Tennis Tracker: Zverev vyhrál vyčerpávající maraton se Sinnerem, Jabeurová finále neobhájí

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 5. září?

22:26 – Novak Djokovič startuje na US Open po dvou letech a pokračuje v útoku na vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. Mužský rekordman přehrál 6:1, 6:4, 6:4 domácí naději Taylora Fritze, Američana porazil i v osmém vzájemném souboji a i potřinácté zvládl čtvrtfinále závěrečného majoru sezony. O jubilejní 10. finále ve Flushing Meadows bude usilovat v pátek proti vítězi domácího derby mezi Francesem Tiafoem a Benem Sheltonem.

20:19 – Barbora Strýcová má letošní rozlučkové turné definitivně za sebou. Sedmatřicetiletá Češka, která se rozhodla po porodu syna ještě na pár měsíců na kurty vrátit a nedávno znovu triumfovala ve čtyřhře ve Wimbledonu, završila úspěšnou kariéru po boku Mexičana Santiaga Gonzáleze porážkou 4:6, 6:7 ve čtvrtfinále mixu na US Open s dvojicí Ena Šibaharaová, Mate Pavič.

19:22 – Cori Gauffová pokračuje ve fenomenální formě v probíhající sezoně amerických betonů. Domácí teenagerka zničila ve čtvrtfinále US Open 6:0, 6:2 chybující grandslamovou šampionku a přemožitelku aktuální světové jedničky Jelenu Ostapenkovou a vyhrála už 10. zápas v řadě. Ve svém druhém grandslamovém semifinále se finalistka loňského French Open střetne s Karolínou Muchovou, nebo Soranou Cirsteaovou.

15:18 – Lukáš Rodol ani na devátém letošním challengeru nevyhrál zápas v hlavní soutěži. Na antuce v rakouském Tullnu osmatřicetiletý český kvalifikant podlehl v prvním kole 4:6, 6:3, 3:6 Němci Maximilianu Martererovi.

12:23 – Sedmý nasazený Dalibor Svrčina vstoupil do antukového challengeru v rakouském Tullnu výhrou 1:6, 6:4, 6:1 nad německým kvalifikantem Marvinem Möllerem. Ve druhém kole se dvacetiletý Čech utká s Bulharem Dimitarem Kuzmanovem, nebo domácím Dennisem Novakem.

11:00 – Alexander Zverev si na US Open v noci z pondělí na úterý připsal proti Janniku Sinnerovi teprve druhý skalp hráče TOP 10 na grandslamových turnajích a první na tvrdém povrchu. Poprvé uspěl na Roland Garros 2022 proti Carlosi Alcarazovi, svému příštímu soupeři.

10:38 – Dominik Palán tento týden pokračuje v sérii turnajů v Číně, do challengeru v Šanghaji vstoupil výhrou 6:2, 6:4 naad Japoncem Riem Nogučim. O čtvrtfinále a překonání žebříčkového maxima (291. místo) si dvaadvacetiletý Čech zahraje s jedním z dua domácích kvalifikantů.

10:26 – Aryna Sabalenková letos zaznamenala již 21 vítězných zápasů na grandslamech. Od roku 2000 se to povedlo jen sedmi dalším tenistkám.

09:58 – Qinwen Zheng se po pondělním skalpu Ons Jabeurové stala ve věku 20 dní a 331 dní nejmladší Číňankou ve čtvrtfinále grandslamového turnaje.

07:39 – Alexander Zverev v osmifinále US Open znovu po dvou letech porazil Jannika Sinnera a po čtvrté výhře v řadě upravil vzájemnou bilanci na 4:1. Letos v noční pětisetové bitvě v extrémně náročných podmínkách pod zataženou střechou Arthur Ashe Stadium zvítězil v půl druhé ráno až po 4 hodinách a 41 minutách boje 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 poté, co Ital už na začátku třetího setu bojoval s křečemi. Německý tenista ve čtvrtfinále vyzve obhájce titulu Carlose Alcaraze (h2h 3:2).

05:02 – Daniil Medveděv na US Open porazil 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 Australana Alexe de Minaura a oplatil mu porážku z posledních dvou vzájemných soubojů. Ve čtvrtfinále se předloňský šampion utká stejně jako před třemi lety s krajanem Andrejem Rubljovem (h2h 6:2).

04:57 – Aryna Sabalenková den po získání jistoty posunu na post světové jedničky zvládla suverénně osmifinále US Open a začala s tvořením bodového náskoku. Darju Kasatkinovou přehrála 6:1, 6:3 a vzájemnou bilanci upravila na 5:2. O třetí semifinále během posledních tří let si zahraje s Qinwen Zheng (h2h 0:0).

00:21 – Ons Jabeurová zakončí i letošní sezonu bez zisku grandslamového titulu. Loňská finalistka US Open, která nedávno ve Wimbledonu prohrála i své třetí finále na majorech, vypadla letos v New Yorku už v osmifinále po porážce 2:6, 4:6 s Qinwen Zheng. Dvacetiletá Číňanka vyzve ve svém premiérovém čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky Arynu Sabalenkovou, nebo Darju Kasatkinovou.