletá Stearnsová ve třetím kole porazila 6:4, 6:3 Britku Katie Boulterovou a svůj teprve čtvrtý start na grandslamovém turnaji proměnila v premiérové osmifinále.

Marie Bouzková se v průběhu letošní sezony velmi dlouho trápila a vůbec se jí nedařilo navázat na povedenou loňskou sezonu. Formu našla až s příchodem léta, během kterého na čtyřech z pěti turnajů vyhrála minimálně dvě utkání.

Poprvé v kariéře se jí to povedlo i na US Open a málem si podobně jako na předchozích dvou akcích v Montrealu (Caroline Garciaovou) a Cincinnati (Jessicu Pegulaovou) vyšlápla i na členku TOP 10. Po dvousetových výhrách nad Ashlyn Kruegerovou a Petrou Martičovou ale nakonec Ons Jabeurovou přetlačit nedokázala.

Statistiky utkání. Livesport

Pětadvacetiletá Češka v souboji se světovou pětkou a obhájkyní finále vyhrála první set, přestože po nevyužití setbolu neudržela vedení 5:2. Více než hodinu trvala i druhá sada, v níž Bouzková za stavu 3:5 odvrátila setbol a v tie-breaku byla blízko vítězství. Ujala se vedení 3:0 s dvěma minibrejky v zádech, za stavu 5:5 hrála o mečbol. Ale nedostala se k němu.

Česká tenistka v zápase pokračovala i navzdory zdravotním potížím. Po sedmé hře druhého setu si vyžádala medical timeout a odešla do zázemí. Bolesti ji pak limitovaly v pohybu, přesto nevzdala a dál s papírovou favoritkou sváděla urputný boj.

Až po dvou a čtvrt hodinách boje po umělým osvětlením na Arthur Ashe Stadium začalo rozhodující dějství a Bouzková v jeho úvodu vyrovnala z 0:2 na 2:2. O čtyři roky starší Tunisanka pak ale získala rozhodující tři gamy po sobě a závěru utkání si již pohlídala - po 2 hodinách a 56 minutách zvítězila 5:7, 7:6, 6:3 a stejně jako loni ve čtvrtfinále Wimbledonu vývoj otočila za 0:1 na sety.

Zápas dvou často se usmívajících tenistek byl soubojem dvou odlišných stylů. Jabeurová přestřílela českou tenistku na vítězné údery drtivě 56:13, ale také zaznamenala výrazně vyšší počet nevynucených chyb (63:31).

"Byl to těžký zápas. Obě jsme hrály velmi dobře. Kolik jen kraťasů jsem musela zahrát. Marie je skvělá hráčka. Vždycky je těžké, když o někom víte, že je zraněný. Snažíte se nechybovat, ale zároveň chcete vyhrát. Marie sehrála skvělý zápas a patří ji velký respekt," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Jabeurová.

"Na konci druhého setu jsem se snažila trefovat míče tvrději. Viděla jsem, že se trápí s nohou, tak jsem se snažila ji rozhýbat, jak to jen šlo. Vím, že to není hezké, ale chtěla jsem jen vyhrát. Několikrát jsem se i ptala, jestli je vůbec zraněná, protože i tak všechny mé kraťasy dobíhala," usmála se tenistka ze severu Afriky.

Marie Bouzková byla proti Ons Jabeurové dva míčky od vítězství. Profimedia

Juniorská vítězka US Open z roku 2014 Bouzková teprve loni poprvé ve Flushing Meadows vyhrála zápas ve dvouhře žen a letos své maximum znovu vylepšila. Potřetí si zahrála ve třetím kole grandslamu, ale na navázat na letošní osmifinále či dokonce loňské čtvrtfinále z Wimbledonu už nedokázala.

Trojnásobná grandslamová finalistka Jabeurová hrála s českou soupeřku ve čtvrtém ze sedmi posledních vystoupení na grandslamech. V červenci ve Wimbledonu porazila Petru Kvitovou a ve finále prohrála bitvu s Markétou Vondroušovou, ve čtvrtek ve druhém kole US Open zdolala Lindu Noskovou.

V osmifinále na Jabeurovou čeká Qinwen Zheng (h2h 0:1), které vzdala loni v Torontu. Dvacetiletá Číňanka ve třetím kole zdolala rovněž až po téměř třech hodinách boje 6:3, 4:6, 6:4 Luciu Bronzettiovou a postupem do osmifinále vyrovnala své grandslamové maximum z loňského French Open.

Dvě Češky v osmifinále

Mezi šestnáctkou nejlepších má český tenis dvojí zastoupení. Už v pátek do osmifinále postoupila finalistka letošního French Open Karolína Muchová, jež si poradila s domácí Taylor Townsendovou a turnajem prochází bez ztráty setu. O páté grandslamové čtvrtfinále a premiérové v New Yorku se utká s Xinyu Wang.

Výsledky US Open ve dvouhře žen