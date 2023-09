Další česká čtvrtfinalistka. Vondroušová na US Open udolala přes bolest vycházející hvězdu

Markéta Vondroušová (24) si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále US Open, v němž doplnila krajanku Karolínu Muchovou. Úřadující wimbledonská šampionka zvládla třísetový osmifinálový duel navzdory evidentním problémům s levou paží a přetlačila 6:7, 6:3, 6:2 domácí vycházející hvězdu Peyton Stearnsovou (21). O třetí grandslamové semifinále a uhájení neporazitelnosti ve čtvrtfinálových zápasech na majorech bude světová devítka bojovat proti Madison Keysové (28).

Markéta Vondroušová loni kvůli operaci zápěstí šest měsíců nehrála, na nejvyšším okruhu se po podzimním návratu znovu objevila až letos a v únoru i březnu figurovala mimo TOP 100 žebříčku. Od začátku probíhající sezony je ovšem jednou z nejstabilnějších hráček na tour a díky famózním posledním měsícům okupuje místo české jedničky, debutovala v elitní desítce hodnocení a momentálně se nachází na deváté příčce.

Největší podíl na těchto úspěších má šokující prvenství v polovině července ve Wimbledonu, kde se stala rodačka ze Sokolova první nenasazenou šampionkou nejslavnějšího turnaje v open éře. Žádný útlum po prvním velkém triumfu a teprve druhém na nejvyšším okruhu se nekoná. Po osmifinále v Montrealu a čtvrtfinále v Cincinnati nechybí v závěrečných kolech ani na US Open.

Statistiky utkání. Livesport / US Open / Profimedia

Do osmifinále ve Flushing Meadows se probojovala podruhé v kariéře a po dlouhých pěti letech, tentokrát po suverénních výhrách nad kvalifikantkou Na-Lae Han, antukářkou Martinou Trevisanovou a nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou. Zatímco v roce 2018 v něm nestačila na zraněnou Lesju Curenkovou, teď sama okusila pocit vítězství navzdory nestoprocentní fyzické kondici.

Vondroušová evidentně od začátku zápasu bojovala s problémem v oblasti levého lokte. Na začátku utkání si nechala Peyton Stearnsovou utéct o tři gamy, ale stav srovnala. V tie-breaku však byla příliš pasivní, uhrála jen tři body a s jejími šancemi na postup to vzhledem ke zdravotním potížím nevypadalo vůbec dobře.

V následujícím průběhu však pomohl lék proti bolesti i soupeřka. Vondroušová byla ve druhé sadě aktivnější, stejně jako domácí vycházející hvězda spáchala osm nevynucených chyb, ovšem měla o šest vítězných úderů více. Přestože dvakrát ztratila servis, pořád vedla. Rozhodující dějství začalo maratonským gamem, v němž česká favoritka proměnila až šestý brejkbol. Od té doby už byla jasně lepší, Američanka v posledním setu vyrobila 22 minel.

Ve čtvrtfinálových bojích doplnila krajanku Karolínu Muchovou, která v úterý nastoupí proti Soraně Cirsteaové. Vondroušová se ve středu pokusí uhájit proti další domácí zástupkyni Madison Keysové svou neporazitelnost ve čtvrtfinále grandslamů, do další fáze prošla před čtyřmi lety na antukovém French Open (finále) i nedávno ve Wimbledonu (triumf).

Vondroušová vyhrála na grandslamech už 11 zápasů v řadě. Česko má dvě čtvrtfinalistky na jednom grandslamu poprvé po dvou letech. Předloni právě ve Flushing Meadows bojovaly o semifinále Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková.

Keysová čekala rok a půl na čtvrtfinálovou účast na grandslamech a teď se mezi nejlepší osmičku dostala už na druhém podniku velké čtyřky v řadě. Po Wimbledonu se to Američance povedlo také na US Open, kde v osmifinálovém derby smetla 6:1, 6:3 světovou trojku Jessicu Pegulaovou. Finalistka ročníku 2017 bude usilovat o šesté semifinále na majorech a první od loňského Australian Open. Ve čtvrtfinále čtyř největších akcí je už podesáté (5:4), na US Open po pěti letech. V New Yorku šla dál v obou případech.

Program US Open