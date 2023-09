Post jedničky ji neuspal. Sabalenková v New Yorku smetla i Kasatkinovou

US Open WTA - Dvouhry

Post jedničky ji neuspal. Sabalenková v New Yorku smetla i Kasatkinovou

Aryna Sabalenková potvrdila pozici světové jedničky postupem do čtvrtfinále US Open.

Aryna Sabalenková den po získání jistoty posunu na post světové jedničky zvládla suverénně osmifinále US Open a začala s tvořením bodového polštáře. Darju Kasatkinovou přehrála 6:1, 6:3, vzájemnou bilanci upravila na 5:2 a se ztrátou pouhých 16 gamů zkompletovala osmičku nejlepších. O třetí newyorské semifinále během posledních tří let si zahraje s Číňankou Qinwen Zheng, která vyřadila loňskou finalistku Ons Jabeurovou a překonala své grandslamové maximum.

Aryna Sabalenková na posledních čtyřech grandslamech nechyběla v semifinále a v neděli díky dlouhodobě stabilním výkonům získala jistotu premiérového posunu na post světové jedničky. Tou se stane jako první Běloruska a 29. tenistka v historii.

Na US Open potřebovala uhrát alespoň stejný výsledek jako současná vládkyně Iga Šwiateková, kterou každou svou výhrou dostávala pod tlak. Nakonec jí stačil postup do osmifinále, v němž Polka zaváhala proti Jeleně Ostapenkové.

"Nechtěla jsem, aby prohrála. Chtěla jsem postoupit do finále a o všem rozhodnout na kurtu. Byla jsem šťastná a smutná zároveň. Zápas jsem nesledovala, chtěla jsem se soustředit na svůj zápas druhý den. Protože pokud bych znala výsledek, asi bych měla problém usnout," přiznala Sabalenková poté, co se s novou pozicí neuspokojila v New Yorku pokračuje v dominantních výkonech.

Ve čtyřech duelech prohrála jen 16 gamů. Po Maryně Zanevské, Jodie Burrageové a Claře Burelové nedala šanci ani první papírově těžší soupeřce Darje Kasatkinové. Svou dvojnásobnou přemožitelku a světovou čtrnáctku v pondělí večer přehrála 6:1, 6:3.

Přestože Sabalenková přišla třikrát o své podání, příliš jí to život nezkomplikovalo. Sama využila 7 z 11 brejkbolů, soupeřku přestřílela na vítězné údery drtivě 31:7 a i přes 23 nevynucených chyb už po hodině a čtvrt upravila vzájemnou bilanci na 5:2.

"Teď nic slavit nechci. Soustředím se jen na US Open. Být světovou jedničkou bylo jedním z cílů a samozřejmě je to parádní úspěch. Je skvělé si říct, jsem světová jednička, ale nic se tím pro mě nemění. Stále musím předvádět svůj nejlepší tenis a dávat do zápasů maximum," dodala Sabalenková po již 21. letošní výhře na grandslamech.

Pětadvacetiletá rodačka z Minsku postoupila do čtvrtfinále grandslamu posedmé v kariéře a má v nich parádní bilanci 6:0. Dvě ze šesti výher zaznamenala v předchozích dvou sezonách právě na US Open, v následném semifinále pak ale uspěla jen letos v Melbourne.

O udržení čtvrtfinálové neporazitelnosti na majorech si zahraje s 23. hráčkou světa Qinwen Zheng (h2h 0:0). Dvacetiletá Číňanka při premiéře v osmifinále US Open porazila 6:2, 6:4 loňskou finalistku a letošní přemožitelku českých tenistek Lindy Noskové a Marie Bouzkové Ons Jabeurovou a postupem do čtvrtfinále překonala své grandslamové maximum z French Open 2022.

"Je to pro mě úžasná výhra, na tuhle chvíli jsem vždycky čekala. Popravdě, na začátku roku jsem si myslela, že to přijde mnohem rychleji. Ale až moc jsem se soustředila na výsledek a ztratila jsem trpělivost, která ovlivňuje mou hru," přiznala Qinwen Zheng.

"Někdy jsem až moc přemýšlela o budnoucnosti. Nad tím, co se stane, když vyhraju, nebo naopak prohraju. Na to ale nesmíte myslet, protože pak se nesoustředíte na míček a přítomnost," pochopila Číňanka, které v posledních měsících pomáhá nový trenér Wim Fissett a už po pár týdnech pod jeho vedením slavila na antuce v Palermu první triumf na okruhu WTA. A nyní překonala další milník.

"Cítím se teď mentálně stabilnější, jsem klidnější člověk. Právě on mi říká, věř sama sobě. A myslím, že to je právě ten klíč," pochvaluje si novou spolupráci nejmladší Číňanka ve čtvrtfinále grandslamu.

První čtvrtfinálovou dvojici v pondělí odpoledne vytvořily Markéta Vondroušová s Madison Keysovou. Už v neděli se rozhodlo o o tom, že v horní polovině pavouka si to o postup do semifinále rozdají Karolína Muchová se Soranou Cirsteaovou a Coco Gauffová s Jelenou Ostapenkovou.

Výsledky US Open ve dvouhře žen