Dceru jsme nechali doma, nechceme ji stresovat cestováním, říká Svitolinová

Skloubit tenisový život s rodinným není vůbec jednoduché. Přesvědčuje se o tom Elina Svitolinová (28), jež se na kurty vrátila pouhý půl roku po porodu. Dobré výkony a výsledky si však vybírají svou daň. S manželem Gaëlem Monfilsem (36) vyrazili na US Open Series a svou dceru nechali doma. Zdraví je na prvním místě, vysvětluje ukrajinská tenistka společné rozhodnutí.

Ukrajinka Elina Svitolinová a Francouz Gaël Monfils tvoří pár roku od 2019. Předloni se vzali a v říjnu 2022 se stali rodiči.

Svitolinová se letos v dubnu pouhý půl rok po porodu dcery Skai na vrátila na kurty a během čtyř měsíců stihla vyhrát turnaj WTA 250 ve Štrasburku a dostat se do čtvrtfinále Roland Garros a semifinále Wimbledonu.

To vše zvládala skloubit s péčí o dceru. Během jízdy na trávě v All England Clubu výrazně pomáhal manžel, který kvůli zranění pravého zápěstí nehrál a užíval si chvíle se Skai.

Nyní se však tenisový kolotoč přesunul za Atlantik. Oba tenisté tento týden ve Washingtonu zahájili přípravu na US Open a nabízela se otázka, je v metropoli USA celá rodina.

"Ne, dcera je doma. Chceme, aby zůstávala doma ze zdravotních důvodů. Zdraví je pro nás na prvním místě," řekla bývalá světová trojka Svitolinová, jež ve Washingtonu vyhrála stejně jako Monfils už dva zápasy.

Dcera bude bez stresu

"Je to výzva. Víme, jak je cestování únavné. A tenis si vyžaduje spoustu cestování, létání. Všechno je to stresující. Nevyspíte se ve vlastní posteli, neustále něco děláte a jste na různých místech. Takže ji nechceme hned od začátku stresovat," vysvětlovala.

"Samozřejmě je to pro nás oba hodně těžké. Ráno jsme se viděli přes Face Timing a ona byla hrozně šťastná. Pak se ale dívala na telefon a hledala nás, kde jsme. A my tam nebyli. Je to pro nás smutné, ale chceme upřednostnit její zdraví," dodala rodačka z Oděsy.

Svitolinovou v pátek ve Washingtonu čeká čtvrtfinále proti domácí světové trojce a bývalé šampionce Jessice Pegulaové. Vítěz z roku 2016 Monfils bude dohrávat osmifinále proti Tallonu Griekspoorovi, ve třetím setu prohrává 0:1 a je na servisu. Pokud uspěje, vyzve večer domácího Jeffreyho Wolfa.